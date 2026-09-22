Stavební práce změnily tři nejvyšší patra pavilonu. Dvě tvoří interna, každé s kapacitou 32 lůžek. Jedno zabírá rehabilitační oddělení, které nabídne 22 lůžek. Zastaralé místnosti nahradily dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím.
Celá budova je nově klimatizovaná, bez bariér a s kompletně obnovenými rozvody, elektroinstalací i vzduchotechnikou. Přímo v pavilonu navíc funguje ambulantní pracoviště rehabilitační a fyzikální medicíny. Lepších podmínek se tam dočká i personál.
Nemocnice pořídila nové vybavení, které má ulehčit práci fyzioterapeutům a zároveň zpříjemnit rehabilitaci pacientům. Oddělení má k dispozici moderní přístroje včetně mobilních motodlah a dalších zařízení, která podporují obnovu hybnosti po operacích.
„Je to krok k lepšímu, to bezpochyby. Jak pro komfort pacientů, tak i pro ošetřující personál,“ upozornila primářka rehabilitačního oddělení Jana Musilová. „Určitě to bude velice využívaný pavilon, možná spíš ještě budeme muset pacienty odmítat,“ dodala.
Podle primářky se tam budou starat o pacienty, kteří mohou využívat intenzivní fyzioterapeutickou péči po celý den. K dispozici jim budou také lékaři z dalších oborů, například chirurgové, neurologové či internisté.
„Oddělení mimo jiné doplňuje služby poskytované pacientům v nemocnici v Budějovicích a posiluje tím spolupráci mezi našimi nemocnicemi,“ uvedl ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň.
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Rekonstrukci vyzdvihl i starosta Krumlova Alexandr Nogrády. „Jsem rád, že naše nemocnice má v síti jihočeských zdravotnických zařízení své pevné místo a že se dál rozvíjí a zlepšuje podmínky pro pacienty i zdravotnický personál,“ komentoval.
Podle hejtmana Martina Kuby vše nasvědčuje tomu, že do budoucna bude potřeba méně porodnic, ale naopak víc lůžek pro seniorní či méně pohyblivé pacienty. „K tomu se snažíme v našich jihočeských nemocnicích přistupovat a tento pavilon je toho důkazem,“ sdělil.
„Daří se nám v kraji dělat víc ortopedických operací, zkracovat čekací doby, a teď logicky posilujeme i péči, která na operaci navazuje a pomáhá pacientům vrátit se co nejrychleji do běžného života,“ podotkl.
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Rekonstrukce pavilonu D je další etapou dlouhodobé proměny českokrumlovské nemocnice. Navazuje na výstavbu multifunkčního pavilonu a rekonstrukci léčebny dlouhodobě nemocných, která byla dokončena v roce 2020.
Nemocnice má před sebou další velkou výzvu. Po rekonstrukci pavilonu D se chystá vybudovat urgentní příjem, který vyjde zhruba na 120 milionů korun. Součástí projektu bude i nové pracoviště magnetické rezonance, které má začít fungovat příští rok. Samotná technologie představuje investici kolem 35 milionů korun. Naváže na zařízení v Prachaticích, otevřené před rokem a půl. V krajských nemocnicích tak půjde už o sedmé pracoviště tohoto typu.