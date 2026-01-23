Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji vzrostla na 4,2 procenta. Zaměstnavatelé nejvíc žádají řidiče nákladních aut, montážní dělníky a kuchaře.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Podle manažera z jihočeské pobočky personální agentury Grafton Recruitment Radoslava Vacka je největší zájem například o místa v personalistice a HR.

„Mzda na pozicích se pohybuje kolem 30 až 40 tisíc korun měsíčně. Zásadním benefitem, aby firma na trhu práce uspěla a nabrala toho správného člověka, je flexibilní pracovní doba, ideálně podpořená i možným občasným home office,“ přiblížil Vacek.

Největší šanci najít si uplatnění podle něj mají právě zájemci s vystudovaným technickým oborem. „Pozic v těchto oblastech je otevřených stále více, proto mají kandidáti relativně velkou šanci uspět. Nejtěžší na obsazení jsou elektro pozice, a to z důvodu absence uchazečů,“ dodal Vacek.

Aby našli vhodné pracovníky, zvyšují zaměstnavatelé i mzdy. Vacek upřesnil, že jde o meziroční růst kolem pěti procent, existují ale i výjimky, kde firmy nabízejí i o deset procent více než před rokem.

Ústupky, jež zaměstnavatelé dělají, však nekončí u peněz. „Spočívají ve flexibilní pracovní době a možnosti pracovat občas z domova. U některých pozic, které zaměstnavatele trápí dlouhodobě, jsou schopni jít se mzdou i nad úroveň trhu,“ vypočítal Vacek.

„Pořád se obracíme dál na východ“

Nedostatek technických pracovníků skloňují i jihočeští zaměstnavatelé. Situace je tak vážná, že firmy mnohdy musejí novou pracovní sílu hledat za hranicemi.

Cizinci tvoří polovinu uchazečů v českokrumlovském závodě Schwan Cosmetics. Jeho personální ředitel Martin Toman však před časem poukázal na to, že budou nutné změny. „Ten systém musí jednoho dne bouchnout, protože my se pořád obracíme dál na východ, vybíráme tam lidské zdroje,“ komentoval. Tito pracovníci ovšem často požadují více hodin, než jim lze nabídnout.

Zostřuje se boj o schopné pracovníky, 70 procent firem chce zvyšovat mzdy, říká odborník

Toman neočekává, že zlepšení na trhu práce vzejde z českého školství. „Školy nás nezachrání, dětí je málo a kolik z nich půjde na to řemeslo a kolik jich potom bude chtít pracovat,“ ptal se Toman. Podle něj je pro ně jednodušší jezdit s kamionem, protože řidičů je málo a peníze si tam snadno vydělají.

Mladé pracovníky ze sousedního Slovenska nabírá v současnosti Jihostroj ve Velešíně na Českokrumlovsku. „Sháníme technické profese, potřebujeme povrchové úpravy, kaliče, galvanizéry a ty školy tady nejsou,“ zmínila nedávno vedoucí pro lidské zdroje Marcela Wiltschko. Firma se podílí i na výukových programech, díky čemuž je se studenty v kontaktu.

Vysokou poptávku po technických pracovnících dokládají i plány Jaderné elektrárny Temelín, kde chtějí letos opět nabrat téměř stovku nových lidí. Zájem mají hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry. „Uplatnění ale najdou i absolventi netechnických oborů,“ řekl její mluvčí Marek Sviták.

Lidí bez práce přibývá

Nezaměstnanost na jihu Čech ke konci prosince meziročně vzrostla, udržela se však pod republikovým průměrem. Jihočeské úřady práce (ÚP) evidovaly 18 443 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných vzrostl na 4,2 procenta. V roce 2024 byl výsledek o 0,6 procentního bodu nižší, práci hledalo o 2 531 uchazečů méně.

Kraj se přesto řadí mezi osm regionů s nejnižší nezaměstnaností. Ředitel krajské pobočky ÚP Ivan Loukota zároveň poukázal na to, že hodnoty jsou v souladu s výsledky posledních let. „V roce 2025 se tak potvrdil trend pozvolna narůstající nezaměstnanosti, který již naznačily dva předchozí roky. Přesto vývoj na jihu Čech v celém roce 2025 můžeme hodnotit jako standardní,“ mínil.

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

Jihočeští zaměstnavatelé poptávali ke konci roku pracovníky celkem na 5 234 volných míst. Podle Loukoty se jednalo zejména o řidiče nákladních aut převážně v dálkové dopravě, montážní dělníky a kuchaře.

Na jednu pozici tak připadli více než tři uchazeči. „Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl na Prachaticku, kde na jedno místo připadalo 1,8 uchazeče. Naopak v okresech Jindřichův Hradec a Strakonice se o jedno pracovní místo ucházelo více než pět osob,“ sdělila Jana Jiříčková z jihočeské správy Českého statistického úřadu.

Personalisté z Grafton Recruitment neočekávají, že by se český trh práce měl letos výrazněji proměnit. Vývoj nezaměstnanosti by měl víceméně kopírovat rok 2025, mírné výkyvy mohou nastat v závislosti na výkonnosti ekonomiky.

„Z pohledu zaměstnavatelů tedy žádná změna, žádný z těchto scénářů totiž nepřinese výraznější uvolnění trhu. Počet pracovních příležitostí zůstane vysoký, počet dostupných kandidátů ovšem i nadále omezený. Nábor zaměstnanců proto zůstane i v roce 2026 náročný, a to prakticky ve všech oborech,“ konstatoval ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

