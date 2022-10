Místní kritizují křižovatku na obchvatu. Rychlost tam pohlídáme, tvrdí ŘSD

Obyvatelé Chýnova si po dlouhých letech oddechli, protože nový obchvat vyvedl tranzitní dopravu z jejich města. Ale lidé z přilehlých Záhostic už tolik nadšeni nejsou, protože jim nová silnice doslova zkřížila cestu do Chýnova, kam jezdí za prací, do obchodů a děti do školy.

Při cestě z obce musí nyní přejet nový obchvat. „Křižovatka, z níž se odbočuje do Záhostic, je podle mě velice nebezpečná. Řidiči na hlavní mohou jet devadesát kilometrů v hodině, ale někteří to samozřejmě nebudou dodržovat a bude tam docházet k bouračkám,“ obává se jeden z místních. Zároveň dodal, že by situaci lépe řešila okružní křižovatka.

Riziko případných nehod připouští i vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Do budoucna se plánují další opatření pro větší bezpečnost.

„Jednali jsme i s policií, aby tam alespoň na začátku, než si řidiči zvyknou na změnu, prováděli důsledné kontroly rychlosti. Potenciální nebezpečí tady opravdu je, to ale bývá na každé úrovňové křižovatce první třídy. Nejde vždy stavět mimoúrovňové křížení. Mosty jsou drahé nejen z hlediska stavby, ale i údržby. Snažili jsme se tedy umístit co nejlepší značení,“ popsal při otevření obchvatu Chýnova šéf ŘSD Radek Mátl.

Doplnil, že ŘSD také uvažuje, že nechá namalovat stopku na silnici před křižovatkou. „Aby to řidiče na vedlejší silnici bouchlo do očí a věděli, že musí dát přednost v jízdě,“ dovysvětlil Mátl.

Pokud by se i přes všechna opatření potvrdilo, že je křižovatka riziková, je ve hře zavedení úsekového měření rychlosti.

„Řidiči zkrátka musí dodržovat rychlost 90 kilometrů v hodině. Když pojedou víc, mohlo by opravdu dojít k nehodě. Přejet dvoupruhovou komunikaci není úplně jednoduché. Navíc je sevřená protihlukovými stěnami, takže výhled není ideální. Riziko vnímáme a budeme ho stále sledovat,“ slíbil Mátl.

Podobný problém se v Jihočeském kraji řešil například na Prachaticku, kde se po dokončení obchvatu Bělče začaly stávat nehody na nové křižovatce. Změna přišla až po pěti lety, kdy vypršela lhůta, kdy do ní nesměli silničáři zasahovat. Křižovatka totiž vznikla za podpory evropských dotací. V roce 2016 ji předělali na okružní.