Pochybný chov lidé z Obory kritizovali roky, policie zvířata zabavila

Stavení je na první pohled v dezolátním stavu. Kolem se kolébají husy, sem tam přeběhne kočka, zevnitř je chvílemi slyšet štěkot psů. Tak to ještě před několika dny vypadalo na starém statku v Oboře na Prachaticku, která patří pod blízké Hracholusky.

Minulý čtvrtek tam přijeli policisté a kvůli podezření z chovu ve špatných podmínkách tam zabavili desítky zvířat. Podezřelí jsou dva muži, kteří v domě žijí.

Místní na problémy upozorňují už roky. MF DNES Oboru navštívila shodou okolností den před policejním zásahem.

„Trvá to už řadu let, každému je tady jasné, že se tam chovají zvířata ve špatných podmínkách a že hladoví,“ potvrdila jedna z obyvatelek, která si nepřála zveřejnit jméno, stejně jako ostatní lidé z obce, když o statku mluvili. „My osobně jsme to neviděli, ale tady nedaleko někdo našel mrtvého psa. Mluví se tu o tom,“ potvrdili další.

Další žena povídá o svých poznatcích na zápraží svého domu. „Nikdo pořádně neví, co se tam děje. Hodně lidí se tomu místu raději vyhýbá kvůli špatným vztahům. Ozývá se odtud štěkot, ale kolik je tam psů, netušíme. Na koně za plotem se může každý podívat. Vypadá zanedbaně,“ popsala.

Na případ jako první upozornila TV Nova. Získala svědectví člověka, který se byl podívat uvnitř statku pod záminkou, že ho koupí. Stavení totiž majitelé nabízejí k prodeji.

Na záběrech jsou vidět staré klece s malými psy a kočkami nebo voliéry s ptáky. Areál působí zanedbaně. Svědci mluví také o prodeji psů, zájemci si pro ně údajně jezdí na místní pumpu.

Podle mluvčí prachatických policistů Martiny Joklové skutečně kriminalisté při čtvrteční prohlídce narazili na zjevné nedostatky. „Zabaveny byly desítky zvířat. Šlo o psy, kočky, holuby a koně. Naopak u zhruba poloviny zvířat se neuspokojivé podmínky jejich chovu nepotvrdily a zůstala na statku s jeho obyvateli,“ dodala Joklová.

Kriminalisté nyní podezírají dva muže z Prachaticka ve věku 68 a 57 let z přečinu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Na vyšetřování se podílí i krajská veterinární správa (KVS).

„Můžeme potvrdit, že KVS pro Jihočeský kraj se případem zabývá. Nicméně právě proto, že případ šetří také policie, nelze v tuto chvíli sdělovat bližší podrobnosti,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Starosta Hracholusk Václav Vozábal o problému ví, i on se účastnil šetření v Oboře. „Žádný písemný podnět nebo stížnost jsme ale na obecním úřadě nikdy nepřijali. Obyvatelé statku navíc nemají trvalé bydliště v Oboře, tudíž svoje zvířata nemusejí mít registrovaná u nás,“ přidal starosta.

Zvířata nestrádají, je to lež, tvrdil jeden z mužů

Zabavená zvířata následně zamířila do náhradních chovů. Odborníci nyní budou zkoumat jejich zdravotní stav, stejně jako podmínky, v nichž žila. Podle posudků budou kriminalisté v případu dále postupovat. I vzhledem k počtu zvířat, přesné číslo policie odmítla sdělit, to bude náročný proces, výsledky mohou znát v dalších týdnech až měsících.

Majitelem statku je podle katastru nemovitostí P. K. z Petrovic na Příbramsku. MF DNES se podařilo s jedním z obyvatel stavení na místě promluvit. Představil se jako majitel, nejde však o jméno z katastru.

Jakékoli spekulace o mrtvých zvířatech a špatných podmínkách chovu ještě ve středu odmítal. „Je to lež. Žijeme tady dvanáct let a po veterinární stránce je všechno v pořádku, zvířata nestrádají. Uráží mě to, sám jsem veterinární technik,“ tvrdil muž a přidal, že se společně s druhým mužem chystají kvůli situaci statek prodat a chov přemístit.

Pro celou věc měl jiné vysvětlení. Podle jeho slov se mu podařilo vyšlechtit psí plemeno karlovarského harlekýna. Považuje to za národní unikát.

„Pracoval jsem na tom 25 let, nikomu jinému se to nepovedlo, tak teď někdo chce moje psy ukrást. Proto si vymyslel, že týrám zvířata,“ uvedl s tím, že toulaví psi v okolí nepatří jemu.

Případ je na začátku, prachatičtí kriminalisté situaci dále prověřují a čekají na posudky. V případě dalších důkazů o nevhodných podmínkách mohou zahájit trestní stíhání obou mužů.

„Pak by základní trestní sazba znamenala až rok odnětí svobody nebo zákaz činnosti. Na základě znaleckých posudků v těchto případech může dojít k navýšení trestu, pokud by se prokázaly například trvalé následky na zvířatech, nebo že je majitelé takto chovali ve svůj prospěch,“ dodala policejní mluvčí Joklová.