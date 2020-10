Prachatická nemocnice zavře lůžkovou část tří oddělení včetně porodnice

Nemocnice v Prachaticích rovněž od pondělí 26. října omezí ambulantní rehabilitační péči. Personál tohoto oddělení bude docházet za pacienty, kteří jsou hospitalizováni na jiných odděleních. Stejně tak budou probíhat rehabilitace u pacientů s koronavirem.

„Činíme tak i z důvodu chybějícího personálu na všech odděleních, který je rovněž nakažen covidem-19,“ upřesnil ředitel prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková pro ČTK upřesnila, že ženy, které by měly rodit v Prachaticích, si mohou vybrat libovolnou nemocnici v kraji, do níž nastoupí. „V rámci holdingu je to takto domluvené,“ uvedla mluvčí.

O stávající lůžkové pacienty se postarají sousední nemocnice v Jihočeském kraji, nebo budou propuštěni do domácí péče či do sociálních lůžkových zařízení.

Po skončení epidemie se péče vrátí na původní stav lůžek. Interní a chirurgická lůžková i ambulantní péče je a zůstává poskytována beze změny.

Nemocnice v Prachaticích bude nadále poskytovat akutní ambulantní a pohotovostní péči pro dětské i gynekologické pacienty.