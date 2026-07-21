Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Budějovicích k operaci mozku použili 3D brýle, jako třetí tým na světě

Autor:
  15:13

Fotogalerie4

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. (21. července 2026) | foto: Nemocnice České Budějovice

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence.

Novou metodu již úspěšně použili v Českých Budějovicích u dvou pacientů.

„Rozšířená realita představuje technologii s významným potenciálem do budoucna a jsme rádi, že ji můžeme jako první v České republice využívat při operacích mozku, konkrétně při zavádění zevní komorové drenáže,“ potvrdil primář neurochirurgického oddělení Jiří Fiedler, který stojí za úspěšným zavedením nové metody.

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. (21. července 2026)
Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. (21. července 2026)
Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. (21. července 2026)
Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. (21. července 2026)
4 fotografie

„Po pracovištích v Amsterdamu a Utrechtu se naše oddělení stalo třetím centrem na světě, které tento systém využívá. Dosud byl systém celosvětově použit u pěti pacientů,“ doplnil Fiedler.

Zobrazí se hologram

Při zavádění katétru lékaři nově využívají 3D brýle, v nichž se zobrazuje hologram důležitých mozkových struktur vytvořený s podporou AI. Operatér v brýlích vidí hologram přesně prostorově zarovnaný s tělem pacienta.

Současně tak sleduje reálné operační pole, virtuální model mozkových struktur i naplánovanou trajektorii zavedení katétru. Hologram reaguje na pohyb operatéra a lze jej při operaci bezdotykově ovládat, aniž by byla narušená sterilita operačního pole.

Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních CT a MR snímků konkrétního pacienta. K automatickému rozpoznání a ohraničení důležitých struktur využívá algoritmy umělé inteligence vyvinuté ve spolupráci s odborníky z nizozemského Utrechtu.

Ostravští chirurgové jako první v zemi použili novou metodu léčby nádorů mozku

Zevní komorová drenáž patří mezi základní neurochirurgické výkony. Přestože jde o rutinní zásah, přesnost zavedení katétru mohou ovlivnit individuální anatomické poměry pacienta, například deformace komorového systému nebo posun středních struktur mozku. Rozšířená realita může být pro operatéra přínosná zejména u pacientů s úzkým komorovým systémem.

Neurochirurgické oddělení technologii využívá již tři roky. Dosud ale sloužila především k plánování operací mozkových nádorů a výkonů v oblasti cévní neurochirurgie. Využití přímo přímo při operaci představuje významný milník.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znalci povolili apartmány u Teplé Vltavy, přitom je tam omezené i splouvání vodáky

Premium
Vodáci se na placený úsek Teplé Vltavy vydávají z tábořiště u Soumarského mostu.

Známý kemp Soumarský most na Prachaticku dostane bohatého souseda. Zatímco skromné tábořiště mezi Volary a Lenorou na Šumavě, které využívají hlavně vodáci, je jedno z nejlevnějších na Vltavě, v...

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Na policii se obrátila řidička, která podle svých slov v úterý ráno cestou do práce spatřila černou pumu. Policisté o oznámení na možný výskyt šelmy u Ševětína na Českobudějovicku informovali...

Člun s dětmi bez vest nesl vítr na otevřené Lipno, pomoc jim zavolal otec ze břehu

Vodní záchranáři na Lipně dojeli pro neovladatelný člun se třemi dětmi.

Posádka vodní záchranné služby na Lipně pomáhala třem dětem, u jejichž člunu se vybila baterie a sílící vítr je unášel na otevřenou vodu. Pomoc zavolal jejich otec, který vše sledoval ze břehu.

Kdo spí pod širákem a kdo krotí babetu? Nečekané prázdniny politiků

Vicepremiér Karel Havlíček stráví léto s Betynou, prezident Petr Pavel si...

Zapomeňte na luxusní jachty a soukromé pláže. Až potkáte v lese zarostlého muže se spacákem nebo vás na okresce předjede moped, možná je to váš oblíbený poslanec nebo senátor. Česká politická elita...

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

V Budějovicích k operaci mozku použili 3D brýle, jako třetí tým na světě

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do...

Lékaři neurochirurgického oddělení budějovické nemocnice zavedli v červnu do praxe unikátní technologii. Jako první v ČR a jako třetí tým na světě provedli operaci mozku s využitím 3D brýlí,...

21. července 2026  15:13

„Nebude tady už místo pro bydlení.“ Lidé mají obavy z projektů kolem Temelína

Jaderná elektrárna Temelín

Původně zemědělskou krajinu kolem jaderné elektrárny Temelín v budoucnosti nenávratně změní energetický průmysl. Dokládají to záměry, z nichž některé už jsou ve stadiu příprav. V plánu jsou úpravy...

21. července 2026  11:51

Nová tvář v Budějovicích. Přichází švédský obránce, klub je blízko i dalším podpisům

Švédský obránce Lucas Nordsäter se raduje z gólu.

Hokejisty extraligových Českých Budějovic posílí švédský obránce Lucas Nordsäter. Sedmadvacetiletý bek naposledy působil v druholigovém Björklövenu. V nejvyšší švédské soutěži předtím odehrál více...

21. července 2026  9:47

Trenér Budějovic v nejisté době chystá áčko i béčko: Ve třetí lize zůstat nemůžeme

Jan Dvořák vede v Českých Budějovicích A-tým i B-tým.

Je to pro něj nečekaný vrchol trenérské kariéry. Pětačtyřicetiletý Jan Dvořák loni působil jako asistent u třetiligového B-týmu Dynama. Hráči mu zůstali povětšinou stejní, ale po sestupu áčka a řadě...

21. července 2026  9:20

Z nuly na sto za šest sekund, dojezd 580 kilometrů. Policie testuje Škodu Elroq

Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního...

Policisté na jihu Čech testují novou elektrickou Škodu Elroq. Nasadili ji na dálnici, její možnosti však zkouší i klasická dopravní policie v ulicích Českých Budějovic. Pokud se vůz za více než...

21. července 2026  5:23

Budějovické Dynamo pustilo auditory k účetnictví. Kolik chce majitelka za klub?

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Malý krůček vpřed na jinak velmi zamlžené cestě. Minulý týden po měsíčních obstrukcích naplno začal audit ve fotbalovém Dynamu. I když naplno zřejmě není úplně přesné. „Pokud vím, tak nejsou všechny...

20. července 2026  15:31

Tisíc připomínek k budoucí podobě Českých Budějovic. Obyvatelé řeší územní plán

České Budějovice pohledem z balónu

Nový územní plán bude České Budějovice formovat další desítky let. Obyvatelé mají velký zájem zasahovat do jeho podoby. Řešit se budou třeba připomínky České tábornické unie, která má obavy o...

20. července 2026  12:47

Patnáct let od blokády kácení na Šumavě: akce změnila přístup k chráněné přírodě

Premium
Ekologičtí aktivisté blokují kácení stromů u Ptačího potoka na Šumavě. (26....

Ostře sledovaná akce, která v důsledku výrazně pomohla posílit ochranu přírody v národních parcích. A prokázala, že státní instituce včetně policie mohou postupovat v rozporu se zákonnými nebo...

20. července 2026  10:46

Biskupské gymnázium spouští pedagogické lyceum. Připraví nejen budoucí učitele

Budova v Žižkově ulici, kde vznikne pedagogické lyceum Biskupského gymnázia,...

Žáky nahradili ve školách na jihu Čech dělníci se stroji. Města i kraj tradičně využívají letní prázdniny k modernizacím, které přinesou lepší prostředí pro děti i učitele. Pozadu nezůstává ani...

20. července 2026  9:09

iDNES Lounge: Podvodníkům na internetu je jedno, jestli jste dělník, nebo lékař

Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová a její kolega policejní komisař David...

Falešní bankéři, zástupci investičních společností, falešní policisté nebo třeba láska přes internet s fiktivním válečným veteránem. Lidé jim posílají statisíce, někdy dokonce miliony. Jak na...

19. července 2026  18:58

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

19. července 2026  18:16

Muž v Budějovicích skočil do Vltavy, policisté ho našli u jeho známého

V Českých Budějovicích pátrá policie po muži, který skočil z Dlouhého mostu do...

Rozsáhlé pátrání zaměstnalo policisty, hasiče i strážníky v Českých Budějovicích, když hledali muže, který brzo ráno skočil do Vltavy. Na místě navíc zanechal své osobní věci, informovala mluvčí...

19. července 2026  10:59,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×