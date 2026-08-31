I děti z rodin v nepříznivé finanční situaci budou moci v novém školním roce obědvat se svými spolužáky. Kraj už zahájil příjem žádostí v dotačním programu Obědy pro jihočeské děti II. Pomoc nabízejí i další organizace, které systém doplňují. Školáci z Vodňanska na Strakonicku si mohou dopřát jídlo v poledne díky Tříkrálové sbírce.
Podpora se však nedá kombinovat. Jídelny si hlídají, aby nebyl jeden oběd hrazený z více zdrojů.
Dávka je určená pro děti a studenty od dvou do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy nebo internáty v Jihočeském kraji. Žádat mohou rodiny pobírající přídavek na dítě, případně ukrajinské rodiny s humanitární dávkou. Podávají se výhradně elektronicky.
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Rodiče mají čas do 30. září. Ti, kteří žádali už v minulém školním roce, si nemusejí dělat starosti. Systém ji automaticky převede, pokud rodina dál splňuje podmínky. Výjimkou je změna školy nebo nově vzniklý nárok.
„Podávání žádostí je administrativně nenáročné a děje se jen elektronicky. Pro letošní školní rok je na podporu bezplatného stravování vyčleněno 37,7 milionu korun,“ uvedl mluvčí kraje David Hocke.
Potvrzení vystaví úřad práce
Potvrzení o splnění daných podmínek k čerpání dávky vystavuje úřad práce. „Obědy do škol se žádají prostřednictvím Jihočeského kraje a my k tomu následně vydáváme potřebná potvrzení,“ potvrdil ředitel českobudějovického úřadu práce Ivan Loukota.
Rodiny se v podobných situacích obracejí také na českobudějovickou Diecézní charitu. Tamní sociální pracovníci s nimi řeší žádosti individuálně, podle toho, jaká je jejich skutečná situace. Mluvčí Veronika Rybáčková potvrdila, že Charita nejdřív vždy sahá po krajském programu, protože je pro rodiny nejjednodušší a nejrychlejší.
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„Sociální pracovníci s nimi procházejí, co je pro ně v danou chvíli nejvhodnější, a podle toho postupujeme,“ naznačila Rybáčková. Pokud se ukáže, že je rodina v tísni, nabídne pak další možnosti, například přímou potravinovou pomoc.
Ve Vodňanech na Strakonicku se do podpory zapojuje také místní farnost. Tříkrálová sbírka tam dlouhodobě slouží jako doplňkový zdroj pro rodiny, které se už nevejdou do běžných programů. Zdejší koordinátorka Renata Tenderová uvedla, že zájem o tuto pomoc v posledních letech ale klesá, protože většina škol už využívá krajský systém.
„Rodič vyplní jednoduchý formulář, my následně ověříme sociální poměry. Peníze pak jdou přímo na úhradu stravného ve škole. Pošlou nám vyúčtování za konkrétního žáka,“ popsala postup čerpání ze sbírky.
Na ZŠ Nová část žáků ani nesnídá
Základní škola Nová v Českých Budějovicích pracuje s dětmi, pro které je pravidelné jídlo velmi často problém. Ředitelka Vladimíra Havlíčková komentovala, že škola dlouhodobě využívá podporu nadace Women for Women. Ta jim umožňuje řešit obědy pro žáky z domácností, kde často rodiče nesplní podmínky pro krajskou dotaci.
Zároveň upozornila, že část žáků přichází do výuky bez jídla už ráno. Pro ty by chtěla využít takzvaný snídaňový klub. „Ministerstvo školství vybralo v republice 520 takzvaných indexových škol, které chce podpořit tím, že by mohly mít děti ve škole například dvakrát do týdne snídaně,“ vysvětlila Havlíčková.
K tomu, co dítě potřebuje, se ve škole dostávají dvěma způsoby. Buď se ozve rodič, nebo si potíží všimne třídní učitel. O praktickou stránku podpory se v ZŠ Nová stará Denisa Horváthová, která s rodinami pracuje přímo. Zmapuje situaci a vyhodnotí, zda je možné dítě do programu zařadit.
„Zjišťujeme, jakou pomoc školák skutečně potřebuje. Ke každému případu připravuji posudek a žádost se pak odesílá jako celek,“ uvedla. Stravné se hradí přímo škole, dítě chodí běžně na obědy a rodiče nic neřeší. Jídelna zároveň sleduje, odkud platba dorazí. „Nemůže se stát, že by bylo jedno dítě hrazené dvakrát. Jídelna to snadno zjistí a případné duplicity se blokují,“ doplnila.