Z bývalé třeboňské radnice je umělecká škola, radost kazí spor s firmou

Lešení je pryč, místní se konečně nemusí stydět za jednu z dominant třeboňského Masarykova náměstí, která dlouho chátrala. Dříve opuštěné místnosti už patří dětem, ale po opravě bývalého městského úřadu může nasledovat žaloba.

Týká se sporu mezi radnicí a stavební firmou Porr, která měla rekonstrukci na starost. Práce od začátku nabíraly zpoždění. Původně se měli školáci nastěhovat už na začátku uplynulého školního roku. Při pracích se ale objevily nepředvídatelné komplikace, které termín posunuly.

Další termín dokončení byl loni na podzim. Společnost tehdy MF DNES oznámila, že stavbu předala. Jenže město mělo připomínky. Kromě některých nedodělků radnice tvrdí, že firma nezvládla práce na podlaze tanečního sálu.

„Podlaha není zaplacená, protože ji neudělali podle projektu. Našli jsme si sami dodavatele a opravili to zvlášť, abychom mohli objekt předat. Zhotovitel měl ze zákona také 30 dnů na odstranění nedostatků, což se mu nepodařilo stihnout v termínu. Za každý den mu proto naskakovalo penále,“ sdělil starosta Jan Váňa (ODS).

Radnice proto nezaplatila celkovou částku. V součtu jde o 1,1 milionu korun. Podle starosty na to má město právo.

Jenže to si firma nemyslí. „Společnost Porr dílo v pořádku předala již v roce 2018, město jej v pořádku převzalo též v roce 2018. Drobné vady jsme odstranili. Cena díla není stále řádně doplacena. Z toho důvodu připravujeme podání žaloby proti městu u příslušného soudu,“ potvrdila mluvčí firmy Jana Beranová.

Dohady tak možná doputují až před soud. „Ano, je možné, že to tak dopadne. My bychom teď ještě rádi vyzvali zhotovitele ke schůzce, kde bychom se o situaci pobavili,“ sdělil Váňa.

Investice vyšla na 52 milionů korun s DPH, dalších 14 milionů stál městskou kasu nákup budovy. Podle starosty Váni je vadou na kráse, že na akci nepřispěl kraj, který Základní uměleckou školu v Třeboni zřizuje.

„Hledali jsme i jiné využití, ale tohle dávalo smysl. Budova byla ve špatném stavu, chtěli jsme se do toho pustit rychle a bohužel nebyly žádné vhodné dotace. Osobně toho rozhodnutí nelituji. Je to investice do vzdělání,“ reagoval bývalý místostarosta a dnes opoziční zastupitel Josef Pindroch (ANO).

Ředitel chválí zázemí i vybavení

Pro žáky je ale nejdůležitější, že mají nové moderní prostory, ve kterých se mohou učit. Škola má ze stěhování radost mimo jiné proto, že doposud sídlila na dvou různých místech v centru.

„Je to velká úleva a výhoda. Máme k sobě teď všichni blízko, ať už jde o žáky či kantory. Nikdo teď nemusí přebíhat mezi budovami, což je mimo jiné i bezpečnější,“ sdělil ředitel Matouš Řeřicha.

„Výuku už jsme zahájili. Máme skvělé zázemí od ateliérů po taneční sály. Všechno je nadstandardně zařízené a moc se nám tady líbí,“ doplnil.

V nové budově školy je mimo jiné multifunkční sál pro 70 až 90 lidí, kde mohou být i koncerty a vystoupení pro veřejnost.

Původní název zněl Hudební škola v Třeboni, vznikla v roce 1949 a později rozšířila svou nabídku oborů. Nyní se věnuje hudbě, tanci a má výtvarný či literárně-dramatický obor. Celkem zde studuje 561 žáků. Jen v Třeboni jich je 400, odloučená pracoviště jsou v Českých Velenicích, Suchdole nad Lužnicí a Lomnici nad Lužnicí.

Objekt, kde nově sídlí, získala před lety soukromá investorka. Ta ale se svými plány na luxusní hotel neuspěla. Nakonec dům prodala radnici za stejnou částku, za kterou ho koupila.