Novou metodu již úspěšně použili v Českých Budějovicích u dvou pacientů.
„Rozšířená realita představuje technologii s významným potenciálem do budoucna a jsme rádi, že ji můžeme jako první v České republice využívat při operacích mozku, konkrétně při zavádění zevní komorové drenáže,“ potvrdil primář neurochirurgického oddělení Jiří Fiedler, který stojí za úspěšným zavedením nové metody.
„Po pracovištích v Amsterdamu a Utrechtu se naše oddělení stalo třetím centrem na světě, které tento systém využívá. Dosud byl systém celosvětově použit u pěti pacientů,“ doplnil Fiedler.
Zobrazí se hologram
Při zavádění katétru lékaři nově využívají 3D brýle, v nichž se zobrazuje hologram důležitých mozkových struktur vytvořený s podporou AI. Operatér v brýlích vidí hologram přesně prostorově zarovnaný s tělem pacienta.
Současně tak sleduje reálné operační pole, virtuální model mozkových struktur i naplánovanou trajektorii zavedení katétru. Hologram reaguje na pohyb operatéra a lze jej při operaci bezdotykově ovládat, aniž by byla narušená sterilita operačního pole.
Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních CT a MR snímků konkrétního pacienta. K automatickému rozpoznání a ohraničení důležitých struktur využívá algoritmy umělé inteligence vyvinuté ve spolupráci s odborníky z nizozemského Utrechtu.
|
Ostravští chirurgové jako první v zemi použili novou metodu léčby nádorů mozku
Zevní komorová drenáž patří mezi základní neurochirurgické výkony. Přestože jde o rutinní zásah, přesnost zavedení katétru mohou ovlivnit individuální anatomické poměry pacienta, například deformace komorového systému nebo posun středních struktur mozku. Rozšířená realita může být pro operatéra přínosná zejména u pacientů s úzkým komorovým systémem.
Neurochirurgické oddělení technologii využívá již tři roky. Dosud ale sloužila především k plánování operací mozkových nádorů a výkonů v oblasti cévní neurochirurgie. Využití přímo přímo při operaci představuje významný milník.