Propůjčila hlas hře Mafia. Teď mě čeká Beverly Hills 90210, říká herečka Heinzlová

Nikola Heinzlová počítačovým hrám nepropadla, ale dabuje postavy ve známých českých hitech. Hlasy propůjčuje postavám i ve filmech a seriálech. | foto: archiv Nikoly Heinzlové

Autor:
  16:00
Nikola Heinzlová, rodačka z jihočeského Husince, počítačovým hrám nepropadla, ale dabuje postavy ve světových hitech. Zároveň propůjčuje hlas protagonistům ve filmech nebo seriálech. Nyní s kolegy chystá redabing kultovního seriálu Beverly Hills 90210, kde namlouvá jednu z hlavních postav.

Když v posledních letech vyšel velký herní titul, na kterém se podíleli čeští vývojáři, pokaždé se mohli hráči setkat s hlasem Nikoly Heinzlové. Nejinak tomu je v případě nové „příběhovky“ Mafia: Domovina, která vyšla začátkem srpna. Namluvila v ní Isabellu Torrisi, dceru hlavního mafiánského dona.

„Mafie mě naprosto pohltila svou příběhovou stránkou. Tak autentická atmosféra, tak emocionálně propracované postavy, tak uvěřitelně napsané dramatické situace, to je pro dabéra absolutní skvost,“ říká rodačka z Husince u Prachatic. Mafii považuje za jeden z vrcholů, kterého může dabér dosáhnout.

Jak se dabovala Mafia? Pro spoustu lidí asi bude herní dabing velkou neznámou.
Měli jsme několik dabingových sekvencí po třech až čtyřech hodinách. Herec při dabingu běžně bývá sám, před sebou má čtecí zařízení a ve sluchátkách slyší originální znění textu, který dabuje. Hry jsou ale specifické v tom, že ne vždy se dabuje kontinuálně. Nemůžu si také poslechnout celou příběhovou situaci se všemi postavami, ale slyším jen tu svoji a dabuji každou repliku zvlášť.

Animace jedné postavy byly stále ve vývoji, kvůli tomu měla strašně velké zuby. Kdykoli se usmála, vybouchli jsme smíchy, protože vypadala jako kůň.

Propůjčila hlas hře Mafia. Teď mě čeká Beverly Hills 90210, říká herečka Heinzlová

