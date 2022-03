Obchvat Vlachova Březí bude stát 163 milionů korun, hotový bude příští rok

Už jen týdny zbývají do zahájení stavby kilometrového obchvatu Vlachova Březí na Prachaticku. Nyní už je známá i cena, kterou by měl za vybudování Jihočeský kraj zaplatit. Je to 163 milionů korun.