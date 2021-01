Na důležité silnici z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce bude obchvat

Letos by se měl konečně začít stavět obchvat Dolní Lhoty na Jindřichohradecku, v takovém případě by mohl být více než dvoukilometrový úsek hotový v roce 2023. Místní na něj čekají už dlouho, přípravy pokračují několik let.