Novoroční ohňostroj v Českých Budějovicích doprovodí Dvořákova Novosvětská

Dlouhodobě nejoblíbenější ohňostroje nehostí velká okresní města. Patří mezi ně například Protivín na Písecku, kde odstartuje program na Masarykově náměstí koncerty a proslovem starosty Jaromíra Hlaváče v 16.45 hodin. Vrchol je naplánovaný na 18. hodinu.

„Desetiminutový ohňostroj odpálíme za doprovodu skladeb klasiků vážné hudby a pro nás všechny by měl být pohodovým a šťastným vykročením do roku 2020. Máme se určitě na co těšit. Návštěvníky žádám o včasný příjezd do města z důvodu očekávaného velkého zájmu,“ zve starosta Hlaváč.

Náklady na akci, na kterou tradičně dorazí několik tisíc lidí z celého regionu, převýší částku 650 tisíc korun. Pokryjí je výhradně peníze od sponzorů.

Na stejnojmenném náměstí hostí tradiční novoroční ohňostroj i Třeboň na Jindřichohradecku. Tam začíná program ve středu od 17.30 hodin a zahájí ho koncert Trumpet Tune Bass. Hlavní podívaná vypukne s úderem 18. hodiny. Letošní představení plné barev doprovodí dramatická hudba.

Novoroční ohňostroje Protivín, Masarykovo nám. 16.45

J. Hradec, nám. Míru 17.00

Třeboň, Masarykovo nám. 17.30

ČB, soutok Vltavy a Malše 18.00

Strakonice, řeka Otava 18.00

Prachatice, Velké nám. 18.00



„V poslední době se některá města rozhodla pro zrušení těchto akcí nebo je nahrazují videomappingem či laserovou show. To je většinou spojeno s velkými výdaji a hluku se tímto krokem nevyhnou, jelikož je doprovázen hlasitou hudbou. Mnoho občanů se již na ohňostroj dotazovalo, proto jsme se rozhodli v tradici pokračovat,“ vysvětluje místostarostka Jana Grammetbauerová.

Světelnou podívanou pořádá i nedaleký Jindřichův Hradec. Program s proslovem starosty a promítáním filmu k uplynulému roku s názvem Takoví jsme byli v roce 2019 začíná na náměstí Míru v 17 hodin. Poté odpálí Jindřichohradečtí ohňostroj nad rybník Vajgar.

I obyvatelé krajského města mohou ve středu večer vyrazit na světelnou show. Ta rozzáří nebe nad soutokem Vltavy a Malše v Českých Budějovicích v 18 hodin.

„Bude to podívaná se světelnými vějíři, která potrvá 14 minut a bude umocněna hudebním doprovodem z díla Antonína Dvořáka - Z nového světa. Střílet se bude od hvězdárny,“ popisuje náměstek primátora Juraj Thoma. Diváci mohou ohňostroj pozorovat ze Sokolského ostrova či nábřeží kolem Biskupské zahrady.

Bezmála čtvrthodinové představení si připravili také ve Strakonicích. Místní i návštěvníci města ho uvidí nad řekou Otavou v 18 hodin.

„Připravený je čtrnáctiminutový ohňostroj doprovázený scénickou filmovou hudbou. Lidé ho budou moci sledovat z mostu Jana Palacha a zároveň z Katovické ulice, která bude pro dopravu zcela uzavřena,“ upozorňuje mluvčí radnice Markéta Bučoková.

V Prachaticích začíná akce ve stejný čas. „Ohňostroj odpálíme z Národního domu na Velkém náměstí. Po něm je připravený zhruba půlhodinový koncert kapely ze ZUŠ Prachatice New Year’s Orchestra pod vedením Standy Douleho,“ zve Vladimíra Blažíčková z odboru kultury, školství a cestovního ruchu.

Novoroční pyrotechniku naopak radnice nevypustí například v Písku, Táboře či Českém Krumlově.

„Město ho neorganizuje již několik let. Důvodem je finanční úspora a také to, že ve městě si nejrůznější zábavní světlice a dělobuchy odpalují sami obyvatelé. Proto město nepřistupuje k dalšímu nadbytečnému ohňostroji,“ vysvětluje mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.