Nouzový signál z banky zalarmoval policisty, místo lupičů řešili horlivou úřednici

Autor:
  16:00
Kuriózní případ řešili ve čtvrtek po poledni jihočeští policisté. Přijali oznámení o poplachu v jedné z bank v Českých Budějovicích. Na místo okamžitě vyrazili všechny dostupné hlídky. Brzy ale zjistili, že se nejedná o žádné přepadení. Úřednice je přivolala, protože u sebe měla klientku, které zavolal falešný bankéř.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hlášení z nouzového tlačítka oznámilo policii možné ohrožení v jedné z bank krátce před půl jednou. Do akce okamžitě vyrazily hlídky ve čtyřech vozidlech a v pohotovosti byla i zásahová jednotka.

Když někdo zmáčkne nouzové tlačítko, mělo by to znamenat opravdu vysoké ohrožení, přepadení banky či napadení nějakého člověka uvnitř. V tomto případě ale stačilo zavolat třeba na linku 158 a vše oznámit.

Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Když hlídky dorazily na místo, byl tam klid. Tamní zaměstnankyně totiž tlačítko stiskla vlastně omylem. Chtěla policisty co nejrychleji přivolat, protože klientce volal podvodník vydávající se za bankéře právě ve chvíli, kdy byla ve skutečné bance. Oslovila ženu za přepážkou a ta ihned konala.

„Chválíme rozhodnutí oznámit možné podvodné jednání, ale stisknutí nouzového tlačítko v tomto případě není rozhodně správný postup,“ podotkl jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Členové hlídky na místě úřednici o všem poučili a klientku falešný bankéř o žádné peníze nepřipravil, takže případ dál nehodlala řešit.

Nejčtenější

Chtěl vystřílet třídu. Matka podala ústavní stížnost, ráda by syna dostala na svobodu

Premium
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba...

Třináctiletý chlapec, který přišel do školy v Rudolfově u Českých Budějovic s pistolí, nožem a sekerou a mířil zbraní na učitelku i zmáčkl spoušť, skončil v ústavu. Jeho matka ho však hájí a obrátila...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi

Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou...

Jeden plaval, druhý lezl po skále. Strážníci pomáhali vyčerpané ženě na ferratě

Jeden strážník skočil do vody, druhý nasadil ferratový úvazek a vydali se na...

Záchrannou akci na jedné z ferrat u Hluboké nad Vltavou absolvovali ve čtvrtek v podvečer místní strážníci, hasiči a českobudějovičtí záchranáři. Pomáhali vyčerpané ženě, která nedokázala dojít na...

Zvěstem o stěhování Dynama se v Chomutově diví. Nikdo nás neoslovil, říká majitel

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

23. dubna 2026  11:14

Jih Čech sevřely mrazy. Na Kvildě naměřili minus jedenáct, chladná rána nekončí

Kvilda patří mezi obce, které žijí z cestovního ruchu. I část jejích obyvatel...

U šumavské Kvildy ve čtvrtek ráno meteorologové naměřili minus 11 stupňů Celsia. Šlo o nejnižší hodnotu v Česku. Ráno mrzlo na téměř na celém území Jihočeského kraje, uvedla českobudějovická...

23. dubna 2026  7:56

Áčko Dynama nemá v květnu kde trénovat. Přímý útok, reaguje klub. Šije do hejtmana

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Napětí mezi fotbalovým klubem a vedením Českých Budějovic a Jihočeského kraje se dál stupňuje. Po výpovědi ze stadionu Dynamo v květnu nebude moct využívat tréninkové centrum. Areál Složiště patří...

22. dubna 2026  21:52

Politici hledají postavu na pozadí žhářského útoku, odměnu 200 tisíc dají ze svého

Premium
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)

Rada města Hluboká nad Vltavou vypsala odměnu 200 000 Kč za informace, které pomohou dopadnout zejména objednatele žhářského útoku z konce února. Na sumu se hlubočtí politici složí ze svého. Podle...

22. dubna 2026  15:33

Při srážce vlaku s dodávkou se zranili dva nezletilí, pro jednoho letěl vrtulník

Nehoda se stala na přejezdu u obce Skály. (22. dubna 2026)

Srážka vlaku s užitkovým automobilem u obce Skály na Písecku ve středu ráno omezila provoz na železnici mezi Plzní a Českými Budějovicemi. Vlaky využívaly jinou trasu zhruba pět hodin. Při nehodě se...

22. dubna 2026  9:41,  aktualizováno  13:47

Největší basketbalová show v Česku. Milujeme trenérovy tanečky, jásají fanynky Písku

Matyáš Ježek (22) mezi Sršni Písek

Více než dva tisíce diváků, koncert, velká show a nakonec i pozitivní výsledek. Vstup píseckých basketbalistů do předkola play off proti USK Praha vyšel na výbornou. Sršni vyhráli 78:65 a ve čtvrtek...

22. dubna 2026

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Josef Svoboda z Písku v utkání předkola s USK Praha

Písečtí basketbalisté porazili v úvodním utkání předkola play off USK Praha 78:65, ač první půli nezvládli. Hraje se na dvě výhry, Sršni tak mohou stvrdit postup ve čtvrtek na Folimance.

21. dubna 2026  19:42,  aktualizováno  21:47

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:03

V Prachaticích zavřou lůžkovou část dětského oddělení, pacienty přesměrují jinam

Pacientka v prachatické nemocnici zatajila kontakt s osobou nakaženou...

Po uzavření porodnického oddělení prachatické nemocnice se od července výrazně změní provoz na dětském oddělení. Skončí jeho lůžková část. Důvodem je odchod tří ze čtyř lékařek. Zůstává primářka...

21. dubna 2026  13:50

V Písku staví novou sportovní halu. Využijí ji házenkářky i sousední škola

Nová sportovní hala bude stát mezi obloukovkou a základní školou.

Nová hala v Písku zaplní vnitroblok mezi základní školou a „obloukovkou“. Bude stát přes 130 milionů korun. Do sportovišť investují v poslední době i další města v kraji. Tábor otevřel druhou...

21. dubna 2026  11:58

