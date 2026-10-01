Nad břehem řeky Lužnice se tyčí skála. Do dvou let by v místě měl vzniknout téměř 285 metrů dlouhý most o 13 polích s nepřehlédnutelným obloukem o rozpětí 108 metrů. Ten bude jednou z prvních částí přeložky silnice II/137 mezi Táborem a obcí Slapy, již začal Jihočeský kraj ve středu stavět.
Řidiči na trasu dlouhou téměř 3,7 kilometru najedou u stávající silnice I/3 nedaleko obchodního centra Tesco. Odtud povede na západ, většinou mimo zastavěné území. Na druhém konci se napojí na současnou komunikaci mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy.
„Součástí přeložky budou i další mosty, nadjezd a lávka pro pěší a cyklisty. Nová silnice se navíc bude křížit s tratí Tábor–Bechyně a bude nutné vybudovat i nový železniční most přes přeložku a opravit část trati. Současně s novou silnicí se také počítá s úpravami místních komunikací a polních cest, inženýrských sítí a s novou infrastrukturou pro pěší a cyklisty,“ vypočítal mluvčí hejtmanství David Hocke.
Odpůrce stavby mě uchopil, vtáhl do auta a odjel se mnou někam a celou dobu mě tady vozil a říkal: Pane doktore, tady přece nemůžete stavět tu silnici. Pak mě z auta propustil a rozešli jsme se.
Martin Kubajihočeský hejtman
Kraj za přeložku zaplatí přes 853 milionů korun s daní. Dalších více než sedm milionů přidá město Tábor na cyklostezku a její osvětlení. Právě pro Tábor je stavba jižního obchvatu klíčová, odvede totiž tranzitní a zejména těžkou nákladní dopravu mimo jeho ulice.
Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že ubude například manévrování kamionů ve vilové čtvrti Maredův vrch u místní Jednoty či burácení podél řeky, jež se před lety snažili mírnit takzvaným tichým asfaltem. Předpokládá, že místní změny pocítí.
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Kolik přesně projede denně aut rezidenčními částmi města, starosta nevěděl, úpravy dopravy tam ale podle něj mohou změnit rozvoj a režim bydlení. „Čtvrti, které jsou nyní zatížené dopravou, se najednou zklidní. Z části může být park, další nabídne rezidenční parkování, těch možností je spousta,“ zmínil. S touto úvahou již pracují při zastavování parcel v daných lokalitách.
Hotovo má být za 48 měsíců, možná i dříve
Pavlík připomněl, že koridor mají v územním plánu od roku 1994, uvažovalo se o něm prý však s jistotou už na sklonku minulého režimu. Dodal též, že tam vedly historické stezky už z 19. století. Město si proto dalo za úkol domyslet logickou prostupnost krajinou.
„Některé polní a průchozí stezky už jsou zaniklé, ale bude možné je obnovit a určitými koridory přes ten nový obchvat je znovu napojit, včetně různých dávných božích muk a podobných kapliček, aby ty vazby nebyly přetrhané,“ vysvětlil.
Hejtman Martin Kuba uvedl, že stavba patří mezi závazky, které dával, když poprvé kandidoval na hejtmana. Museli se u ní též vypořádat s námitkami jednoho majitele pozemků, který ji neustále oddaloval, byť jeho odvolání nebyla nijak opodstatněná.
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„Jednou jsme sem přijeli a ten odpůrce stavby mě uchopil, vtáhl do auta a odjel se mnou někam a celou dobu mě tady vozil a říkal: Pane doktore, tady přece nemůžete stavět tu silnici. Pak mě z auta propustil a rozešli jsme se,“ přidal Kuba jednu příhodu.
Poměrně dlouho trval i výběr zhotovitele. Tím se nakonec stala firma M-Silnice. Místopředseda představenstva a výkonný ředitel Jan Kroupa sdělil, že obchvat chtějí dokončit za 48 měsíců. Na pronesený požadavek hejtmana na zkrácení doby reagoval, že udělá všechno, aby to stihli za 42 měsíců.
Poukázal ale na náročnost komunikace, konkrétně její délku, pět mostních konstrukcí, včetně zmíněného velkého mostu, který bude 28 metrů nad hladinou Lužnice. „Pro představu, budeme muset odvézt 230 tisíc kubíků zeminy, zabudujeme 1 400 tun výztuže,“ nastínil s tím, že stavba může přinést komplikace. Prosil proto o trpělivost.
Kuba ještě zmínil, že kraj dotahuje slíbené stavby. „Pokud se nám to povede, tak si myslím, že někdy kolem let 2032 až 2034 by měla být hotová většina obchvatů v kraji z těch, které byly při našem nástupu jen na papíře,“ doplnil.
Řidiči na trasu dlouhou téměř 3,7 kilometru najedou u stávající silnice I/3 nedaleko obchodního centra Tesco. Odtud povede na západ, většinou mimo zastavěné území. Na druhém konci se napojí na současnou komunikaci mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy.
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