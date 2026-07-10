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Obchvat jako úleva. Ve Volarech vyhlásí referendum, v Sedlici začnou stavět

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  12:10
Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních.

Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních.
Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních.
Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních.
Husincem na Prachaticku projedou tisíce aut denně. Zejména těch nákladních.
6 fotografií
V Husinci na Prachaticku už vyhlíží stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět v příštím roce. Záměr řeší i nedaleké Volary, které také leží na Prachaticku.

Pokud Volary na Prachaticku zůstanou bez obchvatu, bude to pro město s necelými čtyřmi tisíci obyvatel znamenat „pomalou smrt“. Myslí si to opoziční zastupitelé, kteří vyvolali iniciativu k vyhlášení referenda. Motivovala je krajská studie dopadů plánovaného rozšíření silnice II/141.

Podle zastupitele Tomáše Válka by širší silnice přivedla do Volar další tranzit, a pokud nebude současně připravený obchvat, město to neustojí. Opozice se do sběru podpisů pustila poté, co zastupitelstvo loni v prosinci znovu zamítlo návrh na obchvat. Nakonec získali podporu 689 obyvatel.

Pokud bude vše v pořádku, radnice vyhlásí referendum. Výsledky hlasování budou následně pro zastupitele závazné. „Město pak musí dát najevo, že obchvat chce. Bez toho se nic nepohne,“ poznamenal Válek.

Město Husinec v podhůří Šumavy. Rodiště Mistra Jana Husa čeká na stavbu obchvatu. (9.7.2026)
Město Husinec v podhůří Šumavy. Rodiště Mistra Jana Husa čeká na stavbu obchvatu. (9.7.2026)
Ve Volyni brzy začne oprava centra. Dopravu z něj vytlačí až plánovaný obchvat.
Doprava stoupá, podle statistik projede náměstím 10 tisíc aut za den, z toho je 1 500 kamionů.
6 fotografií

Radnice by podle něj musela oficiálně oslovit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i kraj, aby projekt zařadily do přípravy. „Je potřeba aktualizovat územní plán, udělat dopravněbezpečnostní studii a začít jednat s ministerstvem dopravy,“ uvedl.

„Když město začne aktivně jednat, obchvat může být hotový za osm až deset let,“ odhadl Válek.

V Husinci na Prachaticku je začátek stavby obchvatu už na dohled. Čeká se na vydání stavebního povolení, které by podle starostky Ludmily Pánkové mělo být hotové na konci prázdnin. Pak se může okamžitě začít vybírat zhotovitel. „Hrozně moc se nám tady uleví. Začne nový život,“ zadoufala.

Problémová místa u Sedlice

Situace je v místě dlouhodobě kritická. Auta jezdí v úzkých ulicích, kolem přechodů se pohybují děti. „Devět přechodů je nebezpečných,“ popsala starostka.

Obchvat se napojí za Těšovicemi na stávající třípruh, za průmyslovou zónou překoná řeku Blanici novým mostem a dál se zařízne do svahu nad městem. Zářez v kopci zajistí, že nákladní doprava Husinec úplně opustí. Celá trasa bude dlouhá zhruba tři a půl kilometru. Stavba začne v roce 2027 a podle starostky tudy první auta projedou o tři roky později.

Podobná změna teď čeká i Sedlici na Strakonicku. Na silnici I/20 by se mělo začít pracovat na podzim. „Na celé trase je mnoho problémových míst, a to jak v Sedlici, tak v obci Hněvkov. Navíc stávající cesta se hned dvakrát kříží s železniční tratí,“ okomentoval Adam Koloušek, mluvčí jihočeské správy ŘSD.

Obchvatů v jižních Čechách přibylo. A fungují, provoz v obcích klesl až na desetinu

V Blatné na Strakonicku je ve výstavbě první etapa přeložky silnice II/173. Má odvést kamiony z ulic kolem sídliště a školky. Měří zhruba 1,4 kilometru a hotová má být v polovině roku 2028. Součástí jsou tři mosty, z toho jeden přes železnici.

Obchvat by si přáli i ve Volyni na Strakonicku. Městem totiž prochází silnice I/4, hlavní spojnice směrem od Prahy a ze středních Čech na Šumavu. „Projede tudy osm, výjimečně až deset tisíc aut a z toho patnáct set kamionů,“ vypočítal starosta Martin Červený. Řidiči navíc projíždějí přímo historickým jádrem města.

Trasa obchvatu je už několik let daná. Hotová je i technická studie, nyní se jen upřesňují parametry podle policie a ŘSD. „Předpokládám, že v roce 2027 bude hotová první fáze projektu, aby se začátkem roku 2028 mohl dokončit a podat návrh na společné povolení,“ podotkl Červený. Samotná stavba by mohla začít mezi lety 2031 a 2032.

Klid a bezpečí na náměstí

Už tři roky auta míjejí Vlachovo Březí na Prachaticku. „Už od války se mluvilo o obchvatu,“ připomněl starosta Lubomír Dragoun. Město mělo podle něj projekt připravený dlouho dopředu. Trasa byla zakreslená v několika územních plánech a po roce 2015 se přípravy výrazně zrychlily. Radnice tehdy začala sama vykupovat pozemky, což umožnilo kraji ihned zahájit projektování.

Na náměstí je dnes klidněji, podle starosty ubyly hlavně kamiony. „Ulevilo se prostoru před radnicí, kde jsou autobusové zastávky a kde dřív přebíhaly děti přes širokou silnici, na kterou nešlo umístit přechod. Teď tam jezdí jen ti, kteří míří přímo na náměstí nebo směrem na Radhostice,“ přiblížil.

30. října 2023
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