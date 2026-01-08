Obce i kraj budou muset doplácet na platy kuchařek a školníků, půjde o miliony

  13:47
Odměňování nepedagogických pracovníků přechází na zřizovatele škol. Jihočeský kraj si připravil doplatek 125 milionů korun. V jím zřizovaných školách pracuje v nepedagogických profesích přes 1 500 lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Školníci, kuchařky, uklízečky, údržbáři, ale i správci počítačových sítí nebo ekonomové. Ti všichni se podílejí na hladkém fungování škol. Jejich platy od ledna přechází ze státní kasy na samosprávy, které budou muset zajišťovat například i školní pomůcky či vzdělávání učitelů. Stát jim slibuje kompenzaci výdajů, ne vždy ale bude dostatečná.

Prostředky, jež stát obcím a krajům pošle, vychází z úpravy zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Samosprávy si na platy nepedagogů rozdělí napříč republikou 33,5 miliardy korun. Obce a města se podělí o 23 miliard, zbytek připadne krajům. Doposud peníze získávaly přímo školy.

Pro výpočet je stěžejní počet žáků. Jihočeský kraj počítá s částkou kolem 756 milionů, což na pokrytí očekávaných nákladů podle letošního rozpočtu nestačí.

„Kraj má v současnosti připravený finanční doplatek včetně rezervy pro nepředvídatelné náklady pro nepedagogickou práci ve výši 125 milionů,“ uvedla mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.

Kuchařkám ve školách zaplatí město. Pro Prahu se toho ale zase tolik nemění

Kraj zřizuje celkem 125 škol a školských zařízení, v nichž pracuje přes 1 500 nepedagogických pracovníků. Dědičová upozornila, že pokud bude příjem z RUD nižší, bude kraj nejen doplácet, ale i hledat úsporná opatření pro nepedagogickou práci.

Dodala, že v roce 2026 se navíc předpokládá valorizace tarifních platů nepedagogů, o níž nyní vyjednávají školské odbory. Krajské investice by ale tato novinka neměla ovlivnit.

„Otázkou spíše zůstává, jak se do nepedagogické práce na školách promítne novela zákona, která se připravuje na roky 2028 a 2029 a která modeluje zcela nové principy rozpočtování na současných školách a školských zařízeních. Ta přinese spíše požadavek na nárůst počtu nepedagogických pracovníků,“ doplnila Dědičová.

Doplácet na platy nepedagogických pracovníků budou i v krajském městě. V jeho 32 zřizovaných zařízeních jich aktuálně pracuje 521. „Podle předběžných propočtů obdrží město v roce 2026 z rozpočtového určení daní oproti roku 2025 navíc pouze 212,3 milionu korun, tedy 77,7 procenta potřebné částky,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

Budějovice musejí dát z rozpočtu 61 milionů

Budějovice pro pokrytí platů nepedagogů navýšily neinvestiční příspěvky svým příspěvkovým organizacím na rok 2026 o 273,2 milionu korun. Z vlastního rozpočtu tak musí dofinancovat téměř 61 milionů.

„Rozdělané projekty samozřejmě dokončíme a s omezením investic nepočítáme, jak bylo prezentováno na prosincovém zastupitelstvu města,“ ujistil Maroš.

Naopak o dopadech na investice hovoří v Jindřichově Hradci. „Nejde o to, že by město muselo cíleně upozadit konkrétní akce, ale spíše o celkové přehodnocení investičních možností. Dopad se promítá do celého rozpočtu města a ovlivňuje plánování investic jako celek, a to i s ohledem na dlouhodobou finanční udržitelnost a další rozvojové priority,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Obce regionu musí doplácet na platy kuchařek i uklízeček. Přijdou o miliony

Jindřichohradecký rozpočet počítá na platy svých 139 nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje s částkou bezmála 68,5 milionu. Celkem má odbor školství vyčleněných více než 151,5 milionu, z RUD město očekává kompenzaci přes 123,5 milionu.

Stát prý nikdy netvrdil, že obce a kraje nebudou muset nic doplácet. „Převádí jim pouze prostředky, které sám normoval na nepedagogickou práci pro rok 2025, navýšené o růst daňových příjmů. Skutečné náklady v jednotlivých obcích a krajích stát nezná, takže částky, které doplácí, se mohou lišit,“ řekla v listopadu mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.

Její slova potvrzují i zástupci některých měst a obcí na jihu Čech. V Táboře očekávají výnos z RUD kolem 140 milionů a celý jej v rozpočtu na příští rok vložili do oblasti školství.

Kraji chybí 40 milionů na mzdy nepedagogů, řešení bude hledat s řediteli

„Dodatečné mzdové náklady na nepedagogické pracovníky očekáváme ve výši 71 milionů. Finanční krytí je zajištěné z navýšených daňových příjmů,“ komentovala vedoucí odboru financí Marie Sovová. Město zřizuje šest základních a dvě mateřské školy, kde pracuje 151 nepedagogů.

Pokud se naplní očekávaný daňový příjem, dostatek finančních prostředků by měli získat i ve Střížově na Budějovicku, kde v místní základní a mateřské škole pracují čtyři nepedagogičtí pracovníci. „Dodatečné náklady na platy jsou zhruba 1,5 milionu,“ upřesnil starosta Jan Švarc.

Podobně se vyjádřil i Jan Váňa, starosta Třeboně. „Záleží také na tom, jestli vláda rozhodne o navýšení platů nepedagogických pracovníků. Pokud ano, tak to budeme muset řešit z nějaké rezervy běžných výdajů, kterou máme v rozpočtu připravenou,“ konstatoval. Daňové příjmy by jim měly dokázat náklady pokrýt i díky vysoké naplněnosti škol, kdy asi třetina žáků pochází z okolních obcí.

Obce i kraj budou muset doplácet na platy kuchařek a školníků, půjde o miliony

8. ledna 2026  13:47

