Na Strakonicku nouzově přistál kluzák. Skončil v zahrádkářské kolonii

Okolnosti prověřují kriminalisté. Policie o tom informovala na sociální síti X.
Posádka letěla na kluzáku Blaník L-13. Podle zveřejněných snímků přistála v zahrádkářské kolonii do křovin.
Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...
Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...
Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....
Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli...
Všude, kam se podíváte, uvidíte bílou krásu. Tisíce ovocných stromů nejen u Lhenic a Chelčic na jihu Čech v těchto dnech kvetou naplno. Ovocnáři a sadaři se těší na slibnou úrodu a řada lidí si zase...
Na Strakonicku přistál v sobotu nouzově kluzák mimo letiště v zahrádkářské kolonii. Letoun je poškozený, dvoučlenná posádka však utrpěla pouze lehčí poranění.
Michal Hojda připravuje v Českých Budějovicích apidomek, v němž budou lidé inhalovat vzduch z včelích úlů. „Poté, co manželka podstoupila úspěšnou onkologickou léčbu a navrátila se do normálního...
Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas...
Hrnčíř a keramik Pavel Kovářík z Rapšachu na Jindřichohradecku stále využívá staleté metody k výrobě zahradní keramiky. Přes sto let starou kasselskou pec pečlivě co tři týdny roztápí dřevem, pak své...
Šumavské spolky a obyvatelé kritizují plánovanou rekonstrukci silnice II/141 z Blažejovic do Volar. Podle nich nejde o opravu, ale o novou výstavbu, protože více než polovina vede mimo původní trasu...
Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....
Nymburští basketbalisté zahájili ligové čtvrtfinále demolicí Ostravy, kterou porazili 113:69. V zápase proměnili 16 trojek. V zakončení z dálky exceloval J. T. Shumate, jenž trefil šest ze sedmi...
Tragicky mohla skončit noční nehoda čtyřkolkáře na Českokrumlovsku. Zůstal totiž zaklíněný pod převráceným strojem. Naštěstí ho našel svědek, který zavolal záchranáře. Čtyřkolku nakonec za pomoci...
Ovládá speciální efekty u světových filmových produkcí. Doma si vyrobí stůl nebo jiný předmět ze dřeva – sám, nebo s návodem z YouTube. Pochází z trojčat a hlavně znovu hraje ligový basketbal. To vše...