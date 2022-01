V Českých Budějovicích potřetí oživili plán na další most přes Vltavu

Mnoho řidičů ve městě si uvědomuje, jak moc taková stavba chybí. Doprava je přes tuto řeku závislá jen na třech místech – u sídliště Vltava, na Dlouhém mostě a do Mánesovy. Stačí jedno omezení a nastává problém.

Zástupci vedení radnice proto v úterý oznámili, že startují přípravu na novou silnici včetně přemostění. Měla by vést z komunikace E55 (výpadovka na Krumlov) v katastru Litvínovic směrem do Papírenské ulice právě u areálu papíren Mondi Bupak a vyústit na Lidické třídě.

„Schválili jsme memorandum o tomto propojení,“ potvrdil primátor Jiří Svoboda. Budějovičtí budou v tomto případě spolupracovat s Jihočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Právě hejtmanství teď dalo jako první impulz, že má zájem most postavit.

„Loni se při omezeních a uzavírkách na jižním okraji města ukázalo, jak silné pak bylo přetížení dopravou například na Mánesově, na příjezdu do Budějovic od Litvínovic a tak dále. Je vidět, že alternativní propojení přes řeku prostě chybí,“ vysvětlil primátor, proč se na radnici k záměru vrací.

Upozornil, že v lokalitě jsou také velcí zaměstnavatelé, především nemocnice, takže by to mnohým zlepšilo jízdu do práce.

V minulosti už vznikly studie, které tuto problematiku řeší. Město je předá kraji. Dohoda je podle Svobody taková, že hejtmanství pak vyhlásí soutěž na zpracování projektu a Budějovice s ŘSD se budou na akci podílet. „Tři mosty přes Vltavu jsou na Budějovice a jeho dopravu málo,“ konstatoval náměstek hejtmana Antonín Krák.

Nejvytíženější silnice v ČB Všechna motorová vozidla

Na Dlouhé louce mezi Husovou a Mánesovou - 37 899

Strakonická, Nádražní po ulici G. Píky - 30 650

Pouze těžká vozidla a autobusy

Oblast Strakonická, Nádražní, Pražská, G. Píky - 5 458

Poznámka: Čísla vycházejí z celostátního sčítání dopravy v roce 2020.

„Vše je zatím na úplném začátku. U podobných staveb je to většinou tak období deseti let, než se začne stavět nebo je hotovo,“ podotkl náměstek primátora Juraj Thoma. Prozatím tak není stanovený přesný harmonogram. Podle náměstka ale vybudování mostu umožňuje stávající i budoucí územní plán.

Otázkou je, zda se i tentokrát proti záměru postaví část obyvatel, jako tomu bylo v dřívějších případech. Masivně protestovali například v roce 2011. Tehdy však projekt narazil na to, že měl vést most i přes řeku Malši u oblíbeného Malého jezu. Proti bylo 4 500 tisíce lidí podepsaných pod peticí. „Nic takového teď samozřejmě v plánu není,“ zdůraznil Thoma.

V roce 2016 pak měl most přes Vltavu pokračovat k nemocnici do ulice L. B. Schneidera a B. Němcové. I tehdy se proti postavili místní obyvatelé a zástupci města od projektu ustoupili. Odpůrci argumentovali, že nová silnice přiláká další auta.

„Stačí se podívat, co se stalo po otevření Modrého mostu v Havlíčkově kolonii. Stal se z ní průjezd až do Nádražní ulice,“ zmínil tehdy například obyvatel Petr Křiváček.

Jižní tangenta a severní spojka

Město argumentuje, že proto projekt přesouvá dál na jih do Papírenské, kde je průmyslový areál a železniční vlečka. Jenže při bližším pohledu je jasné, že i zde je několik rodinných domů, a problematické tak může být právě vyústění na okraji Rožnova a Vídeňského předměstí. Je tam mimo jiné i školka.

V plánech pro Budějovice v minulosti bylo i přemostění u Pražského sídliště nedaleko ulice U Trojice. Tam je to ale prakticky nereálné, taková stavba by opět narazila na odpor obyvatel. Územní plán by naopak měl počítat s vybudováním velké lávky ve směru od výstaviště na druhý břeh Vltavy.

Už příští rok na jaře bude hotová první část takzvané jižní tangenty, kterou staví kraj. Propojí výpadovku na Krumlov s budoucí dálnicí D3 a mezitím také silnici ze Včelné do Budějovic. Ještě důležitější je pro město severní spojka, která ulehčí hlavně Strakonické. Ta bude však hotová nejdříve za pět let.