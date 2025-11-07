Další posun u obchvatu Srubce, firma za 60 milionů připraví dokumentaci pro stavbu

Lukáš Marek
  9:21
Roky většinou místních očekávaná a tisíci řidiči vyhlížená, ale také několika obyvateli dál tvrdě odmítaná stavba po čase opět pokročila. Pro obchvat Srubce nedaleko Českých Budějovic začíná vybraná firma zpracovávat dokumentaci pro získání stavebního povolení a provádění stavby. Zároveň ministerstvo pro místní rozvoj řeší námitky odpůrců.
Stoupací pruh ve směru od Budějovic na Ledenice bude mít 1,7 kilometru.

Stoupací pruh ve směru od Budějovic na Ledenice bude mít 1,7 kilometru. | foto: vizualizace: Jihočeský kraj

Lávka pro pěší a cyklisty umožní bezpečné spojení Srubce s rekreační oblastí Na...
Součástí obchvatu Srubce bude tunel dlouhý 280 metrů.
Fialová značí trasu dálnice D3 kolem Českých Budějovic, modrá ukazuje napojení...
Srubcem prochází hlavní silnice z Českých Budějovic na Trhové Sviny. Obchvat...
Ve výběrovém řízení Jihočeského kraje uspěla společnost Afry CZ, která má vše potřebné připravit za bezmála 60 milionů korun s daní.

Samotné zahájení stavby je nyní v předběžném harmonogramu naplánované na rok 2027, dokončení v roce 2029. Celý obchvat bude dlouhý 4,1 kilometru a jeho součástí se stane například 300 metrů dlouhý tunel a stoupací pruh navíc ve směru od Budějovic na Ledenice, dlouhý 1,7 kilometru.

Bude to náročný projekt se značným převýšením, který se bude vinout v blízkosti velkého svahu a údolí. Také proto jsou nyní odhadované náklady kolem jedné miliardy korun.

Zatímco na jedné straně se daří postupovat, na té druhé se deset až dvacet lidí snaží projekt zablokovat a odmítají ho. Když projekt získal letos na jaře územní rozhodnutí, podali proti tomu tito obyvatelé námitky. Někteří sami, další přes právního zástupce.

Už tehdy hejtman Martin Kuba avizoval, že se tak věcí bude nejspíše zabývat i další instance, tedy ministerstvo pro místní rozvoj. A to se také stalo. „Mohu potvrdit, že je to nyní na ministerstvu,“ uvedl hejtman.

Protože ale příprava projektu může v dalších stupních pokračovat, tak ji zatím poslední námitky nezdržují. Odpůrci mají obavy z poddolování území a možného ohrožení stability jejich obydlí a krajiny. Dále nesouhlasí s umístěním stavby s tím, že to pro ně bude znamenat zhoršení podmínek k životu či finanční újmu v souvislosti s poklesem ceny nemovitosti v blízkosti obchvatu.

Pamatují i patnáct tisíc přestupků za týden. Díky radaru mají v obci rázem klid

Krajský stavební úřad v územním rozhodnutí tyto a další námitky rozporuje nebo odmítá jako neopodstatněné. Celý dokument má 108 stran.

Oproti tomu stojí podporovatelé projektu. Když v nedávné minulosti dělala MF DNES přímo v obci průzkum, drtivá většina obyvatel obchvat chce, nebo po něm vyloženě volá. Srubec má nyní přibližně tři tisíce obyvatel. Současná komunikace vede napříč celou obcí, která je protáhlá a na délku má dva a půl kilometru. Obchvat začne u křížení s Ledenickou ulicí nedaleko nájezdu na dálnici D3 na Pohůrce. Malá část od Ledenické k dálnici už funguje.

Právě i kvůli dálnici je pro místní a řidiče tak důležitý. Z Ledenické teď na dálnici sjíždí ještě více řidičů, kteří jedou na D3, nebo ji naopak opouští. Při dřívějších měřeních tudy projelo přibližně devět tisíc vozidel denně. Nyní je to podle starostky Srubce Lenky Malé ještě více, protože tudy projíždí víc nákladních aut právě k dálnici.

Někde jsou navíc kolem silnice jen úzké chodníčky, nejhorší je to v tomto ohledu kolem obecního úřadu, nedaleko fotbalového hřiště nebo kus od návsi. Blízko průtahu už několik let stojí také základní škola, kterou navíc nyní ještě rozšiřují. I tam přivítají, až místo tisíců pojedou kolem jen stovky aut denně.

Obchvat Srubce má zásadní povolení. Stavba ale může narazit na další odpůrce

„Až bude obchvat stát, bude to tady mnohem bezpečnější,“ zdůraznila už dříve několikrát starostka.

Jak to se zmíněnými námitkami dopadne v odvolacím řízení, by mělo být jasné podle reakce z ministerstva pro místní rozvoj na jaře příštího roku. Odvolání tam úředníci dostali předložené 10. října. Teď si vyžádají potvrzení nebo změny závazných stanovisek, která vedla k vydání územního rozhodnutí.

„Na základě dosavadní praxe očekáváme, že přezkum stanovisek bude pokračovat do konce ledna až února 2026. Následně bude ministerstvo posuzovat celou věc včetně podaných námitek. Vydání rozhodnutí o odvolání předpokládáme na přelomu dubna a května 2026,“ upřesnil Roman Chrenčík, vedoucí oddělení komunikace ministerstva.

