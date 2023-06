Dasný musí na obchvat čekat, peníze jdou přednostně na jiné projekty

Je to už skoro sedm let, kdy obyvatelé demonstrovali na přechodu pro chodce na průjezdu obcí Dasný na výjezdu z Českých Budějovic na Písek. Bojovali tím za urychlení příprav obchvatu této obce a také nedalekých Češnovic, kudy den co den projíždí na dvacet tisíc aut.

Letos už se někteří těšili na zahájení stavby tolik očekávané silnice, jenže si zase budou muset počkat. Nejsou peníze. Projekt už je přitom kompletně připravený.

Stát šetří, a tak se aktuálně na některé akce nedostává. Na jihu Čech má prioritu dálnice D3 směrem k hranicím s Rakouskem, její financování by nemělo být ohrožené. A naštěstí mezi upřednostněné patří i severní spojka, která má dopravně výrazně ulevit Budějovicím.

Ale zpátky k obchvatu Dasného a Češnovic. V trase budoucí 8,5 kilometru dlouhé přeložky už se letos dokonce i kácelo. „Je to škoda a velmi mě mrzí, že musíme s vysoutěžením akce počkat. Dalo velký kus práce, abychom se dostali až do této fáze. Ale nedá se nic dělat, hodně jsme se snažili stavbu prosadit,“ reagovala Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

MF DNES s dotazy kontaktovala i ministerstvo dopravy, to ale nereagovalo. Ředitelka Hrušková doufá, že odklad nebude příliš dlouhý. V to věří i jihočeský hejtman Martin Kuba. Může se například stát, že jinde v republice nějaký projekt nevyjde a uvolní se pak peníze.

„V takovou chvíli je důležité, že my jsme s tímto projektem připravení a ŘSD může téměř ihned soutěžit zhotovitele. I mě ale hodně mrzí, že zatím práce nemohou naplno začít. Stálo to hodně úsilí,“ konstatoval Kuba.

Úsek s vysokou nehodovostí

Harmonogram uváděl, že obchvat měl být hotový v roce 2027 a příští rok už se mělo naplno pracovat. Nepříjemná zpráva to není jen pro obce a jejich obyvatele, ale i pro samotné řidiče.

„V tomto úseku se poměrně často stávají nehody, mnohdy jsou i čelní střety. Pak zde doprava stojí. Tu osobní ještě odkloníme, ale s nákladní je to komplikovanější,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Jeho slova potvrzují motoristé. „Někdy stačí jen malý karambol nebo omezení a kolem Dasného je okamžitě kolona,“ popisuje Tomáš Havlíček, který tudy pravidelně jezdí směrem na Prachatice.

Budoucí komunikace, jejíž odhadovaná cena je nyní přes dvě miliardy korun bez daně, bude bezesporu bezpečnější a plynulejší. Skoro v celé délce je navržená jako čtyřpruhová, součástí bude i 1,5 kilometru protihlukových stěn. Začínat bude na okraji Budějovic u sjezdu na Hlubokou a končit za Češnovicemi poblíž odbočky na Netolice.

Severní spojka přijde na řadu příští rok

To příprava severní spojky v Českých Budějovicích může dál pokračovat, na ni jsou peníze přislíbené. „To je naprosto zásadní věc pro dopravu v krajském městě. Pokud bude vše postupovat dobře, tak bychom mohli příští rok tuto akci vysoutěžit a začít stavět,“ potvrdil hejtman Kuba.

U tohoto projektu už se například podařilo vyřešit dlouhotrvající spor ohledně pozemků na vyústění budoucí silnice v Nemanicích.

Severní spojka má odklonit až 20 tisíc vozidel z přetížené Strakonické. Povede od okružní křižovatky u Globusu, dále přes řeku Vltavu do Kněžských Dvorů a končí na křížení s Pražskou. Všechna vozidla směřující od Plzně či Písku směrem na dálnici D3 už pak nebudou zajíždět dál do města.

26. října 2016

Ještě výrazněji to pak zklidní i Pražskou třídu a také se částečně sníží provoz v ulici G. Píky, která slouží jako sjezd z D3 a od Třeboně. Dva a půl kilometru dlouhá spojka má být hotová v roce 2027, odhadovaná cena stavby je nyní 1,9 miliardy korun bez daně.

Finančně nemá být ohrožené ani dokončení dálnice D3 směrem na hranice s Rakouskem. Při nedávné návštěvě Jihočeského kraje to potvrdil šéf ŘSD Radek Mátl.

„Na konci roku 2024 počítáme se zprovozněním 28 kilometrů D3 od Budějovic až po Kaplici-nádraží,“ uvedl. Na hranicích má být dálnice o dva roky později. Práce na zbývajících úsecích by mohly začít ještě letos.