Novou halu v Lomnici využijí školáci a sportovní kluby, nabízí i posilovnu

Velký den ve velké tělocvičně, tak lze popsat středeční odpoledne v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Malí i velcí sportovci zamířili poprvé do nové sportovní haly. Ta vyrostla na původní školní zahradě, která současně fungovala jako venkovní hřiště na tělocvik.

„Limitovali nás rozměry pozemku,“ vysvětlil starosta Petr Krejník, proč se někomu může zdát sportoviště o velikosti 18 x 30 metrů malé. „Lze sem umístit klasické volejbalové hřiště, klasické basketbalové, ale na sálovou kopanou už to bohužel nestačí,“ objasnil. Hala je tedy určená hlavně pro děti a rekreační sport.

Dvacet let starý záměr se podařilo proměnit ve skutečnost až s pomocí dotace a úvěru. „Podpora od Národní sportovní agentury (NSA) byla zásadní, šlo o 35 milionů korun. Dále jsme si vzali úvěr 15 milionu. Počítali jsme, že vlastní podíl bude čtyři miliony, šetřili jsme si. Nakonec se ale vyšplhal na 10 milionů korun. Ale stálo to za to,“ pochvaluje si starosta.

Vybavenost tělocvičny je podle něj maximální s ohledem na velikost. Palubovka je rozdělená na dvě části, které lze spojit v jednu. Při středečním slavnostním otevření to předvedly právě děti ve svých disciplínách. Na jednom konci cvičily sportovní gymnastky, na druhém bouchali do míčků stolní tenisté.

Halu využijí hlavně škola a kluby

Návštěvníci mohli vidět, jak rychle lze poté upravit prostor pro zcela jiný trénink, když začali hrát na celé ploše malí basketbalisté. Tím ale výčet sportovní nabídky nekončí. Na ochozu pro diváky je vyhrazený a vybavený prostor, který bude fungovat jako posilovna.

Město předpokládá, že tělocvičnu využije hlavně škola a místní kluby TJ Tatran a TJ Kondor. „Chceme ale také podpořit zejména neorganizovaný sport. Uděláme maximum, protože věřím, že je to velká nápomoc například zdravotnictví,“ popsal starosta.

„Čekáme na novou halu už léta, moc jsme se těšili. Jezdíme s prcky do Třeboně a tohle je přesně to, co nám tady na zimu chybělo,“ pochvaloval si Vladimír Augsten, který se byl podívat na slavnostním otevření.

Sousední základní škola dosud využívala vlastní tělocvičnu. Ta ale postupem času přestala vyhovovat. Na necelých šedesáti metrech čtverečních tam teď vznikne polytechnická učebna. Hotovo by mělo být do konce školního roku. „Prostě nejvyšší čas na vše,“ poznamenal Krejník a jeho slova podtrhlo počasí, protože zrovna začalo sněžit.

Podpora do okresních měst

Díky podpoře z NSA se aktuálně daří stavět například i druhou ledovou plochu v Táboře. Národní sportovní agentura poskytla 111 milionů korun a dalších 28 poslal Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu. Hejtmanství ovšem chystá úplnou novinku – hodlá zřídit ještě jeden speciální dotační titul, který se bude specializovat přímo na sportovní projekty.

„Chceme starosty motivovat k tomu, aby se těm velkým infrastrukturním stavbám opravdu věnovali. Hodláme vyčlenit 80 milionů ročně, které by se rozdělily mezi dvě okresní města,“ naznačil hejtman Martin Kuba.

Uvědomuje si, že to například na velkou sportovní halu nestačí, ale když se k tomu přidá příspěvek právě z NSA a pak z rozpočtu města, může vyrůst třeba plavecký či zimní stadion. Příspěvek má být určený pro okresní města, protože mají velkou spádovost z okolních menších obcí.

„V následujících dvou měsících si nad tím sedneme se starosty, abychom pak mohli začít pomáhat tak, aby byly sportovní stavby co nejkvalitnější,“ uvedl dále Kuba.

12. listopadu 2021

Zdůraznil, že je připravený se bavit i o krajské pomoci se stavbou plaveckého stadionu v Českém Krumlově poté, co ten starý letos v září vyhořel.

„Ten nový bude sloužit nejen obyvatelům města, ale i návštěvníkům, protože Krumlov je turistickou destinací a takto s tím musíme počítat i v projektu na nový bazénový komplex,“ uvedl místostarosta Zbyněk Toman.

Neměl by tak vzniknout pouze sportovní stadion, ale i relaxační část s wellness včetně saun. Odhadované náklady jsou půl miliardy korun. Město bude hledat prostředky z více zdrojů, včetně dotací od NSA a velmi pravděpodobně právě i od kraje. Stavět by se mohlo začít v roce 2026.

V Českých Budějovicích by se zase taková dotace dala využít na rozšíření tréninkového fotbalového centra na Složišti, pokud se tam město dostane k pozemkům, které nyní pronajímá.