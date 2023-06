Soud poslal do vazby muže, který v pátek napadl personál nemocnice mačetou

Třem zdravotním sestrám a sanitáři způsobil sečná poranění, zranění jsou od neděle všichni v domácím ošetřování. Policisté muže zadrželi hned v pátek po útoku. ČTK o rozhodnutí o vazbě řekla mluvčí českobudějovického okresního soudu Markéta Bartizalová.

„Soud o vazbě rozhodl v neděli. Důvody byly vazba útěková a předstižná,“ uvedla. Znamená to, že obviněný by se podle rozhodnutí soudu na svobodě mohl vyhýbat úkonům spojeným s trestným řízením, případně by se mohl pokusit opakovat, či dokonat trestný čin. Policie zatím nesdělila motiv útočníka.

Muž byl návštěvníkem psychiatrického oddělení. Útočníka v pátek zpacifikovali členové personálu společně s příslušníky bezpečnostní agentury, nikdo z pacientů zraněn nebyl.

Ředitel Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek v prohlášení sdělil, že nemocnice jako takzvaný měkký cíl pravidelně trénuje řešení podobných útoků. Nácvik na psychiatrickém oddělení se naposledy konal loni v listopadu. Zranění zaměstnanci byli hospitalizováni, tři z nich opustili nemocnici do domácího léčení v sobotu, čtvrtý pak v neděli.

Případy vážného napadení pacientů nebo personálu nemocnic jsou v Česku spíše ojedinělé. Nejtragičtější byla střelba v čekárně polikliniky ostravské fakultní nemocnice z 10. prosince 2019, kde dvaačtyřicetiletý střelec sedm lidí zabil, dva zranil, později spáchal sebevraždu.

Na psychiatrii budějovické nemocnice se jeden incident odehrál v únoru 2020. Tehdy třiadvacetiletá žena tam dvakrát v jednom dni vyhrožovala nožem zdravotníkům. Jen díky rychlému zásahu ostrahy nikoho nezranila.

Soud ji potom poslal na 15 let do vězení. Žena se hájila tím, že chtěla jen postrašit sanitáře, kteří se k ní chovali špatně. Soud ale prokázal, že se na útok připravovala, a dokonce sháněla střelnou zbraň. Její jednání kvalifikoval jako nebezpečné vyhrožování a pokus o vraždu.