Ve Strážkovicích si oddychli, obchvatu se dočkají i ve Svinech a Žáru

V polovině března začali kolem Strážkovic na Českobudějovicku stavět obchvat. Stačilo osm a půl měsíce a je hotovo. Od čtvrtka mohou tisíce řidičů místem pohodlně projíždět. A to byla dokonce stavba už pár týdnů v předčasném užívání.

Nový úsek měří 2,1 kilometru, jeho součástí je i kruhová křižovatka na konci obce, která usnadní výjezd na hlavní silnici z vesnice a od Českého Krumlova.

„Je to pro nás velká úleva. Zklidnění uvnitř obce je úžasné. Naši obyvatelé po celou dobu práce pečlivě sledovali,“ reagovala starostka Hana Halamová.

Jihočeský kraj byl hlavním investorem a zaplatil za stavbu 115 milionů korun s daní, desítky milionů se podařilo získat z evropských dotací. Přispěly i Strážkovice s pěti sty obyvateli, a to částkou 1,5 milionu.

Právě pro ně je důležitá ještě jedna věc: příští rok tam budou práce pokračovat, úprav se dočkají nepřehledné křižovatky uvnitř vsi. Vše má být dokončené v září 2022.

Pro řidiče je zásadní samotný obchvat. Je první ze tří, který je hotový na trase z Českých Budějovic na Nové Hrady a dál do Rakouska.

„Čeká nás zde ještě Žár, na přípravě pracujeme a brzy bychom se mohli dostat i k samotné stavbě. Pak jsou tu Trhové Sviny, rovněž zde pokračujeme v přípravě,“ zdůraznil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Obchvat Žáru už má územní rozhodnutí. Bude dlouhý 2,2 kilometru a povede severně od obce. Důležité je, že mine i část hráze Žárského rybníka, po níž vede úzká silnice.

Na začátku roku 2022 mají začít výkupy pozemků a kraj by chtěl mít hotovo do tří let. Odhadované náklady jsou nyní 200 milionů korun.

To severní obchvat Trhových Svinů, města, kde žije už 5 300 obyvatel, je v přípravě o něco pozadu. Tady je prozatím harmonogram nastavený tak, že komunikace dlouhá 3,5 kilometru bude hotová v roce 2025.

Řidiči na novou vozovku ve směru od Budějovic najedou už před osadou Otěvek, jíž se díky tomu také vyhnou. Pro město je to zásadní stavba, projíždí tudy tisíce aut pouze jako tranzit, a to třeba i úzkou Trocnovskou ulicí, která není na takovou zátěž stavěná.

Obchvat, kam se podíváte, zatím spíš na papíře

Podobných dopravních staveb kolem obcí a měst je v Jihočeském kraji naplánovaných na dvě desítky, ať už bude investorem hejtmanství, nebo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). MF DNES zmapovala, jak na tom některé projekty jsou.

Aktuálně jsou rozestavěné další dva, a to kolem Chýnova na Táborsku a Dolní Lhoty na Jindřichohradecku. Oba jsou na komunikaci první třídy, takže je financuje ŘSD.

Výstavba přeložky na trase Tábor–Pelhřimov se však neobešla bez komplikací a ty nebyly vůbec malé. Zahájení prací dlouhodobě oddaloval spor ŘSD s jednou majitelkou pozemku dotčeného budoucí silnicí. Akce byla více než rok vysoutěžená, přesto se nemohlo stavět. A když už se začalo, tak byly práce letos na dva měsíce přerušené.

Kvůli stížnostem na vedení trasy totiž silničářům vypršela platnost územního rozhodnutí a Krajský soud v Ostravě zrušil stavební povolení. Firma M-Silnice tak mohla znovu naplno začít až v květnu.

„Věřím, že další komplikace už nenastanou. Máme všechna potřebná povolení a snad se nám podaří i přes skluz dodržet termín dokončení a příští rok na podzim se řidiči svezou po nové silnici,“ prohlásil přímo v Chýnově při obnovení akce ředitel ŘSD Radek Mátl. Tento obchvat je dlouhý 3,5 kilometru a bude stát 317 milionů.

Rozestavěná silnice kolem Dolní Lhoty odvede auta z obce, která leží na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem.

Za úsek dlouhý 2,7 kilometru ŘSD zaplatí čtvrt miliardy. Součástí 2,7 kilometru dlouhého úseku bude i stometrový most překlenující okraj rybníka Pikolom. Hotovo má být na konci léta roku 2023.

Dále jsou naplánované obchvaty například Husince, Volar, Stach a Zdíkovce či Vlachova Březí, to vše jen na Prachaticku.

Nejblíže k zahájení prací je ten posledně jmenovaný, který povede na východě města a bude měřit přes kilometr. Na tento měsíc je naplánované vyhlášení výběrového řízení.

Práce chce kraj zahájit na jaře příštího roku, vykoupených je 99 procent pozemků. Motoristé by se pak po novém svezli do dvou let.