Výzkum srovnával lékařskou péči i služby, na jihu Čech uspěla Třeboň

Podle čeho si vybrat ideální místo pro život? Je to vzdálenost od nemocnice, čistota ovzduší nebo třeba počet dopravních nehod v daném městě?

Kdyby se měly všechny tyto a některé další faktory spojit, vyhrála by na jihu Čech Třeboň. Ukazuje to srovnání indexu kvality života, jehož výsledky zveřejnila společnost Obce v datech. MF DNES je rozebrala a zjistila, co města v kraji zvedá, či sráží.

I nejlepší Třeboň, která celorepublikově obsadila 18. místo, totiž v některých ohledech pokulhává. Velmi špatný výsledek zaznamenala například v rozdílu počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel ve věku od 20 do 34 let. V tomto ohledu je město skoro nejhorší v republice.

„Tuto skutečnost vnímám. Jsou tady podle mě dva zásadní důvody. Prvním je mzdová úroveň, která v Třeboni není ideální. A druhým je pak nedostatek nájemních bytů. Máme teď velký pozemek pod hrází Světa nedaleko Novohradské ulice po technických službách, který bychom chtěli vyčistit a následně nabídnout developerovi. Mohly by tam vzniknout byty pro mladé rodiny,“ uvědomuje si starosta Jan Váňa.

Mapa jihočeských měst. Zdroj: Obce v datech

Zbytek výsledků ho ale může těšit. Podle srovnání má město u rybníka Svět dostatek dětských lékařů, lidé dýchají čistější vzduch než drtivá většina Česka a jen malá část z nich je v exekuci. A je tady celorepublikově třetí nejvyšší počet spolků a zájmových sdružení vzhledem k počtu obyvatel.

Jen o něco hůř dopadly České Budějovice. Celkově obsadily 23. místo v republice. Až se budou místní chlubit, proč se v krajském městě žije dobře, mohou zmínit třeba dostatek praktických lékařů, kvalitní ovzduší nebo nabídku služeb.

Jenže aby například turisté dokázali právě toto ocenit, musí se do Budějovic dostat a to městu strhává body.

Doprava trápí celý kraj

„Naše data od návštěvníků ukazují, že doprava a dopravní dostupnost je téma číslo jedna, se kterým jsou nespokojeni. Je to problém nás i celého regionu,“ uvědomuje si náměstek primátora pro cestovní ruch Viktor Vojtko.



V takzvaném indexu silniční sítě, který sleduje, kam je možné dojet za třicet minut autem od radnice, obsadily Budějovice až 146. místo. Data přitom porovnávala 205 obcí s rozšířenou působností a Prahu.

„Víme, že nás limituje především to, že tady není soustava obchvatů, které by vyvedly tranzitní dopravu, a zároveň nabídly alternativu pro objezd města. Tohle nejde vyřešit ze dne na den. Pracujeme na tom. Dálnice se nyní posunula a připravují se další důležité komunikace. Teď budeme s Ředitelstvím silnic a dálnic intenzivně řešit severní spojku, kterou vrátil krajský úřad k projednání,“ vysvětluje náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.

Právě doprava je dlouhodobě největší slabinou jižních Čech. Jenže zároveň také jedinou výraznější.

„Hustší silniční síť by regionu prospěla. Na rozdíl od jiných krajů tady ale není nějaký parametr, který by ho srážel. Jih Čech je velmi silný v hodnocení zdraví a životního prostředí. Má hodně zelených ploch, ale specifický je i vysokou úrovní služeb či kvalitní lokální ekonomikou. V první desítce jsou města blízká Praze či Brnu, pak ale ta jihočeská obsazují slušná umístění,“ dodává Jan Havránek, jednatel společnosti Obce v datech, jež srovnání vypracovala.

Například Prachatice se dostaly do první dvacítky ve dvou ze tří hlavních kategorií hodnocení. Prachatičtí se mohou pyšnit mimo jiné druhým nejlepším výsledkem znečištění ovzduší.

Klopítají ale ve službách, ať už jde o počet supermarketů v dojezdové vzdálenosti od radnice a jejich přepočtu na obyvatele, nebo třeba stejné měření restaurací.

„Jsme jedenáctitisícové město a máme asi čtyřicet restaurací. Teď to mohu srovnat s podobně velkým francouzským městem, které možná bude naše partnerské, a mají tam dvě restaurace. Obchodů je tady akorát. Nedávno se stáhl jeden velký supermarket, který zjistil, že je tady příliš velká konkurence. Chybí nám ale některé řetězce, kvůli kterým musí lidé dojíždět třeba do Budějovic. Naše město pro ně v jejich výpočtech není zajímavé,“ uvědomuje si starosta Martin Malý.

Prachatice s Třeboní na tom jsou dobře v indexu sounáležitosti, který srovnává počet spolků a zájmových sdružení s ohledem na počet obyvatel. Zatímco Třeboň je v něm celkově třetí, Prachatice drží šesté místo s více než stovkou spolků.

Z jihočeských měst ze srovnání vyšly nejhůř Strakonice na celkovém 126. místě. Podle výsledků si špatně vedou v kapacitách základních škol či počtu praktických a dětských lékařů.