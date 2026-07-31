Hasiči vyráželi k požáru krátce před půlnocí. „Uvnitř se nikdo nenacházel, událost se tak naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
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Škoda je podle odhadu dva miliony korun. Příčina neštěstí je v šetření. Na místo vyrazily profesionální jednotky hasičů České Budějovice, Suché Vrbné a dobrovolné jednotky Rudolfov a Lišov. Dorazili také hasiči Správy železnic. Při události byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu.
Majitelé vyhořelého domu řeší ještě další problém. Při požáru se ztratila jejich fenka slyšící na jméno Bandi nebo Bibi a kocour Matty. „Oba budou vyděšení a budou se bát. Kdybyste je zahlédli, prosím, ozvěte se na telefon 604 160 488,“ vzkázali majitelé na sociálních sítích.