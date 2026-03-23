„Robotická technologie umožňuje velmi přesné a zároveň individualizované usazení kloubní náhrady, což je zásadní pro dlouhodobou funkčnost a životnost implantátu. Tato metoda šetří měkké tkáně, snižuje pooperační bolest a umožňuje rychlejší návrat pacientů k běžným aktivitám,“ vysvětlil primář ortopedického oddělení David Musil.
Ortopedické oddělení tak učinilo další významný krok v modernizaci operační péče. Po zavedení roboticky asistovaných operací totálních náhrad kolenního kloubu rozšířilo své operační spektrum o další špičkový výkon.
Operační tým se na zavedení nové metody připravoval několik měsíců. Primář Musil a lékař Ján Pertlíček absolvovali odbornou stáž v belgických Bruggách u předního specialisty na operace kyčelního kloubu Jana Vanlommela.
Letos v únoru provedli budějovičtí ortopedi pod dohledem zahraničních specialistů první roboticky asistované operace. Zároveň získali certifikaci pro samostatné provádění těchto výkonů.
„Stáváme se teprve druhou nemocnicí v České republice a prvním veřejným zdravotnickým zařízením, kde mohou pacienti podstoupit roboticky asistovanou náhradu kyčelního kloubu. Potvrzuje to naši dlouhodobou snahu zavádět moderní medicínské technologie a poskytovat pacientům péči na evropské úrovni,“ doplnil ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek.