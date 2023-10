Nemocí od klíšťat ubylo i díky suchu, nákaza ale hrozí i nadále

Hygienici v Jihočeském kraji do konce minulého týdne napočítali 58 potvrzených případů nákazy klíšťovou encefalitidou, o 49 méně než touto dobou v roce 2022. Je nutné připomenout, že loňská čísla byla oproti jiným rokům o poznání vyšší. I tak je ale situace ve srovnání s předchozími roky lepší.

„Osobně to připisuji též velmi suché sezoně. Klíšťata mají ráda teplo, ale zároveň jim vyhovuje vlhké počasí. Odráží se to zatím též na výskytu klíšťových onemocnění, především klíšťové encefalitidy. Té aktuálně registrujeme zhruba polovinu oproti srovnatelnému období vloni,“ komentuje ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Nejvíc případů je na Budějovicku

Stále vysoký počet je ale u nákaz lymskou boreliózou, kterou letos doposud onemocnělo 411 lidí. Jen za minulý týden jich přibylo do statistik 19. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to ale jen o 21 nákaz méně, tehdy do poloviny října onemocnělo boreliózou 428 lidí. Jen pro ilustraci, za celý rok 2021 se touto nemocí nakazilo 260 lidí.

„Výskyt boreliózy je s loňským rokem prakticky srovnatelný. Musíme ale myslet na to, že i přes pokles aktivity klíšťat ještě nejsme na konci sezony a stále ještě ho můžeme v přírodě chytit. Pokud teploty skutečně neklesnou na zimní hodnoty, mohou případy přibývat,“ dodává Kotrbová.

Co se týče jednotlivých okresů, nejhorší situace je na Českobudějovicku, na něž u obou nemocí připadá přibližně čtvrtina všech nákaz. Vysoké počty hlásí rovněž na Českokrumlovsku. Naopak zdánlivě nejklidnější je v tomto ohledu situace už tradičně na Písecku s 21 případy nákazy boreliózou a pouhými čtyřmi nemocnými s encefalitidou.

O poznání méně pacientů s těmito nemocemi mají také lékaři na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice, kde bylo do začátku října hospitalizováno 32 pacientů s encefalitidou.

„Je to asi jen poloviční číslo, než na jaké jsme zvyklí z předchozích let. Bohužel za uplynulé dva týdny nám přibylo dalších více než deset pacientů. Ukazuje se, že i podzimní počasí bez veder zřejmě láká lidi na procházky do přírody a často si klíště přinesou domů,“ konstatuje primář oddělení Aleš Chrdle.

Podle něj je právě encefalitida nebezpečná v tom, že od okamžiku přisátí klíštěte se infekce může dostat do lidského těla během několika desítek minut. Nakažený člověk poté musí počítat s tím, že bude minimálně na tři měsíce vyřazený z běžného života.

„I mírné průběhy si zpravidla vyžádají minimálně týdenní hospitalizaci. Pacient se po nějaké době sice může cítit relativně dobře, ale pokud se má trochu intenzivněji na něco soustředit, nejde mu to,“ připomíná Chrdle a doplňuje, že těžkých případů s ochrnutím, poruchou vědomí či podobnými závažnými příznaky bývá mezi 20 až 30 procenty.

Jedinou obranu proti klíšťové encefalitidě momentálně poskytuje očkování, které je jednou z nejúčinnějších vakcín vůbec. Účinnost se podle statistik pohybuje nad 99 procenty. I díky tomu řeší v budějovické nemocnici maximálně jedno selhání vakcíny ročně.

„Většinou se navíc ukáže, že dotyčný byl očkovaný neúplně nebo před delší dobou nebo je nějak oslabený. Výhodou této vakcíny je i to, že ji očkovaní z pohledu vedlejších účinků poměrně dobře snášejí,“ říká Chrdle.

Rakušané se očkují

I když nově mají nárok na třífázové bezplatné očkování pojištění lidé nad 50 let, proočkovanost populace je podle Kotrbové dlouhodobě nízká. „Na statistikách výskytu vliv vakcinace bohužel výrazněji nepozorujeme. Přitom se stačí podívat do sousedního Rakouska, kde mají velmi vysokou, téměř stoprocentní proočkovanost,“ připomíná.

Rakušané přitom každoročně hlásí maximálně nižší desítky případů nákazy. Hospitalizaci si ale může vyžádat rovněž nákaza boreliózou. Letos měli na českobudějovickém infekčním oddělení okolo třicítky pacientů s touto nemocí.

„Tento rok se nám počty pacientů s klíšťovou encefalitidou a neuroboreliózou zdánlivě vyrovnaly. Zajímavé také je, že u některých pacientů diagnostikujeme obě nemoci souběžně,“ zmiňuje Chrdle. Průběh však podle něj u takových pacientů není o moc horší než v případě pouze jedné z těchto nemocí.