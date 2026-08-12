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Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

Autor:
  12:15

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Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně a zahraničním hříšníkům je však jejich vymáhání leckdy prakticky nemožné.

Kolem šesté ráno projíždějí cesty Národního parku Šumava v okolí Kvildy a Modravy první služební auta. Strážci musejí být v terénu dřív než sběrači organizovaných skupin. Někteří ze sběračů míří s auty i do klidových zón a tam trhají borůvky ve velkém.

Denně odvážejí tisíce litrů oblíbených lesních plodů, přestože je vstup do těchto území zakázaný. Navíc kvůli nešetrnému přístupu ničí i samotné rostliny.

Před polednem do terénu vyjíždí s redaktorkou iDNES.cz také Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava. „Jedním problémem je to, že lidé vjíždějí auty do míst, kam se nesmí,“ popsal.

Do auta přichází hlášení. V oblasti Zlatá studna u Churáňova byla spatřena skupina sběračů. Mají s sebou dvacetilitrové plastové kýble.

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Se strážci parku. Dvacet litrů borůvek pro vlastní potřebu? Pokuta a vysypání v lese

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Vít Chlada, vedoucí územního pracoviště stráže a ochrany přírody Národního parku Šumava

Na Šumavě vrcholí nájezdy organizovaných skupin sběračů borůvek. Denně z klidových zón odvážejí tisíce litrů plodů a ničí přírodu. Strážci parku sice rozdávají pokuty, kvůli nepřesnostem v zákoně...

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