Zdravotní sestry shání hlídání pro děti, aby mohly do nemocnice

Zatímco školáci se z výjimečných prázdnin radují, firmy se snaží zachovat výrobu. Koronavirus a s ním spojená nařízení přidělaly starosti řadě velkých zaměstnavatelů na jihu Čech.

To se nevyhnulo ani českobudějovické nemocnici, která je v regionu klíčovým místem pro boj s koronavirem. Je jednou ze 14 nemocnic v zemi, jež se mají starat o nakažené pacienty.

„Změny v provozu kvůli zrušené výuce jsme pocítili, ale zatím jsme schopni to pokrýt díky jednotlivým pracovištím. Ve Zlíně mělo zůstat doma asi 250 sester, u nás to odhaduji na několik desítek,“ popsal Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice.

„Řada sester, které ve středu nepřišly, shání hlídání, aby mohly do práce zase nastoupit. Prozatím se nám daří provoz zajistit a fungujeme bez omezení,“ prohlásil Šnorek.

Pokud by vzrostl počet nakažených, je budějovická nemocnice připravená omezit některé plánované zákroky. „Určili jsme, jakých by se to dotklo. Šlo by hlavně o ortopedii, chirurgii a gynekologii. Díky tomu bychom uspořili ochranné pomůcky, jako jsou ústenky či pláště, a zároveň budeme schopni přerozdělit personál. Zatím ale k omezení plánovaných zákroků nepřistupujeme,“ ujistil Šnorek.

Podle něj se tak stane ve chvíli, kdy vzroste počet nakažených v kraji do desítek. Jednotky pacientů provoz nemocnice neohrozí. „Pak to budeme řešit podle toho, jakou péči budou vyžadovat,“ sdělil Šnorek.

Náměstek budějovického primátora Viktor Vojtko ve středu vyzval, aby rodiny zvážily, kdo z rodičů zůstane doma, kvůli vysokému počtu žen ve zdravotnictví a sociálních službách.

„S našimi zřizovanými domovy pro seniory jsem to řešil a jsme připraveni poskytnout mimořádné odměny. Ředitelé tohle vědí a dokážeme na to reagovat. U dalších poskytovatelů sociálních služeb, které přímo nezřizujeme, o tom budeme jednat,“ vzkázal.

Budvar zrušil služební cesty

Opatření musela přijmout i společnost Robert Bosch, největší zaměstnavatel na jihu Čech s téměř čtyřmi tisíci pracovníky. „Ve středu nepřišli do práce spíše jednotlivci, takže to na výrobu výrazný dopad nemělo,“ informovala personální ředitelka Barbora Schelová.

„Zaměstnanci, kteří mají potíže s obstaráním dětí z důvodů uzavření škol, mohou využít standardního volna k ošetřování rodinného příslušníka. Mohou mít i home office, pokud to povaha pracovního místa dovoluje, či pružnou pracovní dobu,“ přidal mluvčí Bosche pro Českou republiku Pavel Roman. Firmě se daří zajistit výrobu i obchod.

Rychle musel reagovat také Budějovický Budvar s 670 zaměstnanci. „Rodičům, kteří mají děti do deseti let, umožníme, aby mohli zůstat doma. U profesí, kde je to možné, pak nabídneme zaměstnancům možnost pracovat z domova. Omezení výuky se podle našich statistik týká 15 až 20 procent zaměstnanců. Po prvním dnu to ale zatím pocitově není nic dramatického,“ popsal ve středu ředitel národního pivovaru Petr Dvořák.

Budvar omezil služební cesty svých lidí po republice. Zrušené jsou i exkurze. Podobně se chovají i další velké firmy.

„Zároveň zavádíme opatření směrem k řidičům kamionů, kteří přijíždí ze zahraničí. Měníme způsob nakládání. Dosud řidič přijel a sám si nakládal zboží. Teď je žádáme, aby nevystupovali, a my jim to naložíme,“ doplnil Dvořák.

Ekonomické dopady je podle něj nyní vzhledem k situaci, která se neustále mění, těžké odhadovat. Pohyb zboží ale omezený není, a tak se pivo dál posílá z Budějovic do světa. Budvar loni vyvezl do zahraničí téměř 70 procent prodaného piva.

„Jednáme s partnery a snažíme se předzásobit sklady. K tomu potřebujeme lidi i materiál, takže jsme v kontaktu i s dodavateli. Čína je sice velký trh, ale pro nás není zásadní. Itálie by mohla být větší problém, ale spíš s obavami sledujeme situaci v Německu,“ shrnul Dvořák.

Mlékárna Madeta s 1 500 zaměstnanci nabídla rodičům z generálního ředitelství v Českých Budějovicích, že mohou děti přivést na hlídání právě tam. „Jinak budeme všechno řešit individuálně a operativně,“ prohlásila mluvčí Marta Faktorová.

Zhruba deset pracovníků Motoru Jikov nemohlo ve středu kvůli zrušené výuce přijít do práce. „Zásadní komplikace to ale nezpůsobilo. Zatím to dokážeme nahrazovat,“ ubezpečila personální ředitelka Iva Fantyšová.

Kvůli riziku nákazy podnik zrušil každoroční setkání s bývalými zaměstnanci. Hygienici totiž upozorňují, že především pro starší generace je onemocnění nebezpečné.