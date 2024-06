V Nové Bystřici se bude stavět obchvat, lidé o tom rozhodli v referendu

Obyvatelé Nové Bystřice na Jindřichohradecku, která má asi 3200 obyvatel, v referendu podpořili stavbu obchvatu. Stavbu připravuje Jihočeský kraj. Referendum vyhlásilo zastupitelstvo 25. dubna na základě návrhu veřejnosti, který podepsalo přes 1000 lidí. Referenda se zúčastnilo 1422 z 2581 oprávněných voličů, je platné. Vyplývá to z informací na webu města.

Většina hlasujících souhlasila s tím, aby Jihočeský kraj jako investor realizoval stavbu východního obchvatu Nové Bystřice podle projektové dokumentace, kterou nyní zpracovává společnost Pontex, s. r. o.

Kladných odpovědí bylo 1007, hlasovalo pro ni 70,82 procenta z oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a 39,02 procenta z celkového počtu oprávněných osob. Hlasů proti bylo 398.

Názor na obchvat obec štěpil

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala pro něj nadpoloviční většina oprávněných voličů, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných.

Podle starosty města Jiřího Zimoly (Pro Bys3ci) je dobré, že účast v referendu byla poměrně vysoká. Názor na obchvat obec v poslední době hodně štěpil. Jeho zastánci usilovali o to dostat zejména tranzitní dopravu z centra města, odpůrci argumentovali tím, že je nutné chránit krajinu, do které se doprava přesune.

Zimola by si přál, aby referendem spory ustaly. „Nejsme přeci ti, kteří o tom rozhodují, o tom rozhoduje Jihočeský kraj na základě své dopravní koncepce. Ale na druhou stranu je jasné, že žádný kraj a žádný hejtman by asi neinvestoval peníze někam, kde to ti místní nechtějí,“ řekl ČTK Zimola.

Návrh na referendum lidé podali poté, co výstavbu obchvatu v březnu odmítlo zastupitelstvo, které zároveň zamítlo vypsat o obchvatu referendum. „Referendum jsme iniciovali proto, že jsme zcela přesvědčeni, že obchvat Nové Bystřice je ve veřejném zájmu.

Centrem projede o 560 000 aut méně

Ročně díky němu podle projektu projede přímo centrem města asi o 560 000 aut méně. Prioritní je pro nás bezpečnost občanů,“ řekl před začátkem hlasování Martin Bláha, zmocněnec přípravného výboru na konání místního referenda. Výsledek je podle něho i oceněním práce, kterou referendu přípravný výbor věnoval.

Obchvat města, které leží asi tři kilometry od hranic s Rakouskem, připravuje Jihočeský kraj na silnici II/128. Práce na projektové dokumentaci pro vydání společného povolení dokončil letos v lednu. Další práce na přípravě zastavil do doby, než se k obchvatu město vyjádří, což se podle Zimoly referendem stalo.