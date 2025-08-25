Sportovci už nebudou chodit na palubovku přes dvůr, v Písku jim postaví novou halu

V Písku postaví za patnáct měsíců nové sportoviště za téměř 150 milionů korun. Splní podmínky i pro pořádání mezinárodních zápasů. To potěší místní házenkářky, které hrají nejvyšší československou soutěž.
Nová písecká hala bude stát hned vedle obloukovky. Obě sportoviště spojí krčky.

Hala, které Písečtí říkají podle tvaru střechy obloukovka, dosluhuje. Nahradí ji proto nové moderní sportoviště. Zázemí tam najdou házenkářky, florbalisté, futsalisté, gymnastky a další oddíly. Využijí ji také děti ze základní školy J. K. Tyla.

Město nechalo vypsat výběrové řízení. Pokud půjde vše podle plánu, začne se stavět na podzim. A za 15 měsíců by měla v areálu TJ Sokol stát nová hala.

„Obloukovka už dávno nesplňuje ani minimální standardy dnešní doby, ať už se jedná o zápasy házené nebo florbalu. Sportovci musí přecházet do haly přes dvůr, diváci chodí na svá místa po palubovce, kvůli občerstvení nebo toaletě musí do zděné haly,“ zmínil předseda oddílu házené Sokola Písek Petr Soušek.

Kvůli nedostačujícím parametrům haly se podle něj nemohou házenkářky zúčastnit například evropských pohárů. „Sloužit bude hlavně házenkářkám, které jsou dvacet let v nejvyšší soutěži, ale nemají adekvátní sportoviště. V obloukovce hrají interligu jen díky výjimce, která jim už ale končí. V nové hale najdou hráčky i diváci odpovídající zázemí,“ zmínil starosta Michal Čapek.

Předpokládaná cena stavby, která vyroste v těsné blízkosti základní školy, je 139,7 milionu korun bez DPH. „Jedná se o limitní cenu, doufáme, že se nám stavbu podaří vysoutěžit levněji, podobně jako tomu bylo třeba u bazénu,“ poznamenal Čapek. Padesát milionů má již město přislíbených od Jihočeského kraje a bude se ještě ucházet o podporu z Národní sportovní agentury.

Nová hala má vyřešit problémy s nedostatkem krytých sportovišť v Písku

Hala bude disponovat hrací plochou 40 krát 20 metrů, zázemím pro sportovce a tribunou pro 500 diváků. Se současnou halou bude propojena krčky. „Součástí zakázky bude také odstranění hospodářské budovy u divadla a drobných staveb a nepoužívaných hřišť mezi objekty základní školy a obloukovou halou,“ doplnil starosta.

„Současná hala byla v dobách, kdy se písecká házená pohybovala v nižších patrech soutěží, celkem postačujícím provizoriem. Jenže v roce 2005 postoupil náš oddíl do interligy a situace se začala měnit. Nejvyšší soutěž si zasloužila i důstojné prostředí,“ zavzpomínal bývalý předseda klubu a trenér Michal Horák.

Vznikla tak studie víceúčelové haly, která měla stát pod lesnickou školou. Z toho nakonec sešlo, stejně jako z plánu výstavby v bývalých kasárnách.

Vedení házenkářského klubu si chválí, že je radnice přizvala ke konzultacím při přípravě haly a do projektu tak mohli zapracovat požadavky sportovních svazů. „Pro veškeré halové sporty bude nová hala znamenat opravdu veliký posun a obzvláště pro házenou, kdy je klub pod stále sílícím tlakem ze strany Českého svazu házené, aby s prostředím, ve kterém hraje, něco udělal,“ připomněl Horák.

Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Na nové prostředí se těší i samotné házenkářky. „Věříme, že se to konečně povede. Po dlouhých letech si to písecká házená zaslouží,“ zdůrazňuje opora tamního interligového týmu a bývalá kapitánka reprezentace Iveta Korešová.

I ona vnímá, že prostředí obloukové haly už není důstojné a neodpovídá podmínkám pro nejvyšší soutěž. „Zázemí je potřeba celkově zlepšit. I ostatní týmy si stěžují, že šatny nejsou součástí haly a musí se přecházet venkem. Bude ideální, když bude všechno v jednom,“ naznačila Korešová.

Písecký oddíl má přidělený status talentového centra mládeže, vychovává hráčky pro národní týmy od mládeže po dospělé a díky nové hale by mohl pořádat mezinárodní zápasy mládežnických reprezentací či mezinárodní turnaje. Další infrastruktura potřebná k pořádání turnajů a soustředění v Písku podle Petra Souška je.

„Nová hala přinese velké benefity jak pro náš oddíl, tak pro město a podnikatele,“ dodal s tím, že si lepší podmínky nezaslouží jen házenkářky, ale také florbalisté, futsalisté, oddíl gymnastiky či aerobiku.

