Obchvat Lišova a Štěpánovic začnou stavět na podzim, dokončí ho v roce 2025

Bezpečnost. To je hlavní důvod, proč má vést kolem Lišova a Štěpánovic na Českobudějovicku 9,5 kilometru dlouhý obchvat. Řidiči v obcích často překračují nejvyšší povolenou rychlost, mimo ně je to zase samá zatáčka a každou chvíli vyjede auto do protisměru. Život to stálo už mnoho lidí.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však v přípravě konečně pokročilo natolik, že tento týden vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele. „Když bude vše postupovat dobře, tak už na podzim se tahle důležitá stavba bude moci začít stavět,“ oznámil jihočeský hejtman Martin Kuba. Informaci zveřejnil ve čtvrtek ráno na svém twitterovém účtu.

Jeho slova následně potvrdila i šéfka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková. Uchazeči o tuto akci se už mohou hlásit. „Přes léto bychom pak jejich nabídky posoudili tak, abychom mohli v srpnu podepsat smlouvu a v září ideálně předat stavbu,“ potvrdila.

Práce mají trvat dva a půl roku. V prvních měsících roku 2025 by tak mohl být obchvat hotový a v provozu. Odhadovaná cena je jeden a čtvrt miliardy korun bez daně.

„Uvidíme, jaké budou nabídky. Všichni víme, jaká je situace na trhu a jak hodně zdražily ceny stavebních materiálů. Někdy navíc ani nejsou k dostání,“ upozornila Hrušková.

Lišovem a Štěpánovicemi denně projedou tisíce aut. Leží na hlavním tahu z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce. Obyvatelům města i obce se tedy po dokončení obchvatu hodně uleví.

„Naším městem projede denně 12 až 14 tisíc vozidel, to je velká zátěž. A kamionů a těžké nákladní dopravy je skutečně hodně. Ve chvíli, kdy bude obchvat, tranzit zmizí,“ konstatoval před nedávnem starosta Lišova Jiří Švec.

Především kamionů pak tudy bude jezdit naprosté minimum. Zvýší se tím bezpečnost a mělo by tedy ubýt i nehod. Naposledy minulou neděli ráno tam zemřela seniorka, kterou srazilo auto na přechodu pro chodce. Přes rychlou první pomoc náhodné kolemjdoucí, lékařky, žena zraněním podlehla.

Budoucí silnice první třídy povede od místa známého jako Na Klaudě, kde nyní končí čtyřpruhová komunikace a na současnou vozovku se vrátí u Vranína nedaleko Třeboně. Povede jižně kolem Lišova a naopak severně od Štěpánovic. V budoucnu chce ŘSD vylepšit i další část silnice směrem do Třeboně.

Ještě chybí pár pozemků

Aktuálně má ředitelství na obchvat vykoupené skoro všechny pozemky. Muselo ale přistoupit i k vyvlastnění a u dvou drobných ploch se ještě řeší dědické řízení. Největší komplikace byly a ještě jsou s pozemky poblíž Vranína, které jsou pod czernínskou správou majetku.

„Zahájili jsme s nimi nové jednání a děláme posudky na výkup,“ upřesnila Hrušková. Věří, že se podaří do zahájení prací všechny problémy vyřešit a odblokovat. Celkem se ŘSD muselo nebo musí vypořádat s 394 vlastníky půdy.

Součástí obchvatu je i devět malých mostů či dvě protihlukové stěny o celkové délce 450 metrů. U Klaudy vznikne mimoúrovňová křižovatka.

Původní harmonogram projektu byl mnohem odvážnější. Ještě před sedmi lety bylo vše naplánované, aby se po obchvatu začalo jezdit v roce 2019.

Nová komunikace hodně pomůže i samotným řidičům. Současná silnice I/34 nevyhovuje technicky ani svou kapacitou. Často se tam stávají velmi vážné a někdy i smrtelné nehody. Především v úsecích mezi Lišovem a Štěpánovicemi a u Vranína, kde je současná silnice nepříjemně zvlněná.

Na stejné silnici – I/34 – ŘSD už jeden obchvat staví. Bude dlouhý 2,7kilometru a zlepší jízdu kolem Dolní Lhoty u Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Práce tam začaly vloni na konci srpna a hotovo bude v roce 2023. Zhotovitelem je firma Swietelsky stavební, která uspěla s cenou téměř čtvrt miliardy korun bez daně.

Rozestavěný je rovněž obchvat Chýnova na Táborsku, dlouhý 3,5 kilometru. Hotový má být letos. Už na konci roku 2021 Jihočeský kraj zprovoznil obchvat Strážkovic na Českobudějovicku a letos hodlá zahájit stavbu nové silnice, která zklidní dopravu ve Vlachově Březí a povede východně kolem malého města na Prachaticku.

Zbývá dokončit také ty nejdůležitější stavby – dva úseky dálničního obchvatu kolem Českých Budějovic. Ten má být v provozu v roce 2024.