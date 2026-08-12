Kolem šesté ráno projíždějí cesty Národního parku Šumava v okolí Kvildy a Modravy první služební auta. Strážci musejí být v terénu dřív než sběrači organizovaných skupin. Někteří ze sběračů míří s auty i do klidových zón a tam trhají borůvky ve velkém.
Denně odvážejí tisíce litrů oblíbených lesních plodů, přestože je vstup do těchto území zakázaný. Navíc kvůli nešetrnému přístupu ničí i samotné rostliny.
Před polednem do terénu vyjíždí s redaktorkou iDNES.cz také Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava. „Jedním problémem je to, že lidé vjíždějí auty do míst, kam se nesmí,“ popsal.
Do auta přichází hlášení. V oblasti Zlatá studna u Churáňova byla spatřena skupina sběračů. Mají s sebou dvacetilitrové plastové kýble.