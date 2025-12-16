Hlasité výbuchy a petardy rozsvěcující oblohu dlouho neodmyslitelně patřily k oslavám příchodu nového roku. Jihočeská města v posledních letech od této tradice začala upouštět a z ohlušující světelné show se stala spíš vzácnost. Její uspořádání nyní ještě více komplikuje novela zákona o pyrotechnice platná od 1. prosince.
„Novela zavádí bezpečnostní ochranné pásmo kolem vybraných objektů, jako jsou zoo, nemocnice, domovy pro seniory. Zde platí přímý zákaz používání pyrotechniky do 250 metrů od daného objektu,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Obce tato pásma nemohou nikterak měnit.
Nová pravidla vedla ke zrušení tradičního novoročního ohňostroje na třeboňském náměstí. Ten podle starosty Jana Váni každoročně navštěvovalo až šest tisíc lidí. Odpalovací místa se totiž nacházejí v ochranném pásmu Bertiných lázní, kde budou klienti na novoročních pobytech. Váňu zrušení této oblíbené akce mrzí, nevylučuje její návrat v příštím roce. To klienti totiž budou v lázních Aurora a Bertiny budou prázdné. Letos je to naopak.
Některá města ohňostroj ruší, Protivín ho prezentuje jako „symbol dobra“
Starosta poukazuje na nepochopitelně nastavený začátek platnosti. „Toto datum je velmi nešťastné, protože města a organizátoři měli už dávno hotové objednávky. Takže nás to přivedlo do nepříjemné situace,“ řekl starosta. Město za ohňostroj zaplatilo 99 tisíc korun, s provozovatelem jedná o možné kompenzaci. Ačkoli tato povinnost není ve smlouvě, Váňa zmínil, že by mu mohli uhradit například 15 nebo 20 procent částky. Náhradní program podle něj Třeboň nechystá.
Nová pravidla byla hlavním důvodem i pro zrušení ohňostroje v Jindřichově Hradci. Nový rok tam přivítají na náměstí Míru, kde bude k vidění audiovizuální show i promítání filmu Takoví jsme byli.
„Změna legislativy zásadně omezuje možnosti využití pyrotechniky ve městech, zejména na veřejných prostranstvích. Po vyhodnocení podmínek a požadavků na bezpečnost jsme došli k tomu, že klasický ohňostroj není letos reálný,“ řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Adéla Blažková.
Již v září rozhodla o zrušení ohňostrojů rada města ve Strakonicích. Mluvčí radnice Markéta Bučoková podotkla, že připravovaná změna legislativy v tom nehrála roli. Místní obyvatelé se dlouhodobě dělili na dva tábory a přeli se o škodlivosti a nezbytnosti ohňostrojů. Radní nakonec zrušili veškeré pyrotechnické akce s ohledem na životní prostředí, rušení obyvatel i zvířat.
„Novoroční program je nahrazený koupelí otužilců v Otavě v 15 hodin, od 14.30 hodin je připravené opékání buřtů v Panské zahradě a pro nejmenší diskotéka. V 17 hodin začne na II. hradním nádvoří koncert kapely O5 a Radeček,“ pozvala Bučoková.
Největší jihočeský ohňostroj každoročně připravují v Protivíně na Písecku, kam kvůli němu přijíždí i přes 20 tisíc návštěvníků. Ujít si ho kvůli novým pravidlům nenechají, což MF DNES potvrdil starosta Jaromír Hlaváč.
Lidé se tak mohou letos už po dvaadvacáté těšit na velkolepou světelnou show za doprovodu písní Bon Joviho či Guns N’ Roses. „Ohňostroj bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy,“ ujistil Hlaváč.
Náklady na celou akci se budou pohybovat kolem 700 tisíc korun, celou částku uhradí sponzoři. Samotný ohňostroj začne 1. ledna v 18 hodin, celý program odstartuje na Masarykově náměstí o hodinu a čtvrt dříve. Zahraje při něm žesťové trio nebo kapela Parkán.
Už roky nepořádají ohňostroje v ostatních okresních městech. Tábor příchod nového roku oslaví 1. ledna od 15.30 hodin v poutním kostele Klokoty varhanním koncertem, Krumlov chystá na náměstí Svornosti od 17 hodin silvestrovskou oslavu s DJ Martinem Procházkou. Prachatické novoroční oslavy se uskuteční na Libíně, Budějovice ani Písek akce nechystají.