Řetězce na jihu Čech obsazují malá města, ničí tím drobné živnostníky

Benzinová pumpa nalevo, supermarket napravo, za ním panelové sídliště. To je pohled, který dlouhá léta vítá lidi přijíždějící od Písku do Milevska. Už v příštím roce se však dosud poklidná okrajová část města stane pro mnohé řidiče také cílem cesty.

Na pravé straně, mezi firmou Varta a Lebeda, totiž vzniká nová obchodní zóna. Developerská společnost Eyemaxx International tu počítá s prostorem o velikosti čtyři tisíce metrů čtverečních. Zázemí v něm bude mít devět nových obchodů.

„Investoři začnou v ulici Blanická, kde je v projektu řešený jeden sjezd v blízkosti firmy Lebeda. Na křižovatce od ulice Darovaná bude kruhový objezd s přechodem a současně začnou zemní práce, parkoviště a samotná stavba. Rádi by otevírali na Velikonoce příštího roku,“ popisuje místostarosta Milevska Michal Horek.

Jaké značky do města zamíří, zatím investor tají. Na svých webových stránkách uvádí jako příklad Kik, Akvazoo nebo DM drogerii. Do lokality se přestěhuje i Albert, který už léta funguje nedaleko. „Nabídneme širší sortiment zdravých a čerstvých potravin. Svou velikostí prodejní plochy budeme patřit mezi středně velké supermarkety,“ informuje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Místní záměr vítají. „Jsem ráda, že budu mít širší výběr a nebudu muset jezdit do okolních větších měst, nebo objednávat zboží přes internet. Současně ale chápu, že pro některé místní obchodníky tak vznikne velká konkurence, s níž nebude lehké se vypořádat,“ říká Diana Procházková, obyvatelka Milevska.

Chybí zákazníci i pracovníci

Drobní podnikatelé nejsou z přílivu dalších obchodů nadšení, což potvrzuje Lukáš Hejný, provozující supermarket Vzor-Flop.

„Pro stálé obchodníky, kteří v Milevsku působí i 25 let, je to rána. Město trochu vymírá, je tu malá kupní síla. Jsme závislí na ostatních obchodnících kolem nás. Pokud se jejich prodejny zruší, i pro nás by to znamenalo úbytek zákazníků,“ ví Hejný.

Současně poukazuje i na další problém. Tím je nedostatek prodavačů. „V Milevsku a okolí je nulová pracovní síla těch, kteří chtějí pracovat v potravinách. Musíme se přizpůsobit a zabojovat, abychom si udrželi zaměstnance i zákazníky,“ naznačuje podnikatel.

Přemýšlí, jak lidi udržet

Už teď plánuje strategii, jak svůj obchod pro nakupující zatraktivnit. „Přemýšlíme, že bychom zkusili nabídnout něco nadstandardního, třeba e-shop na dárkové balíky, nebo bychom si začali vyrábět uzeniny pod vlastní značkou,“ uvažuje Hejný.

Zkušenosti s konkurencí v podobě velkých řetězců v blízkosti malé provozovny má i František Valter, provozující Flop v Trhových Svinech.

„Je tu Lidl, do deseti kilometrů Penny, nedaleko jsou Budějovice. Zákazníci ubývají s jakýmkoli velkým obchodem, který se v okolí postaví,“ svěřuje se.

Podle něj je těžké udržet zákazníky. „Máme stejné slevy jako velké řetězce, stejné podmínky, ale jsme malá prodejna a lidé jdou raději do velkých supermarketů. Náš obchod má zhruba 70 metrů čtverečních a nemáme místo na to, abychom zvětšili obchod a s tím i nabídku,“ ví Valter. „Bojujeme o přežití a myslím si, že je jen otázka času, než malé prodejny do 200 metrů skončí,“ odhaduje.

Čepují pivo, zvou na kávu

V malých městech a obcích působí rovněž síť Coop. Ta sází hlavně na prodej českých a regionálních potravin. „Podle našich průzkumů má Coop jednoznačně nejvyšší zastoupení českých potravin. Zákazníci je stále více vyžadují a v prodejnách jsou součástí standardní nabídky. V tom se lišíme od centrálně zásobovaných nadnárodních řetězců,“ říká Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu.

Coop nabízí i různé speciální služby a zboží. „Na jihu Čech jsme například začali s prodejem chlazeného sudového piva jako součástí standardní nabídky větších obchodů. Nabízíme i půjčování potřebného vybavení pro čepování piva,“ uvádí.

V menších obcích si lidé při nákupu navíc mohou vyřídit i bankovní či poštovní služby nebo nakoupit léky. „V jižních Čechách se také velmi osvědčil prodej farmářských bedýnek, díky kterým se zboží od místních zemědělců jednoduše dostává přímo na stůl spotřebitelů,“ upozorňuje Němčík.

Součástí vybraných obchodů se stávají i kavárny, jednu z posledních otevřel Coop minulý měsíc ve Strakonicích. „Obecně ale kavárny otevíráme i v menších obcích, kde představují často jediný prostor pro setkávání místních,“ dodává.