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U Budějovic shořel dům. Škoda je dva miliony, majitelé hledají uprchlé mazlíčky

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  10:51
U nočního požáru rodinného domu v Rudolfově na kraji Českých Budějovic...

U nočního požáru rodinného domu v Rudolfově na kraji Českých Budějovic zasahovalo několik jednotek hasičů. (31. července 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

U nočního požáru rodinného domu v Rudolfově na kraji Českých Budějovic...
Škoda je přibližně dva miliony korun. (31. července 2026)
Příčina požáru je zatím v šetření. (31. července 2026)
V noci hořel rodinný dům v Rudolfově u Budějovic. (31. července 2026)
5 fotografií
Zhruba dvoumilionová škoda vznikla při nočním požáru, který v noci na pátek zasáhl rodinný dům v Rudolfově na kraji Českých Budějovic. Příčina je v šetření. Nikdo se nezranil, ale majitelé postrádají své domácí mazlíčky fenku a kocoura.

Hasiči vyráželi k požáru krátce před půlnocí. „Uvnitř se nikdo nenacházel, událost se tak naštěstí obešla bez zranění,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.

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Škoda je podle odhadu dva miliony korun. Příčina neštěstí je v šetření. Na místo vyrazily profesionální jednotky hasičů České Budějovice, Suché Vrbné a dobrovolné jednotky Rudolfov a Lišov. Dorazili také hasiči Správy železnic. Při události byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu.

U nočního požáru rodinného domu v Rudolfově na kraji Českých Budějovic zasahovalo několik jednotek hasičů. (31. července 2026)
U nočního požáru rodinného domu v Rudolfově na kraji Českých Budějovic zasahovalo několik jednotek hasičů. (31. července 2026)
Škoda je přibližně dva miliony korun. (31. července 2026)
Příčina požáru je zatím v šetření. (31. července 2026)
5 fotografií

Majitelé vyhořelého domu řeší ještě další problém. Při požáru se ztratila jejich fenka slyšící na jméno Bandi nebo Bibi a kocour Matty. „Oba budou vyděšení a budou se bát. Kdybyste je zahlédli, prosím, ozvěte se na telefon 604 160 488,“ vzkázali majitelé na sociálních sítích.

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