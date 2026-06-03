„Jsme tady proto, abychom poprosili radu o vysvětlení, proč se to stalo, a aby nám přednesla plán, jak stabilizuje situaci na ZŠ pro příští školní rok,“ zdůvodnil opoziční zastupitel Ondřej Zbudil (Třeboňáci s podporou starostů). Školu navštěvují i jeho děti, tudíž ho zajímalo, do jakého prostředí budou chodit. Exstarostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL) se pak ptala, proč rada nerespektovala odbornou komisi.
Komise složená ze zástupců města, školní inspekce, kraje, pedagogů a školské rady doporučila na pozici stávající zástupkyni ředitele Janu Drtinovou, rada se však rozhodla pro druhého uchazeče v pořadí Lukáše Baierlinga. Celkem se o post ucházeli čtyři kandidáti. Nový ředitel má nastoupit 1. srpna.
Zdůvodnění výběru se však lidé nedočkali. Starosta Jan Váňa (ODS) uvedl, že závěry komise jsou jen doporučující a není neobvyklé, že rada jako zřizovatel rozhodne jinak. Avizoval, že jednání nic nezmění, což podtrhlo odmítnutí opozičního návrhu usnesení o přehodnocení volby.
Vysvětlovat hlasování rady podle Váni není možné. „Je to osobní názor a ten se do hlasování promítne. Já nic říkat nebudu,“ dodal s tím, že rozebírání věci do podrobností může škole jen uškodit, což nechce. Zmínil, že všem položil stejné otázky, Baierlingovy odpovědi mu byly nejbližší. Několikrát vyzval ty, kteří chtějí informace, aby za ním přišli na úřad.
Na zasedání vystoupila i členka výběrové komise Petra Augstenová. Té příprava zabrala několik hodin a zajímalo ji, kolik času věnovali rozhodnutí radní. „Opravdu svědomitě jsme vybírali a za sebe řeknu, že paní Drtinová byla lepší o velký parník, který by se možná nevešel ani na rybník Svět,“ hodnotila.
Opravdu svědomitě jsme vybírali a za sebe řeknu, že paní Drtinová byla lepší o velký parník, který by se možná nevešel ani na rybník Svět.
Petra Augstenová, členka výběrové komise
I učitelé stojí za Drtinovou. Stěžovali si například, že za nimi Baierling za šest týdnů od jmenování nepřišel. Naštvání netajila ani učitelka Jitka Havránková. Ocenila práci zástupkyně, jež například začala propojovat první a druhý stupeň. Na škole podle ní panuje úžasná pracovní atmosféra.
„Už několik týdnů mám obrovskou zlost. Vy zakládáte na mojí slušnosti, že na škole zůstanu. Mně je líto jen mých prvňáčků, pro které dýchám, protože mám sto chutí odejít,“ hromovala k radním.
Atmosféra a kolektiv byly také důvody, proč na školu dala i své čtvrté dítě Vendula Krynická. Bojí se, že od září už to nebude takové. „Když budou odcházet učitelé, kterých si vážím, tak budu třeba muset přemýšlet o jiné škole,“ upřesnila.
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Na jednání šla frustrovaná z celé situace, což se ještě prohloubilo, a to i ve světle poznámky vedení města, že osoba ředitele není důležitá, protože školu tvoří kolektiv učitelů. Ten je ale kvůli aktuálnímu dění rozložený.
Drtinová potvrdila, že Baierling ve škole skutečně nebyl, setkal se jen krátce s ní a ředitelem Ivanem Rokosem. Nebyl jí však schopný nabídnout práci ani nastínit vizi školy. „ Nemám problém s jiným ředitelem. Ale s kompetentním ředitelem,“ pravila.
Zastupitel Petr Michal (Společně pro Třeboň) upozornil i na fakturu, již jim v pondělí zaslalo vedení ZŠ. Podle ní si měl nový ředitel ještě před nástupem doplňovat vzdělání za peníze školy. „Svědčí to o jeho nekompetentnosti,“ mínil.
Při schůzce s vedením školy se však podle Drtinové nezmínil, že by chtěl studovat. „Takovému člověku já zástupce dělat nebudu. Nevezmu si na triko, že někde probendí nějaké peníze,“ sdělila. Pokud zůstane, tak jedině v pozici učitelky. Už nyní má ale jiné nabídky.
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Vedení města má na stole i petici se 430 podpisy. Předsedovi petičního výboru Pavlu Jandovi vadí netransparentní rozhodnutí rady. Zmínil, že převládá dojem, že Baierlingovi chybí zkušenosti, což může školu paralyzovat. Když skončí současný ředitel i oba zástupci, nebude mít na koho se obrátit. „Učitelé sice mohou pomoci s přípravou školního plánu, ale těžko mu pomohou s technikáliemi, které se týkají přímo vedení,“ doplnil. Čekal by, že rada výběr obhájí nebo že se nový ředitel obhájí sám. Ten však nepřišel.
Dosluhující ředitel Ivan Rokos odchází do důchodu. Mrzí ho, jak se situace vyhrotila. „Škola je poškozená, bude docházet k odchodům zaměstnanců, dochází k odchodům žáků a myslím si, že je to vaše vina,“ řekl na jednání. Čekal, že bude ještě na částečný úvazek učit, pro takové vedení města ovšem nechce pracovat.