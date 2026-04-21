V Písku staví novou sportovní halu. Využijí ji házenkářky i sousední škola

Autor:
  11:58
Nová hala v Písku zaplní vnitroblok mezi základní školou a „obloukovkou“. Bude stát přes 130 milionů korun. Do sportovišť investují v poslední době i další města v kraji. Tábor otevřel druhou hokejovou halu, v Hluboké nad Vltavou ji nedávno začali stavět. V Budějovicích se chystá Národní centrum míčových sportů.

Nejvyšší soutěž házenkářek může zůstat v Písku. Už za 15 měsíců bude stát vedle zastaralé, takzvané obloukovky, nová hala. Areál má v budoucnu ještě doplnit atletický ovál.

„Je to velký přínos pro písecký sport, hlavně pro házenkářky a florbalisty. Současná oblouková hala byla postavena před třiceti lety jako provizorium a dnešním požadavkům nejvyšších lig už zdaleka neodpovídá,“ připomněl při pondělním slavnostním poklepání na základní kámen starosta Michal Čapek.

Sportovci nyní musí přecházet ze šaten do haly přes dvůr, diváci chodí na svá místa po palubovce, občerstvení nebo toalety jsou také v sousední hale Sokola.

Nová sportovní hala bude stát mezi obloukovkou a základní školou.
Nová písecká hala bude stát hned vedle obloukovky. Obě sportoviště spojí krčky.
Nová hala bude mít moderní zázemí.
Nové moderní sportoviště zaplní vnitroblok mezi základní školou a obloukovkou. Nabídne standardní hrací plochu 40 krát 20 metrů, tribunu pro 500 diváků, šatny, umývárny, klubovnu a propojení se stávající halou pomocí komunikačních krčků. Součástí prací je i demolice starých hřišť a drobných staveb v areálu.

Náklady na výstavbu činí 131,8 milionu korun bez DPH. Město projekt financuje z vlastního rozpočtu, Jihočeský kraj přispěl částkou 50 milionů.

Novou halu využije také sousední základní škola J. K. Tyla. „Budeme tam chodit dopoledne. Dvě současné tělocvičny nám na počet dětí nestačí a kvůli stavbě jsme navíc přišli o dvě venkovní sportoviště,“ uvedl ředitel školy Pavel Koc.

Připomněl, že právě na této škole se před třiceti lety zrodil basketbalový klub Sršni, jehož tým mužů nyní hraje nejvyšší soutěž. „Kolega Janovský tehdy vzal šest kluků a řekl jim: ‚Mohli bychom si házet na koš.‘ A vzniklo z toho něco, co dnes zná celé město. Děti si hrají a pak z toho vyroste takový zázrak. Přeju si, abychom se něčeho podobného dočkali i tady,“ dodal.

Předseda oddílu házené Petr Soušek připomněl důležitost kvalitního zázemí pro vedení dětí a mládeže ke sportu. „Měla by to být jedna z priorit společnosti. Když mají děti dobrá a příjemná sportoviště, je pro nás jako pro rodiče mnohem jednodušší je ke sportu přivést,“ podotkl a dodal, že věří, že právě v nové hale bude psát písecká házená své další úspěšné kapitoly a že v ní najdou důstojné zázemí i další oddíly. Tím připomněl, že nová hala nebude sloužit jen házenkářkám. „Určitě z ní budou těžit i další sporty, kterým se ve městě v posledních letech daří,“ dodal.

V Písku se staví i další sportoviště – plavecký bazén za téměř 400 milionů korun nabídne i wellness část, u Základní školy T. Šobra roste nový pavilon s multifunkční komunitní tělocvičnou za 130 milionů korun.

Do sportu investují také například v Táboře, kde nedávno otevřeli druhou krytou ledovou plochu za 180 milionů. Využijí ji i parahokejisté, krasobruslaři a veřejnost. Podobně Hluboká nad Vltavou letos zbourala otevřený zimní stadion a na témže místě staví novou halu přibližně za 330 milionů.

V Českých Budějovicích má u výstaviště vzniknout Národní centrum míčových sportů. Hlavní hala nabídne hrací plochu o rozměrech 30 krát 50 metrů a výškou 13 metrů, což splňuje parametry pro mezinárodní utkání volejbalu, házené i dalších míčových sportů. Počítá se s kapacitou až pět tisíc diváků. Po rychlé přestavbě se v ní budou moci konat i kulturní a kongresové akce. Náklady mají přesáhnout jednu miliardu korun.

Svůj areál v českobudějovické ulici Na Sádkách kompletně předělává také Jihočeská univerzita. Na místě, kde se v minulosti jezdila plochá dráha, zdemolovali několik budov a dokončují tam nová sportoviště.

Rekonstrukce atletického oválu, fotbalového hřiště, tenisových kurtů a okolních objektů v těchto týdnech vrcholí a bude stát 100 milionů korun. Vzniknou tam nová sportoviště pro atletické disciplíny, dva nové beachvolejbalové kurty a univerzální tréninkové hřiště.

19. dubna 2026  10:22

