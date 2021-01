Jihočeská města vybírají místa pro očkovací centra. Ta už mají i své logo

V Táboře mají vytipované tři lokality. Kromě pavilonu psychiatrie táborské nemocnice přichází v úvahu také zimní stadion s vhodným zázemím a dostupností či KD Milenium.

„Můžeme všechny objekty zajistit, aby v ideálním případě mohla už v únoru i zde začít masivní vakcinace. Podle prvních odhadů bychom mohli zvládnout kolem tisíce očkovaných denně,“ prohlásil starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Podobně uvažují rovněž představitelé Českého Krumlova, kde vedle nemocnice počítají případně se sportovní halou.

„Nemocnice je vhodná logisticky a bylo by to tam pohodlnější při organizaci zdravotníků. Hala nabízí velký prostor k využití. Nevýhodou ale je, že pokud by vakcinace trvala třeba půl roku, byla by pro sportování uzavřená,“ připomněl starosta města Dalibor Carda.

S možností využít některý z nemocničních pavilonů počítají i v Písku, kam úterý odpoledne dorazila na prohlídku krajská delegace s architektem. V úvahu připadá také centrum kultury na nábřeží 1. máje.

Kulturní dům a sportovní halu v Lidické ulici si jako jednu z variant vybrali rovněž ve Strakonicích a pravděpodobně dostane přednost před plaveckým stadionem a sportovní halou v Máchově ulici.

„Chtěli bychom využít objekt v Lidické ulici i díky tomu, že se nachází v těsné blízkosti nemocnice. Konečné slovo bude mít vedení kraje,“ vysvětlila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Naopak zcela jasno mají v Jindřichově Hradci. Vakcinační centrum vznikne v budově Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. „Hledali jsme větší objekt s tím, aby byl průchodný a měl velké parkoviště. Jedním z kritérií pro nás byla i dostupnost z okraje města,“ upřesnil starosta Jan Mlčák.

Prachatice nabídly svou sportovní halu.

Očkovací centrum na výstavišti v Českých Budějovicích má být hotové do konce týdne. Budují ho v pavilonu T. V příštích měsících obslouží celý budějovický region.



S vakcinací se na jihu Čech začalo na Silvestra, od té doby se podařilo naočkovat téměř všechny zdravotníky jihočeských nemocnic a do konce týdne se počítá i s dokončením první fáze očkování v domovech pro seniory.

Minulý týden se podle hejtmana Martina Kuby spotřebovalo celkem 3 510 dávek a tento týden dostal kraj dalších 5 800. Po jejich vyčerpání by mělo dorazit dalších 7 200 dávek. „Budeme se snažit je co nejrychleji využít, abychom mohli na vládu zatlačit s požadavkem o další,“ doplnil Kuba.

Očkovací centra už mají svoje logo, které představil hejtman na svém facebookovém profilu.

„Když jsem přišel za kamarádem architektem s tím, že bych potřeboval nakreslit projekt očkovacího centra, poslal mi za pár hodin e-mail s prvním návrhem a k tomu píše: ‚Tak tady posílám to očkocentrum, co jsi chtěl.‘ Samozřejmě že od toho momentu jsme tomu všichni začali říkat očkocentrum. Chytlo se to okamžitě,“ napsal Kuba v příspěvku u loga a dodal, že stejný název dostanou i noviny, které budou od příštího týdne dostávat všichni Jihočeši do svých schránek.