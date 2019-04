Obchvat Žáru odvede auta z obce i hráze rybníka, po níž se jezdí nyní

Projekt obchvatu Žáru má dvě varianty. První z nich, vést rozšířenou silnici po stávající trase po hrázi Žárského rybníka, rovnou odmítl odbor životního prostředí kraje.

„Odhaduji, že tak 80 procent našich obyvatel je pro obchvat. Modernizovat stávající silnici kolem rybníka by znamenalo masivní kácení stromů na hrázi a moc by to problém s dopravou nevyřešilo,“ míní starosta Žáru Přemysl Tupý (Za rozvoj obce-hasiči).

Postavit obchvat má pro obec několik výhod. Především bude stavba v souladu s místním územním plánem, auta se vyhnou zúžené a nebezpečné trase po hrázi a navíc se zlepší podmínky pro údržbu rybníka, zvláště při jeho výlovech.

Stodvacetihektarový Žárský rybník je jedním z nejstarších v jižních Čechách, historické záznamy o něm jsou už z roku 1221.

Žár přitom leží na poměrně frekventované silniční ose České Budějovice - Trhové Sviny - Nové Hrady, kterou čeká modernizace. Podle koncepce Jihočeského kraje je na ní prioritní hlavně úsek v Trhových Svinech, který je na mapě plánu optimalizace dopravní sítě označený jako havarijní. Také toto město čeká na obchvat. Přípravy už trvají 11 let.

„Pracujeme teď na změně územního plánu, v dubnu bude k tomu veřejné projednávání. Pak se teprve vytvoří projekt a začnou výkupy pozemků. Připomínám, že o obchvatu se tu mluví už od 50. let minulého století,“ uvedla starostka Trhových Svinů Věra Korčaková (Volba pro město Trhové Sviny).

Obchvat města bude dlouhý 3,5 kilometru a má stát kolem jedné miliardy korun. Starostka Korčaková odhaduje, že dříve může stát obchvat sousedního Žáru, který je teprve v začátcích. Jeho územní plán s ním už počítá.

Krajský úřad mu dává zelenou i tím, že na projekt nepožaduje řízení o vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Ačkoliv povede obchvat Přírodním parkem Novohradské hory, má jeho stavba podle kraje ve veřejném zájmu přednost nad ochranou přírody. Podle posledního sčítání projely po hrázi rybníka v Žáru za 24 hodin téměř tři tisíce vozidel, do 20 let se počet zvýší o tisíc. Podle plánů investora má obchvat fungovat do pěti let.