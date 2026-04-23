Nouzový signál z banky zalarmoval policisty, místo lupičů řešili horlivou úřednici

Hlášení z nouzového tlačítka oznámilo policii možné ohrožení v jedné z bank krátce před půl jednou. Do akce okamžitě vyrazily hlídky ve čtyřech vozidlech a v pohotovosti byla i zásahová jednotka.
Když někdo zmáčkne nouzové tlačítko, mělo by to znamenat opravdu vysoké ohrožení, přepadení banky či napadení nějakého člověka uvnitř. V tomto případě ale stačilo zavolat třeba na linku 158 a vše oznámit.
Když hlídky dorazily na místo, byl tam klid. Tamní zaměstnankyně totiž tlačítko stiskla vlastně omylem. Chtěla policisty co nejrychleji přivolat, protože klientce volal podvodník vydávající se za bankéře právě ve chvíli, kdy byla ve skutečné bance. Oslovila ženu za přepážkou a ta ihned konala.
„Chválíme rozhodnutí oznámit možné podvodné jednání, ale stisknutí nouzového tlačítko v tomto případě není rozhodně správný postup,“ podotkl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Členové hlídky na místě úřednici o všem poučili a klientku falešný bankéř o žádné peníze nepřipravil, takže případ dál nehodlala řešit.