Dřív i 49 minut, po D3 jen čtvrt hodiny. Dálnice ušetří řidičům nervy i čas

Druhého dubna 37 minut, v polovině července 47 minut, v říjnu dokonce 49, v listopadu 42 a na začátku prosince 41. Teď jen čtvrt hodiny.

Všichni řidiči, kteří ještě před několika dny museli jezdit přes České Budějovice, si díky třem novým úsekům dálnice D3 pořádně oddechli. Na své cestě ušetří až půl hodiny.

MF DNES přes rok opakovaně projela trasu přes krajské město až po Kaplici, nádraží, kde prozatím D3 končí. Když se dálnice 21. prosince otevřela, stačilo projet nový úsek dlouhý 28,4 kilometru. Časová úspora je obrovská, cesta je navíc o zhruba 10 kilometrů kratší.

„Jel jsem z Rakouska z práce a bylo to skvělé. Sjel jsem do Budějovic na Pohůrce a za chvíli byl doma,“ chválil si dva dny po otevření řidič z povolání Tomáš Havelka.

On a tisíce dalších motoristů už nebudou muset stát na sjezdu v ulici Generála Píky ani popojíždět ve špičce krokem po Strakonické a ploužit se přes Dlouhou louku až za Planou.

Kdo sjíždí ve směru od Kaplice dříve, trvá mu to od začátku zprovozněné dálnice na kraj Budějovic jen 12 minut. Redakce testovala celý nový úsek až po sjezd u Úsilného, aby bylo časové srovnání co nejpřesnější.

Ještě zajímavější bude sledovat, jak se promění doprava přímo v Budějovicích. Na to ale bude potřeba ještě pár týdnů, spíše měsíců. Podle předpokladu by se měl zlepšit provoz na Dlouhé louce a na příjezdu od Krumlova. Naopak se má přitížit Novohradské. V místech, kudy tranzit nejezdí, se nejspíš nic nestane. Takže kolony v ulicích Lidická, B. Němcové, na Senovážném náměstí či na Sadech a u viaduktu budou dál.

Jak je to se zpoplatněním

Kolem tří nových úseků D3 také panuje u některých řidičů nejistota, jak je to vlastně ze zpoplatněním.

Do konce roku 2024 je celých 28,4 kilometru zdarma. Od 1. ledna pak zůstane bez poplatku jen obchvat Budějovic, a to od sjezdu u Úsilného, tedy směrem na Okružní, až po sjezd u Roudného. Je to zhruba deset kilometrů.

„Domluvili jsme se, že v roce 2025 nebude tento úsek zpoplatněný. Naopak se zaměříme na detailní analýzu dopravních toků,“ upozornil ministr dopravy Martin Kupka.

Původně hrozilo, že bude potřeba dálniční známka na celé nové části, ministerstvu výjimku udělit nechtělo. „V Budějovicích se ale denně pohybuje přibližně 200 tisíc lidí, kteří dnes bydlí v obcích v dojezdové vzdálenosti 20 minut od krajského města. Pokud by tito řidiči nemohli bezplatně využívat obchvat, budou dál zbytečně přetěžovat vnitroměstské silnice v Budějovicích,“ reagoval hejtman Martin Kuba.

Zajímavé je, že se také množí spekulace o tom, že je tunel Pohůrka otevřený jen dočasně a provoz v této problematické stavbě bude nutné omezit. Šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl ovšem o tunelu mluvil dost jasně. „Máme tady dnes bezpečný tunel, který funguje. Byla to jedna z technologicky nejsložitějších staveb v České republice,“ zdůraznil.

Při projíždění celé nové části D3 si také řidiči všimli, že její součástí není žádná čerpací stanice ani odpočívka. Obojí je ovšem opodál u Chotýčan na Českobudějovicku. Navíc další odpočívka bude u Kaplice a na hranicích se dá také pohodlně natankovat. A složité to nemají ani řidiči elektroaut, kterých je stále více.

Podél celé trasy nyní již stokilometrové D3 se v dobře dostupné vzdálenosti nachází mimo jiné na tři desítky dobíjecích bodů sítě E.ON Drive.

„Máme například dvě dobíječky v Miličíně na začátku dálnice a také za jejím koncem u Dolního Dvořiště. V obou případech jsou to ultrarychlé dobíječky, takže se tam řidiči zdrží jen pár minut,“ zmínil mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák. V Dolním Dvořišti je pak v plánu rozšíření o nové zařízení pro rychlé tranzitní dobíjení.