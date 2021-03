Nové domy na okraji Budějovic místo polí část lidí odmítá

Mezi stromy je vidět několik nových domů, které si v posledních měsících nechali lidé postavit na okraji Českých Budějovic. Developeři by v budoucnu zástavbu chtěli rozšířit i na sousední pole u Novohradské ulice, které je poslední velkou nezastavěnou plochou v okolí.

Potřebují k tomu ale změnu územního plánu, s níž nesouhlasí část majitelů pozemků. „Dřív jsme odtud viděli pás stromů. Část z něj ale vykáceli, proto právě teď koukáme na domy, které tam postavili,“ ukazuje do dálky přes pole Marie Říhová.

Žije v lokalitě U Špačků pár metrů od území, kterého se právě připravovaná změna územního plánu týká. Část pozemků jí patří a s návrhem nesouhlasí.

„I přestože tam něco vlastníme, nikdo s námi nejednal. Píšeme na radnici dopisy s tím, že nesouhlasíme, ale nikdo neodpovídá. Nevím, co jiného už bychom měli dělat,“ krčí rameny.

Nic nového se podle svých slov nedozvěděla ani při veřejném projednávání, které se kvůli covidu konalo přes internet. „Bylo to krátké a zmatené, nic moc nového nám neřekli kromě toho, že tam bude individuální výstavba. Když jsme se ptali na to, jak se změní ráz krajiny, bylo nám řečeno, že nijak, protože je všude okolo zástavba,“ vypráví.

„Nevím, jak si to představují. Je a bude všude ohromná spousta lidí. Podívejte se, jak to tady vypadá. Na silnici, která vede k našemu domu, kličkují chodci mezi auty. Dva vozy se tam těžko vejdou, osvětlení tady nemáme. Lidé sem teď v době pandemie chodí na procházky, ale příroda odtud postupně mizí. Bažanti, srnky i zajíci už jsou pryč. Je mi to líto, naše rodina tady žije zhruba 200 let,“ líčí u zahrady svého domu.

I na něm už se projevilo, že je v okolí více života. Za zimu do plotu najela dvě auta. „Vypadá to, že to někomu uklouzlo a boural. Stalo se to dvakrát, vždycky ujeli. Na radnici nám alespoň slíbili svodidla, tak uvidíme,“ ukazuje Říhová.

Budou to řešit zastupitelé

Ta také poslala námitky proti připravované změně územního plánu území o rozloze více než 10 hektarů. Návrh na změnu schválili před několika měsíci českobudějovičtí zastupitelé. Důvodem bylo i to, že území je součástí studie z roku 2006, která popisuje návrh zastavitelných ploch ve městě. K její aktualizaci došlo v roce 2016.

„Navrhovatel chce v lokalitě změnu z nezastavitelného území na zastavitelné IN-3. To je plocha s převažujícím obytným individuálním charakterem,“ informoval už v roce 2019 náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice – OPB).

Návrh podala budějovická společnost Mladé. Záměrem je vybudovat rodinné domy a veřejné prostranství včetně ploch pro volný čas. Proces se týká území, které leží mezi ulicemi Ke Špačkům a Říční.

„Do pátku 15. února bylo možné poslat připomínky a námitky. Jejich vypořádání bude trvat minimálně měsíc,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

„Námitky a připomínky jsme přijali. Jako pořizovatel teď připravíme návrh rozhodnutí o námitkách. Materiál dostane pověřený zastupitel, kterým je Juraj Thoma, a následně se rozesílá dotčeným orgánům. Následuje 30denní lhůta a také se zasílá žádost o stanovisko krajského úřadu,“ popsal další průběh zástupce vedoucího oddělení územního plánování budějovického magistrátu Pavel Kordík.

Věcí se pak budou zabývat budějovičtí zastupitelé. Měli by to stihnout ještě letos. „Účinnosti nabývá po zveřejnění, ke kterému dochází s odstupem času ve větším balíčku změn územního plánu,“ dodává Kordík.

Část vlastníků pozemků se změnou podle informací MF DNES problém nemá. Kromě Marie Říhové s ní ale nesouhlasí například Stolbenkovi.

„Důvody jsme uvedli v písemně podané námitce. Nyní bychom dali prostor odboru územního plánování, který změnu provádí, aby se k námitce vyjádřil a vzal ji v úvahu při svém dalším postupu,“ reagovali Zdeněk a Jakub Stolbenkovi za vlastníka, kterým je František Stolbenko.

I ti se účastnili veřejného projednávání. „Vzhledem k velmi stručnému obsahu a kvalitě projednání jsme si však své vyjádření ponechali do písemné námitky,“ přidali Stolbenkovi.

Plánovanou změnu vnímají s výhradami. „Především bychom si přáli, aby se odbor územního plánování zajímal o názor vlastníků dotčených pozemků, protože to je přece klíčová věc hned na počátku celého procesu,“ dodali.

Jisté je nicméně to, že firma nemůže stavět, dokud nebude mít vyřešené vlastnické vztahy. Je však běžné, že zájemce získá plnou moc na část pozemků, aby mohl změnu území navrhnout.

Na výsledek celého příběhu si lidé zatím musí počkat. Pokud by ke změně došlo, měla by následovat ještě řada kroků, které se budou věnovat zastavění území či umístění objektů a podobně.