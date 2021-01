Na ikonických místech Šumavy je teď lidí jako v létě, vidí ředitel parku

Co vadí na tom, když se po zamrzlé hladině někdo sklouzne?

Jelikož je voda zamrzlá, jezernímu ekosystému to neuškodí. Jenže lidé odtud vstupují i na břehy, kde tím mohou trpět vzácné druhy rostlin. A hlavně, šumavská jezera jsou součástí jádrových oblastí s výskytem tetřeva hlušce. Ten se soustředí do míst, kde třeba zbyly nějaké borůvky či jeřabiny. A to je právě v těchto středních partiích.

Vyruší ho?

Lidé, pokud se pohybují po celém jezeře, ptáka mohou rušit i na vzdálenost sta, dvou set metrů. V tomto období je to horší než na jaře nebo v létě, tetřev má při vyplašení velké ztráty energie, což může mít značně negativní vliv na jeho populaci.



Zažila Šumava o svátcích návštěvnický nápor?

Na vánoční svátky a přelom roku běžně bývá plno. Ale i podle mého pozorování, jelikož bydlím u turistické stezky, mohu říci, že za sebou máme nebývalé zatížení území. Na ikonických místech to vypadá, že je tam návštěvníků jako v létě.



Co vede někoho k tomu porušovat pravidla, přestože vidí ceduli se zákazem?

Spojuji to se situací kolem koronaviru a tím, že si lidé nemohou užívat tam, kde jsou zvyklí. A myslí si, že když jsou daleko v lesích, tak mohou. Podle našich strážců se už dříve stávalo, že tam občas jezdil nějaký lyžař či bruslař, ale to byly jednotlivé případy. Takovéhle masové porušování, to je novinka.



Budete trestat přísněji, namísto domluv sáhnete k pokutám?

Pokuty určitě dávat budeme, navíc chceme tato místa ještě více hlídat. V následujících dnech a týdnech tam určitě kromě našich strážců budou i policisté. Maximální pokuta na místě je deset tisíc korun.

Hotely a penziony jsou zavřené. Kdo teď jezdí na Šumavu?

Parkoviště jsou plná aut a dá se předpokládat, že jsou to hlavně jednodenní návštěvníci. Ale nyní vidíme i velký pohyb obytných vozů. Například pod Boubínem stojí na parkovišti dva až tři dny, je jich tam více a pak se z parkovací plochy stává jakýsi kemp. Už jsme tento trend zaznamenali v létě, je ale zajímavé, že se to děje i v zimě.



Někteří starostové jsou svědky toho, že cestující s karavany nechávají na parkovištích nepořádek, odpad vylévají do mobilních toalet a podobně. Budete se na to snažit nějak reagovat?

Je možné, že až se opět otevřou hotely a penziony, lidé se do nich vrátí a tolik obytných vozů nebude. Ale nemůžeme vyloučit opak. Společně s obcemi a Regionální rozvojovou agenturou Šumava pracujeme nyní na analýze, kterou chceme mít hotovou v únoru. Je to spíše anketa, díky které zjistíme, kde jsou slabé stránky infrastruktury, co je potřeba řešit. Takže případně už na jaře budeme moci vymýšlet, jak to vylepšit a zamezit komplikacím. Analýza určitě napoví i v otázce karavanů.



Dá se očekávat, že podobný scénář návštěvnosti čeká národní park i v roce 2021?

Tato zima ukazuje, že lidé zvyklí cestovat využívají v této situaci českou přírodu na maximum. Co se léta týká, myslím, že můžeme očekávat opět obrovskou návštěvnost. Možná ještě větší než to minulé. Rychlá a účinná cesta, jak na to reagovat, jsou sociální sítě. Můžeme tam informovat, kde už je plno a kam je možné se případně přesunout. Možná by to pomohlo předejít nepříjemnostem.