Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Autor:
  13:48
Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově provádí roboticky asistované náhrady kyčelního kloubu.
Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady kyčelního kloubu. | foto: Nemocnice České Budějovice

„Robotická technologie umožňuje velmi přesné a zároveň individualizované usazení kloubní náhrady, což je zásadní pro dlouhodobou funkčnost a životnost implantátu. Tato metoda šetří měkké tkáně, snižuje pooperační bolest a umožňuje rychlejší návrat pacientů k běžným aktivitám,“ vysvětlil primář ortopedického oddělení David Musil.

Ortopedické oddělení tak učinilo další významný krok v modernizaci operační péče. Po zavedení roboticky asistovaných operací totálních náhrad kolenního kloubu rozšířilo své operační spektrum o další špičkový výkon.

Operační tým se na zavedení nové metody připravoval několik měsíců. Primář Musil a lékař Ján Pertlíček absolvovali odbornou stáž v belgických Bruggách u předního specialisty na operace kyčelního kloubu Jana Vanlommela.

Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní

Letos v únoru provedli budějovičtí ortopedi pod dohledem zahraničních specialistů první roboticky asistované operace. Zároveň získali certifikaci pro samostatné provádění těchto výkonů.

„Stáváme se teprve druhou nemocnicí v České republice a prvním veřejným zdravotnickým zařízením, kde mohou pacienti podstoupit roboticky asistovanou náhradu kyčelního kloubu. Potvrzuje to naši dlouhodobou snahu zavádět moderní medicínské technologie a poskytovat pacientům péči na evropské úrovni,“ doplnil ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek.

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

