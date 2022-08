Čtvrtou dávku očkují v nemocnicích i u praktiků, ale zájem je minimální

„Druhou posilovací dávku zatím dostalo přes 4 200 obyvatel kraje,“ sdělila za holding Jihočeské nemocnice jeho mluvčí Kateřina Koželuhová s tím, že lidé mohou využít očkovací centra v nemocnicích České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

Malý zájem potvrzují i ve zmíněných nemocnicích. „Od začátku očkování se zatím nijak výrazně nezvýšil. Čtvrtou dávkou jsme za měsíc naočkovali 200 lidí a na následující očkovací termín je jich registrováno dalších sto,“ uvedla hlavní sestra jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.

Dodala, že nejčastěji si pro posilující dávku chodí lidé starší šedesáti let. Objevují se i ti, kteří chtějí teprve první posilující dávku, ale těch je naprosté minimum.

Poněkud odlišné zkušenosti nabízí nemocnice v Písku. Ani tam není zájem o čtvrtou dávku nijak závratný, ale při srovnání s předešlými měsíci jde o výrazné zlepšení.

„Proti přelomu let 2021 a 2022 jsou nyní počty očkovaných v jednotkách procent. Nicméně v porovnání s červnem a červencem, kdy se nechalo celkem naočkovat jen 289 lidí, jsme v den, kdy jsme pacientům poprvé nabídli druhou posilovací dávku, naočkovali srovnatelné množství lidí za tři hodiny,“ uvedl za píseckou nemocnici lékař David Randák.

Mezi očkovanými jsou i mladí kolem dvaceti

Následně doplnil, že převážná část lidí si přišla právě pro čtvrtou dávku, nicméně zahájení očkování motivovalo lidi i k doplnění dávky třetí, kterou dříve odkládali. I on potvrdil, že 90 procent zájemců o očkování bylo starších 60 let, 75 procent z nich pak dokonce starší 75 let. Podotkl však, že mezi očkovanými se najdou i mladí ve věku okolo dvaceti.

Do očkování se zapojují i praktičtí lékaři, ti mohou v případě zájmu o očkovací látku zažádat a aplikovat ji svým pacientům. Ani u nich ale není zájem nijak veliký.

„Sice se zvýšil, ale není jinak závratný. Očkujeme asi šest lidí denně, celkem si k nám pro vakcínu za 14 dní přišlo 66 lidí,“ uvedl praktický lékař Tomáš Dierzé ordinující ve Zlivi na Budějovicku.

Tyto údaje ostatně odpovídají tomu, komu se čtvrtá dávka primárně doporučuje – sice je určená pro všechny starší osmnácti let, kteří byli naposledy očkovaní před více než třemi měsíci, přednostně by ji měli využít senioři a lidé z rizikových skupin.

„Takzvaná druhá posilující dávka se doporučuje především seniorům, rizikovým pacientům a chronicky nemocným skupinám trpícím například poruchou imunity, obezitou nebo cukrovkou,“ upřesnila Koželuhová.

První dvě dávky má 65 procent Jihočechů

Tím, že je určená přednostně pro rizikové pacienty, nebyla k ní donedávna potřeba registrace a stačilo pouze přijít, nebo se domluvit telefonicky. Od druhé poloviny srpna se ale počítá s očkováním širší skupiny obyvatel a s nárůstem počtu zájemců.

V pondělí 15. srpna tak byl spuštěný registrační systém, který funguje obdobně jako v případě registrace na první tři dávky. Nemocnice však i nadále přijímají zájemce bez registrace.

Pro první a druhou posilující dávku mohou pacienti používat vakcíny od společnosti Pfizer a Moderna, které je možné kombinovat. Na ty, kteří pro základní očkování zvolili vakcínu od firmy Novavax, se zatím posilující dávka nevztahuje, protože stále není dostatek dat o době trvání jejího účinku.

Oslovení lékaři se pak shodují, že za nižší zájem o vakcínu může nejspíše letní počasí a čas dovolených, kdy se většina lidí návštěvě lékařů vyhýbá. Jistou roli dle nich ale může hrát i zmenšující se důvěra v účinnost a nutnost očkování. „Uvidíme, co se stane, až přijdou podzimní deště a ochlazení,“ naznačila Koželuhová.

V Jihočeském kraji se nechalo prvními dvěma dávkami naočkovat 414 965 lidí, což je 64,5 procenta z populace kraje. První posilující dávku pak má 264 942 Jihočechů.