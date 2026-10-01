Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kamiony už nebudou kličkovat Táborem, minou ho po obchvatu. Stavba začala

Autor:
  7:00
Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora. Nová přeložka byla podle táborského starosty Štěpána Pavlíka v územním plánu od roku 1994, ale uvažovalo se o ní už na sklonku minulého režimu. Při jejích přípravách se musel kraj vypořádat s námitkami jednoho majitele pozemků, který ji neustále oddaloval. Hotová má být v roce 2029.

Nad břehem řeky Lužnice se tyčí skála. Do dvou let by v místě měl vzniknout téměř 285 metrů dlouhý most o 13 polích s nepřehlédnutelným obloukem o rozpětí 108 metrů. Ten bude jednou z prvních částí přeložky silnice II/137 mezi Táborem a obcí Slapy, již začal Jihočeský kraj ve středu stavět.

V Táboře začala stavba jižního obchvatu města. (30. září 2026)
V Táboře začala stavba jižního obchvatu města. (30. září 2026)
V Táboře začala stavba jižního obchvatu města. (30. září 2026)
V Táboře začala stavba jižního obchvatu města. (30. září 2026)
9 fotografií

Řidiči na trasu dlouhou téměř 3,7 kilometru najedou u stávající silnice I/3 nedaleko obchodního centra Tesco. Odtud povede na západ, většinou mimo zastavěné území. Na druhém konci se napojí na současnou komunikaci mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy.

„Součástí přeložky budou i další mosty, nadjezd a lávka pro pěší a cyklisty. Nová silnice se navíc bude křížit s tratí Tábor–Bechyně a bude nutné vybudovat i nový železniční most přes přeložku a opravit část trati. Současně s novou silnicí se také počítá s úpravami místních komunikací a polních cest, inženýrských sítí a s novou infrastrukturou pro pěší a cyklisty,“ vypočítal mluvčí hejtmanství David Hocke.

Odpůrce stavby mě uchopil, vtáhl do auta a odjel se mnou někam a celou dobu mě tady vozil a říkal: Pane doktore, tady přece nemůžete stavět tu silnici. Pak mě z auta propustil a rozešli jsme se.

Martin Kubajihočeský hejtman

Kraj za přeložku zaplatí přes 853 milionů korun s daní. Dalších více než sedm milionů přidá město Tábor na cyklostezku a její osvětlení. Právě pro Tábor je stavba jižního obchvatu klíčová, odvede totiž tranzitní a zejména těžkou nákladní dopravu mimo jeho ulice.

Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že ubude například manévrování kamionů ve vilové čtvrti Maredův vrch u místní Jednoty či burácení podél řeky, jež se před lety snažili mírnit takzvaným tichým asfaltem. Předpokládá, že místní změny pocítí.

Pět vesnic kolem Tábora získá obchvat, zmizí i nebezpečné „esíčko“ za Chýnovem

Kolik přesně projede denně aut rezidenčními částmi města, starosta nevěděl, úpravy dopravy tam ale podle něj mohou změnit rozvoj a režim bydlení. „Čtvrti, které jsou nyní zatížené dopravou, se najednou zklidní. Z části může být park, další nabídne rezidenční parkování, těch možností je spousta,“ zmínil. S touto úvahou již pracují při zastavování parcel v daných lokalitách.

Hotovo má být za 48 měsíců, možná i dříve

Pavlík připomněl, že koridor mají v územním plánu od roku 1994, uvažovalo se o něm prý však s jistotou už na sklonku minulého režimu. Dodal též, že tam vedly historické stezky už z 19. století. Město si proto dalo za úkol domyslet logickou prostupnost krajinou.

„Některé polní a průchozí stezky už jsou zaniklé, ale bude možné je obnovit a určitými koridory přes ten nový obchvat je znovu napojit, včetně různých dávných božích muk a podobných kapliček, aby ty vazby nebyly přetrhané,“ vysvětlil.

Hejtman Martin Kuba uvedl, že stavba patří mezi závazky, které dával, když poprvé kandidoval na hejtmana. Museli se u ní též vypořádat s námitkami jednoho majitele pozemků, který ji neustále oddaloval, byť jeho odvolání nebyla nijak opodstatněná.

Kamiony zmizí ze sídliště i od školky. Začala stavba vytouženého obchvatu Blatné

„Jednou jsme sem přijeli a ten odpůrce stavby mě uchopil, vtáhl do auta a odjel se mnou někam a celou dobu mě tady vozil a říkal: Pane doktore, tady přece nemůžete stavět tu silnici. Pak mě z auta propustil a rozešli jsme se,“ přidal Kuba jednu příhodu.

Poměrně dlouho trval i výběr zhotovitele. Tím se nakonec stala firma M-Silnice. Místopředseda představenstva a výkonný ředitel Jan Kroupa sdělil, že obchvat chtějí dokončit za 48 měsíců. Na pronesený požadavek hejtmana na zkrácení doby reagoval, že udělá všechno, aby to stihli za 42 měsíců.

Poukázal ale na náročnost komunikace, konkrétně její délku, pět mostních konstrukcí, včetně zmíněného velkého mostu, který bude 28 metrů nad hladinou Lužnice. „Pro představu, budeme muset odvézt 230 tisíc kubíků zeminy, zabudujeme 1 400 tun výztuže,“ nastínil s tím, že stavba může přinést komplikace. Prosil proto o trpělivost.

Kuba ještě zmínil, že kraj dotahuje slíbené stavby. „Pokud se nám to povede, tak si myslím, že někdy kolem let 2032 až 2034 by měla být hotová většina obchvatů v kraji z těch, které byly při našem nástupu jen na papíře,“ doplnil.

Řidiči na trasu dlouhou téměř 3,7 kilometru najedou u stávající silnice I/3 nedaleko obchodního centra Tesco. Odtud povede na západ, většinou mimo zastavěné území. Na druhém konci se napojí na současnou komunikaci mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy.

Řidiči na trasu dlouhou téměř 3,7 kilometru najedou u stávající silnice I/3 nedaleko obchodního centra Tesco. Odtud povede na západ, většinou mimo zastavěné území. Na druhém konci se napojí na současnou komunikaci mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Naplněná jen ze 13 procent. Jihočeská nádrž v Husinci má nejméně vody v historii

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Extrémní sucho trvá, déšť zatím nepomohl, zásoby vody v jihočeských přehradách jsou tak oproti normálu mnohem menší. Poklesu se proto musí přizpůsobit i provozní řády na přehradách. Pozornost...

Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy

V horní části lipenské přehrady se Vltava vrátila do původního koryta. Na...

Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...

Náhrobky trčí z bahna. Ustupující hladina Lipna odhalila příběh zpustošené piety

Premium
Podle vedoucí Musea Fotoatelier Seidel Zdeny Mrázkové nyní vylovené náhrobky...

Desítky let se hřbitov v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku ukrýval v hlubinách lipenské přehrady. Letošní sucho však odkrylo nejen jeho plochu, ale i některé z náhrobků. Ty aktuálně odborníci...

Hýbat nohama neumím. Radši nabízím reformu, řekl Martin Kuba před volbami

Martin Kuba

Hejtman a bývalý ministr průmyslu Martin Kuba posílá do voleb kolem dvou a půl tisíce kandidátů, když se počítá i spolupráce s hnutím MY a dalšími. Důležitý je pro něj výsledek hlavně doma v Českých...

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Kamiony už nebudou kličkovat Táborem, minou ho po obchvatu. Stavba začala

V Táboře začala stavba jižního obchvatu města. (30. září 2026)

Jihočeský kraj zahájil stavbu obchvatu Tábora. Nová přeložka byla podle táborského starosty Štěpána Pavlíka v územním plánu od roku 1994, ale uvažovalo se o ní už na sklonku minulého režimu. Při...

1. října 2026

Voda v Lipně dál ubývá, přehrada je na polovině kapacity. Místní vyhlížejí Srdce Vltavy

V horní části lipenské přehrady se Vltava vrátila do původního koryta. Na...

Kvůli dlouhodobému suchu chybí v lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Přehrada je na polovině své kapacity. Kvůli suchu klesla hladina i na dalších nádržích na vltavské...

30. září 2026  15:18

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Ženy v politice jsou hrdinky. Zjemní situaci, vysvětluje budějovický lídr ANO

Viktor Lavička, kandidát hnutí ANO na post budějovického primátora (29. září...

Kandidátem hnutí ANO na českobudějovického primátora je Viktor Lavička. „Je potřeba zlepšit komunikaci s lidmi a lépe koordinovat dopravní uzavírky,“ myslí si.

30. září 2026  13:50

Stavba mostu na Pražské v Budějovicích se zpozdí, otevřou ho nejspíš až v prosinci

Stavba mostu přes Dobrovodský potok v Českých Budějovicích (19. září 2026)

Řidiči v Českých Budějovicích už delší dobu spekulovali o tom, že stavba mostu přes Dobrovodský potok nebude hotová včas. Teď už je to stoprocentní. Podle informací iDNES.cz bude hotovo pravděpodobně...

30. září 2026  9:48

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

29. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:46

RECENZE: Povedená novela kouzlo slavné jihočeské hoře rozhodně nevezme

Českobudějovický spisovatel Jan Cempírek pokřtil ve vsi Bohouškovice pod vrchem...

Svižná, odlehčená novela o potřebě být viděn a dát svému životu nějaký význam, ale také o tom, co vypluje na povrch, když už není kam utéct. Tak charakterizuje nakladatelství Vyšehrad knihu Nahoře,...

29. září 2026  16:40

Postavme místo jedné haly víc menších, ať mladí mají šanci sportovat, říká lídr ODS

Jan Teplý vstoupil do ODS teprve letos v únoru. Nyní je lídrem kandidátky.

Kandidátem na primátora Českých Budějovic za ODS je Jan Teplý, který do strany vstoupil teprve letos v únoru. Říká, že sport a kultura mají být všem do 18 let perfektně přístupné. Chce se také...

29. září 2026  15:44

Přívoz přes Lipno kvůli nedostatku vody přerušil provoz, poprvé po 23 letech

Přívoz Pionýr na druhý břeh Lipna vozí turisty i místní.

Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně stovku aut, která nyní musejí nádrž objíždět. Přívoz se vrátí na vodu ve...

29. září 2026  11:13

Řidiči bourají, protože jezdí popaměti. Na novém úseku se změnila přednost

Na novém přivaděči k dálnici D3 od Krumlova se za měsíc staly už čtyři nehody.

Za měsíc provozu už čtyři nehody. Taková je bilance nové silnice, která umožňuje řidičům pohodlnější a plynulejší napojení z Českého Krumlova na dálnici D3 a naopak. Nejčastější příčinou je nedání...

29. září 2026  9:06

Hýbat nohama neumím. Radši nabízím reformu, řekl Martin Kuba před volbami

Martin Kuba

Hejtman a bývalý ministr průmyslu Martin Kuba posílá do voleb kolem dvou a půl tisíce kandidátů, když se počítá i spolupráce s hnutím MY a dalšími. Důležitý je pro něj výsledek hlavně doma v Českých...

29. září 2026

Zemědělství i velkochovy ryb zatěžují jihočeské vody, varují hydrologové

ilustrační snímek

K návrhu Aktualizace plánů dílčích povodí se kladně vyjádřil Jihočeský kraj, výhrady má Národní park Šumava či Agentura ochrany přírody a krajiny. Podle dokumentu se kvalita vod ani rizika při...

28. září 2026  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde