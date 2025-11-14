Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

  15:28
Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu bezpečně do školy také studenti SOŠ elektrotechnické – COP, protože se vyhnou silnici.

Nová stezka je dlouhá 900 metrů, vede podél rybníku Velký Zvolen a součástí jsou třeba dva mostky přes Zvolenovský potok, nechybí tam veřejné osvětlení, dřevěné či kovové zábradlí. A časem mají přibýt ještě další prvky, třeba lavička s výhledem na rybník. Celková hodnota investice přesáhla 15 milionů korun.

„Pro nás je to velká úleva. Lidé – hlavně děti a studenti – chodili po silnici bez chodníku, což bylo nebezpečné a nepříjemné. Na stezku jsme čekali mnoho let, a proto máme obrovskou radost, že se konečně podařila,“ reagoval obyvatel Sudárny a dlouholetý iniciátor projektu Oldřich Hoďánek.

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)
Nová stezka vede od hlavního tahu kolem Hluboké a dál podél rybníka až do čtvrti Sudárna. Slavnostní stříhání pásky. (listopad 2025)
Nová stezka vede od hlavního tahu kolem Hluboké a dál podél rybníka až do čtvrti Sudárna. (listopad 2025)
Nová stezka vede od hlavního tahu kolem Hluboké a dál podél rybníka až do čtvrti Sudárna. (listopad 2025)
Očekává, že důležitost stezky ještě poroste. „Tuto část Hluboké čeká v blízké budoucnosti rozvoj. Budou se tu stavět domy, může tu brzy přibýt nějakých 200 obyvatel včetně dětí. Zdejší firma také hodlá expandovat,“ zmínil také.

„Tahle stavba pro mě představuje jeden z nejdůležitějších bezpečnostních projektů posledních let,“ přidal radní Hluboké pro dopravu či investice David Šťastný. „Propojili jsme důležité části města, odstranili dlouhodobě nebezpečný úsek a doplnili infrastrukturu, kterou lidé denně využívají. Spolupráce s krajem umožnila položit i nový povrch silnice, takže celý úsek dnes působí bezpečněji, přehledněji a moderněji,“ vyjmenoval.

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím IROP, Jihočeský kraj a město Hluboká nad Vltavou. Práce začaly letos v dubnu a vlastně ještě úplně neskončily, některé betonové části ještě ani nebyly úplně vytvrdlé. Jinak je stezka vyasfaltovaná a v místech, kde je to nutné kvůli bezpečnosti, nechybí zábradlí. Stavbu provedla firma Stavitelství Vácha & syn

Hluboká je známá tím, že tudy vede jedna z nejoblíbenějších cyklostezek v celém Jihočeském kraji. Nyní tak rozšiřuje svou síť o další úsek. Rád je za něj i ředitel tamní střední školy Pavel Zasadil.

„Přál jsem si ji celých osm let, co jsem tu ve vedení školy. Také jsme o ni aktivně usilovali a moc mě těší, že je hotová. Ještě musíme naše studenty naučit, aby po ní chodili v celé délce, i když je to asi o 20 metrů delší než po silnici. Za tu bezpečnost to stojí,“ uvedl Zasadil.

Nový zimní stadion v Hluboké za 325 milionů má přilákat i reprezentace

Ještě apeloval na to, aby se přes silnici vedoucí k autobusové zastávce udělal přechod pro chodce, souhlasí s tím i zástupci Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Pokud s tím bude souhlasit i policie, tak by se tam časem mohl objevit.

Zvolenovská doplňuje další projekty města. V roce 2025 otevřeli také stezku Munice–Zliv a cyklostezku Zámostí, která spolu s novou lávkou přes Vltavu zajišťuje bezpečné spojení do sportovně-relaxačního areálu i do dalších částí města.

