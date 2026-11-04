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Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

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  9:27
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová Linecká čtvrť. Budou zde byty či sociální služby. Investorem je Jihočeský kraj. (2. listopadu 2026) | foto: Kateřina Lu Krumpálová, MF DNES

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...
24 fotografií
Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který se mění na Novou Lineckou čtvrť. Práce vyjdou na téměř 2,1 miliardy korun bez daně, zařízení má být kompletně v provozu na začátku roku 2029. Jihočeský kraj navíc už získal povolení záměru pro druhou etapu. V té vznikne 150 bytů s odhadovanými náklady kolem jedné miliardy.

Podlouhlá bílá budova v ulici Generála Svobody, kde bývala plicní léčebna, šla k zemi. Historickým domem u ulice Boženy Němcové je vidět naskrz. Práce na první etapě Nové Linecké čtvrti začaly už před více než rokem, kdy ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek předal klíče od jejího dolního areálu hejtmanovi Martinu Kubovi.

Na konci bude moderní centrum sociálních služeb. Stavbaři již dokončili veškeré bourací práce a pokračují v sanacích v historických objektech bývalé vojenské nemocnice.

„Je dokončené založení nových budov směrem do ulic Generála Svobody a E. Pittera, staví se podzemní parkoviště,“ popsala mluvčí hejtmanství Hana Dědičová. Podle dřívějších informací by parkoviště mělo mít kapacitu 160 míst.

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová Linecká čtvrť. Budou zde byty či sociální služby. Investorem je Jihočeský kraj. (2. listopadu 2026)
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová Linecká čtvrť. Budou zde byty či sociální služby. Investorem je Jihočeský kraj. (2. listopadu 2026)
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová Linecká čtvrť. Budou zde byty či sociální služby. Investorem je Jihočeský kraj. (2. listopadu 2026)
V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová Linecká čtvrť. Budou zde byty či sociální služby. Investorem je Jihočeský kraj. (2. listopadu 2026)
24 fotografií

Do konce roku chtějí mít kompletně hotovou podzemní část a zahájit výstavbu nadzemní části novostaveb. Současně plánují pokračovat v rekonstrukci stávajících historických objektů. Při stavbě prý zatím narazili jen na obvyklé potíže vyplývající ze stáří a stavu historických budov, jež přestavují.

Práce zatím pokračují podle harmonogramu a dokončení první etapy plánují v polovině roku 2028. „Jedná se o termín dokončení stavby, následovat bude vybavení budov mobiliářem. Kompletní provoz by měl být zahájen na začátku roku 2029,“ pokračovala mluvčí.

Projekt vyjde na bezmála 2,1 miliardy korun bez daně. Pro kraj ho staví sdružení společností Metrostav DIZ, Auböck a Geosan Group. Vícenáklady hejtmanství nepředpokládá, a to zejména proto, že stavba roste v režimu design & build s využitím standardů, které prý nároky zhotovitele na případné vícepráce významně eliminují.

Místo operací nabídne areál péči o seniory. Začala stavba Nové Linecké čtvrti

Nové zařízení bude unikátní. Hejtman chce, aby tam senioři mohli přicházet ještě jako plně soběstační. „Budou tady domovy s pečovatelskou službou, kde budou mít své byty, bude tu o ně postaráno. Pokud se jejich stav bude zhoršovat, tak se přesunou do domova pro seniory, který už bude s veškerou péčí,“ popsal při zahájení stavby.

To tehdy potvrdila i náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. Připomněla, že v areálu nebude jen domov pro seniory, ale i domov se zvláštním režimem a část lůžek vyhradí pro osoby s neurodegenerativními chorobami.

„Dosud jsme neměli pobytová lůžka určená pro klienty s neurodegenerativními onemocněními, jako je například Parkinsonova choroba nebo roztroušená skleróza. Nové zařízení nabídne těmto pacientům možnost dlouhodobého pobytu v prostředí, které propojuje zdravotní a sociální péči,“ zmínila Kozlová. Všechny byty budou bezbariérové.

Řeší financování druhé etapy

Jednotlivá zařízení na jednom místě náměstkyně vítá. V případě zhoršení stavu pacientů totiž odpadne potřeba stěhování. „My toho klienta nebudeme vytrhávat ze známého prostředí. Zůstane až na dožití tam, kde je zvyklý,“ dodala.

Komplex má nabídnout 99 lůžek v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením, včetně klientů s neurodegenerativními onemocněními. V areálu budou i hospicová lůžka a bytový dům se sociálními službami o kapacitě 72 bytů či 108 lůžek. Samostatný potom bude bytový dům u ulice Matice školské s 37 byty pro klíčové profese – zdravotníky, učitele či policisty.

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Stavbou zázemí pro sociální služby ovšem práce neskončí. Hejtmanství počítá s druhou etapou, jež se dotkne části nad budovou psychiatrie, která dolní areál rozděluje. Kolem kostela svatého Jana Nepomuckého mají vyrůst nové bytové domy.

„Povolení záměru druhé etapy Nové Linecké čtvrti bylo vydáno letos v dubnu. V současnosti připravujeme formát jeho financování. Předpokládáme, že zhotovitele vybereme do dvou let,“ nastínila další postup Dědičová.

Předpokládané náklady na tuto fázi se pohybují okolo jedné miliardy korun bez daně. Celkem by tam mělo vzniknout zhruba 150 bytů. Při zahájení stavby první etapy zástupci kraje zmínili, že řeší i možnou spolupráci se soukromými developery, aby byty vznikly co možná nejrychleji.

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Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

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