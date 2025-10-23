Místo operací nabídne areál péči o seniory. Začala stavba Nové Linecké čtvrti

Bývalý dolní areál českobudějovické nemocnice firmy promění na byty a zařízení pro seniory. První etapa vyjde na téměř dvě miliardy korun a kraj ji chce dokončit v roce 2028. Na ni naváže druhá, kde se počítá se stavbou nových bytových domů.

Poslední zákroky a vyšetření pacientů už lékaři v dolním areálu českobudějovické nemocnice dokončili. Dnes jsou pavilony prázdné. Nezůstanou tak ale dlouho. Personál v bílých pláštích však vystřídají stavební dělníci v montérkách, jemné nástroje nahradí těžká technika. Začala totiž výstavba Nové Linecké čtvrti.

První etapu za téměř dvě miliardy korun chce kraj dokončit v roce 2028 a první klienti by se do objektů mohli stěhovat v jeho polovině. Začne se ve spodní části areálu, kde vzniknou byty a centrum sociálních služeb. Podle hejtmana Martina Kuby bude zařízení unikátní.

Ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek (vpravo) předal hejtmanovi Martinu Kubovi klíče od dolního areálu, který nemocnice definitivně opustila. Kraj tam teď začíná budovat Novou Lineckou čtvrť.
Politici a zástupci stavebních firem poklepali na základní kámen.
Jihočeský kraj představil, jak bude vypadat areál, kde sídlilo několik oddělení českobudějovické nemocnice.
„Chceme, aby sem mohli senioři přicházet ve chvíli, kdy jsou úplně soběstační. Budou tady domovy s pečovatelskou službou, kde budou mít své byty, bude tu o ně postaráno. Pokud se jejich stav bude zhoršovat, tak se přesunou do domova pro seniory, který už bude s veškerou péčí,“ popsal Kuba.

To potvrdila i náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. Připomněla, že v areálu nebude jen domov pro seniory, ale i domov se zvláštním režimem, který je důležitý pro lidi trpící demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Část lůžek zároveň vyhradí pro pacienty s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou. Všechny byty budou bezbariérové.

Jednotlivá zařízení na jednom místě Kozlová vítá. V případě zhoršení stavu pacientů totiž odpadne potřeba stěhování. „My toho klienta nebudeme vytrhávat ze známého prostředí. Zůstane až na dožití tam, kde je zvyklý,“ sdělila Kozlová.

Linecká čtvrť se mění, už bourají „Čevak“. Místo vysokého paneláku postaví Lidl

Na celém projektu spolupracovali s ředitelkami a řediteli krajských institucí, které o tyto nemocné pečují. V místě vznikne 72 bytů, pro pobytové sociální služby vytvoří necelých 200 lůžek. Zařízení zároveň nabídne vůbec první lůžka pro lidi s neurodegenerativními chorobami v kraji.

„Dosud jsme neměli pobytová lůžka určená pro klienty s neurodegenerativními onemocněními, jako je například Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. Nové zařízení nabídne těmto pacientům možnost dlouhodobého pobytu v prostředí, které propojuje zdravotní a sociální péči,“ zmínila Kozlová.

Novému využití areálu poslouží i některé z původních budov. Modernizace se dočká objekt bývalé psychiatrie, který areál předěluje, nebo ten u ulice Boženy Němcové, kde sídlilo druhé oddělení následné péče. Jiné budovy půjdou k zemi. To se v této fázi dotkne bílé podlouhlé stavba v ulici Generála Svobody, v níž donedávna působila plicní léčebna.

Ředitel nemocnice předal klíče od areálu

Ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek předal Kubovi klíče od dolního areálu. „Pro nás je to chvíle, kterou prožíváme s dojetím, protože se uzavírá dlouhá kapitola našeho fungování, ale i s radostí, protože areál bude i v budoucnu sloužit potřebným,“ uvedl Šnorek.

Zdravotnická historie areálu sahá až do období první světové války. Tehdy tam vznikla Vojenská nemocnice, na niž navázala Okresní nemocnice. Nemocnice České Budějovice tam působila od roku 1998.

Hejtman připomněl, že kraj a jím vlastněná nemocnice vložily do přemístění oddělení v posledních letech téměř miliardu korun. Zdravotní péče se scelila a přesunula do horního areálu. „Vyrostly tam nové pavilony a to nám umožnilo uvolnit objekty bývalé vojenské nemocnice,“ dodal Kuba. Nový projekt podle něj naváže na původní využití areálu.

Většinu prostředků zaplatí Jihočeský kraj ze svého. „Dotace částečně řešíme na objekt bytového domu, který by měl vyrůst v dolní části u ulice Matice školské. Tam by mělo být zhruba 37 bytových jednotek, které bychom měli rádi k dispozici pro pracovníky, které potřebujeme,“ přiblížil Kuba.

Na místě nemocnice vznikne 200 bytů, domov pro seniory i centrum s bazénem

Projekt počítá i s vybudováním podzemního parkoviště s kapacitou 160 míst a rehabilitačního bazénu, které zvýší komfort budoucích obyvatel a uživatelů areálu.

Stavbu provede sdružení společností Metrostav DIZ, Auböck a Geosan Group. „Je to největší zakázka, jakou jsme kdy mohli uskutečnit v jednom balíku,“ uvedl oblastní ředitel Metrostavu Martin Stašek.

Na první etapu naváže v budoucnu úprava části dolního areálu nad psychiatrií. Kolem kostela svatého Jana Nepomuckého vyrostou nové bytové domy. Kraj nyní dotahuje stavební povolení, řeší i možnou spolupráci se soukromými developery, aby byty stály co nejdříve.

Do lůžek pro seniory a znevýhodněné lidi však investuje kraj téměř v každém okrese. „Dodělal se nový domov pro seniory na Bobelovce v Jindřichově Hradci, staví se v Třeboni i Českých Velenicích. Bude se rozšiřovat domov pro lidi se zdravotním postižením v Oseku,“ vyjmenovala náměstkyně Kozlová některé projekty.

