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Místo 20 tisíc aut denně úplný klid, kolem Dasného a Češnovic otevřeli půlku obchvatu

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  9:09
Za jednu minutu deset nákladních aut, osobních další bezmála tři desítky. Tak to vypadalo v Češnovicích na Českobudějovicku v pátek 2. října odpoledne. Už o den později odtud prakticky veškerý provoz zmizel a v neděli dokonce někteří v nedalekém Dasném vtipkovali, že je z rušné silnice klidná cyklostezka, a fotili se na ní.

A ne, nebylo to tím, že byl víkend. V sobotu totiž Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo první polovinu obchvatu kolem obou zmíněných obcí ležících na tahu z Českých Budějovic do Písku a přes vesnice už se naopak nedá projet, aniž by řidiči nemuseli projet po objízdných trasách.

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Místní se tak konečně dočkali tolik žádaného klidu a odvedení dopravy. Redakce iDNES.cz projela starou trasu před otevřením obchvatu a pak novou a starou po otevření. Rozdíl je naprosto zásadní. V Dasném a Češnovicích teď už auta zkrátka skoro nejsou. Ještě před týdnem jich tudy přitom projelo až 20 tisíc denně.

„Sice ještě není hotovo a pro nás to teď bude znamenat také jízdu po objížďce, ale to asi každý rád vydrží, než to dostaví celé. Sám vidíte, jak je ten provoz tady příšerný,“ mávla v pátek odpoledne směrem k silnici paní Alena z Češnovic.

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V Dasném před deseti lety dokonce uspořádali občané protest a neustálým přecházením po přechodu pro chodce na krátkou dobu zablokovali provoz. Tehdy si ale vysloužili i podporu projíždějících řidičů. Ti také po obchvatu volali. „Z Češnovic do Budějovic už to je často tak, že jedete maximálně padesátkou, jakmile se stane nehoda, tak je to konečná a stojíte v koloně,“ popsal své zkušenosti Marek Pros z Prachatic, který tudy jezdí.

ŘSD zprovoznilo první polovinu nové přeložky přibližně po dvou letech od zahájení prací. Kompletně hotovo bude na podzim 2027. Když reportér iDNES.cz v pondělí 5. října nový úsek projel, provoz byl plynulý. V místě je nyní rychlost omezená na 70 km/h, takže řidiči prozatím ještě takové zrychlení a úsporu času nepoznají. To až za rok, komunikace totiž bude skoro v celé délce čtyřpruhová.

„Teď je v provozu jeden jízdní pruh v každém směru od Pištína až po provizorní okružní křižovatku nedaleko Českého Vrbného,“ potvrdil Adam Koloušek, mluvčí ŘSD. Mimoúrovňová křižovatka v Češnovicích by mohla být v provozu ještě letos.

Češnovicemi projížděly denně tisíce a tisíce aut. Od 3. října 2026 je tam mnohem větší klid díky otevření první poloviny obchvatu. Snímek je z 2. října 2026.
Češnovicemi projížděly denně tisíce a tisíce aut. Od 3. října 2026 je tam mnohem větší klid díky otevření první poloviny obchvatu. Snímek je z 2. října 2026.
Češnovicemi projížděly denně tisíce a tisíce aut. Od 3. října 2026 je tam mnohem větší klid díky otevření první poloviny obchvatu. Snímek je z 2. října 2026.
Češnovicemi projížděly denně tisíce a tisíce aut. Od 3. října 2026 je tam mnohem větší klid díky otevření první poloviny obchvatu. Snímek je z 2. října 2026.
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