Jolanda i Petr Muk. Nové trolejbusy v Českých Budějovicích dostaly jména

  14:41
Do ulic Českých Budějovic vyrazí v nejbližších dnech 21 nových trolejbusů. Dopravní podnik tím završil nejdražší objednávku ve své historii, když dohromady nakoupil 35 vozidel Škoda 33Tr. Cestující, ale i obyvatelé jim vybrali jména. Nejvíce hlasů dostal Miloš Velemínský, pediatr, neonatolog, pedagog a vědec, který významně posunul standardy péče o nedonošené děti.

Na jaře převzal dopravní podnik první várku 14 trolejbusů, ve středu slavnostně představil tu druhou, která čítá 21 vozidel.

„Škoda nám dodala moderní vozidla, se kterými jsou kolegové v provozu velmi spokojeni,“ chválil ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš, a hodnotil tak i půlroční zkušenosti s prvními vozy.

Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince 2025)
Všech 35 trolejbusů Škoda 33Tr od skupiny Škoda pořídil dopravní podnik za téměř 700 milionů korun. Z toho 396,8 milionu pokryly dotace Evropské unie z IROPu.

Už prvních 14 vozů, které jsou v provozu, dostalo svá jména. A protože se tato novinka v Českých Budějovicích uchytila a cestující si ji oblíbili, připravil dopravní podnik pro druhou várku velkou anketu o výběr dalších jmen.

Snažíme se postavit budoucnost MHD na elektřině, ujišťuje ředitel dopravního podniku

„Vítězem ankety se s 465 hlasy stal neonatolog Miloš Velemínský, který stál u zrodu prvního českého novorozeneckého oddělení, a to právě v českobudějovické nemocnici. Radost, i když úplně jiným způsobem, pak lidem ještě donedávna rozdávala druhá osobnost v pořadí – téměř 300 hlasy zvolila veřejnost místní rodačku, kartářku Jolandu. Na pomyslné stupně vítězů pak dosáhl známý ilustrátor Jaroslav Kerles. Nominoval ho syn,“ upozornila mluvčí dopravního podniku Barbora Fišer.

Konec legendy. V Budějovicích se loučí staré trolejbusy, jezdily přes 30 let

Na dalších místech skončil zpěvák Petr Muk, rybníkář Jakub Krčín či spisovatel Jaroslav Hašek. Povinností bylo, aby měla vybraná osobnost vždy nějaké spojení s Budějovicemi a okolním regionem.

„Nechybí tak třeba ani Václav Masopust a jeho pikador, tedy párek v rohlíku, který pro Čechoslováky v Madridu objevil v minulém století,“ zmínila Fišer.

Nasazení na linku 1

Ale zpátky přímo k trolejbusům. Ty jsou opět vybavené bateriemi, které umožňují provoz i mimo trakční vedení. Dopravní podnik by tak chtěl těmito vozy naplno obsadit linku 1 a udělat ji tím ekologičtější.

„Máme vyzkoušené, že tuto trasu, která není plně pokrytá trolejemi, bez problémů zvládnou. Ale ještě je musíme prověřit, až bude opravdu velká zima, kdy nájezd vozidel není tak velký,“ upozornil Slavoj Dolejš.

Dosavadní výsledky byly podle jeho slov velmi slibné a spolehlivé. „Pevně proto věříme, že cestující brzy svezeme trolejbusy i na dalších linkách,“ dodal ředitel.

Dopravní podnik ukázal nové trolejbusy, jejich jména vás vrátí do hodin dějepisu

Po dodání všech 35 vozidel bude jezdit v Budějovicích celkem 50 bateriových trolejbusů, tedy přes 80 procent flotily. Vybavené jsou trakčními bateriemi s garantovaným dojezdem 12 kilometrů. Od května díky tomu dopravní podnik převedl linku 15 z autobusů na trolejbusy. A kromě linky 1 to zkouší i na lince 14.

MHD v Českých Budějovicích má 22 denních linek, z toho je osm trolejbusových, a dvě noční linky.

Po kom se jmenují nové budějovické trolejbusy

1. Miloš Velemínský – český pediatr, neonatolog, uznávaný pedagog a vědec. Významně posunul standardy péče o nedonošené děti. (1936-2024)

2. Jolanda (vl. jménem Věra Nemethová) – budějovická rodačka, věštkyně a televizní kartářka. Proslula hláškami jako „Hodně budeš někde“. (1964-2020)

3. Jaroslav Kerles – karikaturista a ilustrátor, autor kapra Jakuba, který byl navíc velkým příznivcem hromadné dopravy. (1939-2014)

4. Petr Muk – oceňovaný zpěvák a hudebník, známý také z muzikálů, který v Českých Budějovicích žil a spoluzaložil skupinu Oceán. (1965-2010)

5. Jiří Maňák – budějovický rodák, vojenský pilot za 2. světové války. Byl jedním ze tří československých letců, kteří zastávali velicí pozice u britského RAF. (1916-1992)

6. Josef Cepák – pedagog, propagátor cyklistiky v Českých Budějovicích. Zasadil se o výstavbu cyklostezky do Hluboké n. Vlt., která nese jeho jméno. (1950-2010)

7. Adolf Koberna – řidič z druhé éry trolejbusů v Českých Budějovicích. Na lince Suché Vrbné-Rožnov svezl cestující jako úplně první. (1913-1992)

8. Jakub Krčín – rybníkář, hospodář, který významně utvářel krajinu jižních Čech včetně Českých Budějovic a jejich okolí. (1535-1604)

9.-10. Alois Bohůnek – zakladatel Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích. Ve funkci ředitele působil do roku 2020. (1949-2023)

9.-10. Přemysl Kabourek – řidič MHD z Dopravního podniku města České Budějovice. (1974-2025)

11. František Antonín Gerstner – inženýr a stavitel první koněspřežné dráhy na evropském kontinentu z Českých Budějovic do Lince. (1796-1840)

12.-13. Jaroslav Hašek – spisovatel, publicista, novinář. Pro Švejka mu byla inspirací jeho služba u českobudějovického vojenského pluku. (1883-1923)

12.-13. Blažena Strachotová – obyvatelka Českých Budějovic, ve 107 a 108 letech 2× oslavila titul nejstarší občanky ČR. (1917-2025)

14. Vendelín Grünwald – právník a politik. V Českých Budějovicích spoluprosadil otevření českého gymnázia. Významný národní buditel jižních Čech. (1812-1885)

15. August Zátka – rodák, politik, bývalý starosta a významná osobnost Čechů v Českých Budějovicích. Zakladatel místní pobočky Matice školské. (1847-1935)

16. Carl Hardtmuth – podnikatel, politik působící v Českých Budějovicích. Do města přesunul tužkařskou výrobu společnosti Koh-i-noor Hardtmuth. (1804-1881)

17. Václav Masopust a jeho PIKADOR – nejen Pikador, i párek v rohlíku je budějovický. Pro Čechoslováky ho v Madridu objevil místní řezník Václav Masopust. (20. století)

18.-20. Vojtěch Jírovec – hudební skladatel z Českých Budějovic. Ve Vídni působil i s Mozartem, který provedl jednu z jeho symfonií. (1763-1850)

18.-20. Zachariáš – měšťan Zachariáš, jeden z prvních městských pivovarníků. Své jmění věnoval na výstavbu špitálu pro chudé. (přelom 13.-14. století)

18.-20 Karel IV. – český král a římský císař. Významně pozvedl postavení Českých Budějovic udělením zásadních práv. (1316-1378)

21. Emanuel Fritsch – předseda Klubu československých turistů na Šumavě. Je po něm pojmenována malebná Fritschova stezka poblíž Českých Budějovic. (1874-1956)

Už na jaře dodaných 14 trolejbusů dostalo jména rovněž po významných osobnostech. Do výběru dopravního podniku se dostali zakladatelé města, místního českého školství i vzpomínky na nedávno zesnulé blízké spolupracovníky.

