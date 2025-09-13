Místo několika minut pojedou k doktorovi až hodinu. To hrozí obyvatelům Českých Velenic a okolí na Jindřichohradecku. Uzavře se totiž nemocnice v rakouském Gmündu, do níž dojeli nejrychleji. Kdyby za potřebnými vyšetřeními měli cestovat po Jihočeském kraji, museli by jet desítky kilometrů do Českých Budějovic nebo Jindřichova Hradce, případně na pohotovost v Třeboni.
Obyvatelům Velenic gmündská nemocnice zajišťovala zejména péči v akutních případech, kdy potřebovali vyšetření na chirurgii či ortopedii. „Bylo to ulehčení, že jsme nemuseli jezdit do Budějovic nebo do Jindřichova Hradce a měli jsme to prakticky tady vedle,“ popsal Jaromír Slíva, starosta Českých Velenic. Větší část péče však místní podle něj čerpali na české straně.
Služeb rakouské nemocnice využívaly ročně stovky velenických pacientů. Na model přeshraniční péče také přistoupila většina českých zdravotních pojišťoven.
„Pacient od nás přišel do gmündské nemocnice a vždy tam byl někdo, kdo rozuměl česky, takže mohl tlumočit. Potom jen vyplnil dotazník a v podstatě se o nic jiného nestaral,“ přiblížil Slíva.
Pacienti tím získali ošetření s komfortem jako v Česku. Nemocnice se postarala i o papírování směrem k českým zdravotním pojišťovnám. Podle starosty se uvidí, jak bude péče vypadat v mezidobí. „Ruší se lůžková část, ambulance mají přesouvat na místo stávající kliniky, která vznikla také v přeshraničním projektu,“ nastínil Slíva.
Záležet bude nyní také na tom, jestli nová klinika přistoupí na model, podle něhož aktuálně funguje spolupráce s gmündskou nemocnicí. To Slíva zatím neví. Pokud by to vyšlo, jedinou změnou by bylo, že ambulance nebudou poskytovat péči nepřetržitě. Mimo ordinační hodiny by v tomto případě museli pacienti jezdit jinam.
Plánují novou kliniku
Starosta si zároveň nemyslí, že by se záměr podařilo zvrátit. „Je to politické rozhodnutí, které vychází z ekonomických a demografických analýz. Takže se spíš připravujeme na to, že gmündská nemocnice skončí v horizontu zhruba pěti let a budeme hledat jiné řešení,“ dodal.
Obavy ze zrušení gmündské nemocnice znějí však i z druhé strany česko-rakouské hranice. Místostarosta Gmündu Jürgen Trsek tento krok považuje za zásadní ztrátu pro oblast. Nemocnice je navíc důležitým zaměstnavatelem a je klíčová pro atraktivitu regionu.
Pokud se nemocnice skutečně uzavře, nebude mezi Českými Budějovicemi a rakouským Zwettlem žádné takové zdravotnické zařízení. „Nejbližší alternativy jsou ve Zwettlu a Waidhofenu, což je 30 až 40 kilometrů, nebo v Českých Budějovicích, kam je to ještě dále,“ přiblížil Trsek. Pro příhraniční region by tak šlo o jasnou nevýhodu, zejména v akutních případech.
Vznik nové kliniky, která by rozšířila stávající možnosti zdravotní péče, sice představitelé Gmündu podporují, podle Trska je však nutné ji vnímat jako oddělený projekt. Rada Gmündu a téměř všechny samosprávy v regionu tak přijaly usnesení proti zavření nemocnice. Stejně postupovaly i Velenice.
Nemocnici by měla nahradit klinika, ta však zůstane zřejmě bez lůžkové části. Kdy ke změně dojde, není však zatím jasné. „Zemská klinika Gmünd zůstane na stávajícím místě, dokud nebude nová zdravotní klinika Gmünd uvedena do provozu a dokud nebude zajišťovat odpovídající péči pro obyvatele regionu,“ sdělila mluvčí Dolnorakouské zemské zdravotní agentury Stefanie Haslauer-Zischkin.
První fáze výstavby by měla do konce roku 2027 stát 30 milionů eur, zhruba 730 milionů korun. Celkem počítají s investicí až do výše 120 milionů eur. „Nová klinika se zaměří na ambulantní a specializované lékařské výkony. Plánované jsou zejména oblasti očního lékařství, ortopedie a chirurgie,“ řekla.
Nová zdravotní klinika Gmünd vzniká v přímém propojení s přeshraničním zdravotnickým centrem Healthacross MED Gmünd, které už dnes ošetří kolem 65 tisíc pacientů ročně. Podle agentury je nutné modernizovat péči s ohledem na demografii a pokrok medicíny. Nová klinika zajistí lékařskou pohotovostní péči pro celý region ve dne i v noci. Současně počítá i s tím, že zůstane dostupná i pro české pacienty.
