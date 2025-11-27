Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

Autor:
  9:11
Nové pacienty nepřijímáme. Na podobnou informaci narazí pacienti, když hledají pravidelnou péči o zrak hrazenou zdravotními pojišťovnami v krajském městě. Místa v očních ordinacích nejsou, což řeší stále více lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékařka, k níž chodila Petra Dolejšová, uzavřela svou ordinaci v Českých Budějovicích už před několika lety. Kvůli zvýšenému očnímu tlaku měla na vyšetření docházet každého čtvrt roku, při hledání nového specialisty však nepochodila.

S pomocí pojišťovny nakonec našla lékařku v Soběslavi, kam se dostala po roce bez kontroly. „Jenže, byla jsem tam jednou nebo dvakrát, a že tam paní doktorka končí a stěhuje se do Tábora. Tam se mi jezdit nechtělo,“ líčila.

Obrátila se proto znovu na pojišťovnu, které mají svým pojištěncům povinnost zajistit péči u poskytovatelů, s nimiž mají smlouvy. Dolejšové nabídli čtyři náhradní ordinace, nikde ji však nevzali. Jezdí tedy pořád do Tábora.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová podotýká, že se snaží mít maximální přehled o volných kapacitách. „S jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb je VZP v regionu v pravidelném kontaktu. Průběžně také vyhodnocuje volné kapacity v konkrétních ordinacích a podle toho směruje své klienty,“ vysvětlila.

Na vyšetření očí čekají někteří lidé i pět měsíců, lékařů je však prý dost

Uvedla zároveň, že kapacity stávajících ordinací se blíží svým limitům. V případě, že jejich pojištěnce odmítnou v některé ordinaci například z kapacitních důvodů, může se obrátit přímo na VZP se žádostí o zajištění péče jiného oftalmologa. Pojišťovna žádosti řeší individuálně a své klienty umisťuje v závislosti na volných místech. „Rozhodnutí, zda přijme pacienta do péče, je vždy na lékaři,“ doplnila Plívová.

Dojížděním do jiného města vyřešila chybějícího očního lékaře i Alena Schelingerová, která se do Budějovic přestěhovala po čtyřiceti letech z Prahy. Pět let tady nemohla specialistu sehnat, nakonec se jí to podařilo v Jindřichově Hradci. Poukazuje však na to, že i tam měla při shánění lékaře velké štěstí.

„Za měsíc už nebral nikoho. A to nebudu vykládat, jaký byl pro mne problém sehnat jiné odborné lékaře. Některé nemám dodnes a například na kožní oddělení jsem objednaná na březen 2026,“ přiblížila.

Test hotových brýlí na čtení: Některé pomohou jen k únavě a bolestem hlavy

Hledat očního lékaře i v jiném městě plánuje Zuzana Brabcová. Její doktor Zdeněk Hotový odchází ke konci roku do důchodu a nemá žádného nástupce. Čeká ji proto hledání nového lékaře, i vzhledem k dalším zdravotním neduhům. Zatím je ale na úplném začátku.

„Podle informace pana doktora je v Jihočeském kraji velmi těžké tohoto odborného lékaře najít. Doporučil mi osobní návštěvy stávajících očních ordinací, že se snad na mě usměje štěstí,“ popsala. U jejího končícího lékaře byla objednací doba na vyšetření asi tři měsíce.

Shodou náhod ke stejnému odborníkovi chodila i Anna Votrubová. Ta se o uzavření ordinace dozvěděla v létě a měla štěstí, že ještě stihla poslední kontrolu. Vzpomíná na to, že shánění očního lékaře bylo už před přibližně šesti lety, kdy jí začínaly problémy se zrakem, velmi obtížné.

„V dnešní době se jedná už o takřka nadlidský úkol. Sám pan doktor mě instruoval, abych si kontroly zařídila v oční klinice Gemini, kterou už navštěvuji kvůli operaci, jež jsem tam podstoupila. Do budoucna tedy budu docházet tam a doufat, že sem v blízké budoucnosti nějaký očař zavítá,“ sdělila.

Sehnat specialistu pro svou 89letou tetu se snaží Monika Wittingerová zatím krátce. Že půjde o takový problém, ale nečekala. Auto neřídí, jezdit hromadnou dopravou by bylo s tetou složité. Sama oční lékařku v Budějovicích má, ta jí ale nedávno sdělila, že kvůli extrémnímu přetížení přemýšlí o ukončení praxe.

V Písku upraví bývalou posilovnu na ordinace. Radnice chce přilákat zubaře

Pokud by její oční lékařka skončila, zvažuje hledání v jiném městě. Kritická je i k dostupnosti péče v dalších odvětvích, například na preventivní ultrazvuk prsou čeká rok. „V reálném životě, pokud chcete vyšetření na specializovaném pracovišti, skončíte nakonec, když na to máte, v soukromých zařízeních,“ uvedla.

Problém s nedostatkem očních lékařů v regionu vnímá i hejtman Martin Kuba. Kraj s VZP spolupracuje na dotačním titulu, který pomáhá chybějící lékaře v potřebných oborech do kraje přivést. Podle hejtmana už díky němu přišly asi tři desítky doktorů. U očařů ale příliš úspěšní nejsou.

„Lékař může dostat 900 tisíc na úhradu bydlení v průběhu pěti let a 600 tisíc při příchodu do Jihočeského kraje, pokud tam nově otevře ordinaci, která tu nebyla,“ přiblížil Kuba. Do spolupráce zapojují i obce, jež mohou například nabídnout ordinaci.

Hejtman poukázal i na omezenou dostupnost lékařů na trhu. Oční kliniky též často preferují ekonomicky zajímavější obory před péčí hrazenou pojišťovnou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí

Sucho odhalilo řadu míst na lipenské přehradě. Na snímku je Rakouská zátoka u...

Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

Ilustrační snímek

Nové pacienty nepřijímáme. Na podobnou informaci narazí pacienti, když hledají pravidelnou péči o zrak hrazenou zdravotními pojišťovnami v krajském městě. Místa v očních ordinacích nejsou, což řeší...

27. listopadu 2025  9:11

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:09,  aktualizováno  17:17

Slyším příběh a skáčou mi náměty, líčí spisovatel Mrvík. Pokřtí nové povídky

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

První knihou si splnil klukovský sen. Budějovický autor Zbyněk Mrvík se svou prvotinou uspěl. Jeho sbírka povídek čtenáře bavila, a tak přidal další. Dílo s názvem A čeho se bojíš ty pokřtí tento...

26. listopadu 2025  12:28

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:23

U Sirkárny bude osmipatrový bytový dům. Město chce proměnu průmyslové oblasti

V okolí se plánují další bytové domy.

Rozvoji severovýchodní části Českých Budějovic bránilo ochranné pásmo kolem vysílače Českých radiokomunikací. Stavební úřad ho vloni v létě zrušil a developeři tam plánují stavět bytové domy. Jeden...

25. listopadu 2025  17:47

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Série vloupání do výdejních boxů. Mladíci kořist přeprodávali, zadržela je policie

Zloději vybrali několik desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě...

Policisté zadrželi tři mladíky, kteří uplynulý měsíc společně vykrádali výdejní boxy na Českobudějovicku. Vloupali se do desítek schránek, ze kterých ukradli věci v hodnotě přesahující 100 tisíc...

25. listopadu 2025  15:28

Budějovický rozpočet na rok 2026: začne stavba náplavky u Malše i noclehárny

Zátkovo nábřeží u Malše čekají velké úpravy. V první etapě na ně radnice uvolní...

České Budějovice se chystají příští rok investovat 1,3 miliardy korun i více. Bude to znamenat uzavírky, ale dostat se může i na Dům umění. Pokud radnice získá miliardový úvěr, pustí se do jeho...

25. listopadu 2025  9:29

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Sumce Fandu vrátili do Světa v Třeboni. Na cestě ze sádek do rybníka ho...

Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280...

24. listopadu 2025  15:46

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Rána jako z děla. Cestující popsala srážku u Zlivi, vlakem nějaký čas nepojede

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Šestnáctiletá Ema Faltýnová ve čtvrtek do Strakonic do školy nedojela. Seděla totiž v rychlíku, který se u Zlivi na Českobudějovicku srazil s osobním vlakem. S otřesem mozku a odřeninami skončila v...

24. listopadu 2025  11:14

Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Šéf táborských hokejistů. Michal Šušák si chválí spolupráci s Motorem. Věří, že...

Poznávají první ligu, do které se několik let snažili dostat. Rozhodně však nechtějí platit za prostého nováčka a rozpočtem i ambicemi se řadí přibližně do středu druhé nejvyšší hokejové soutěže....

24. listopadu 2025  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.