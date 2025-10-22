Nevadí jim tma, zima ani déšť. Kopáčům vltavínů policie rozdala tučné pokuty

  15:01
Jihočeští policisté s kynology přistihli od začátku července při nelegálním kopání vltavínů pětačtyřicet lidí. Na místě jim udělili pokuty, které v souhrnu činí přes 600 tisíc korun. Rekordmanem je kopáč, který na pokutách odevzdal celkem 91 tisíc.

V Jihočeském kraji je řada lokalit, kde se vltavíny vyskytují ve větší míře. A nelegální kopáči je dobře znají. Neřeší, jestli ničí louky, pole nebo lesy. Všude tam kopou jámy ve snaze najít přírodní sklo vzniklé dopadem meteoritu.

„V hlubokých dírách tráví mnoho hodin. Nezáleží na tom, jestli je den, či noc. Nevadí jim zima, déšť ani horké letní počasí. Těmto lidem je jedno, kdy se na místa vypraví. Stejně tak však za nimi vyráží i policisté,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Policisté lokality, kam chodí kopáči na vltavíny, dobře znají.
Lesy po nájezdech nelegálních kopáčů připomínají měsíční krajinu.
Hluboké díry pak mohou být pastí pro lidi pohybující se v lese.
Kopáči hloubí často několikametrové díry, v nichž pracují klidně celou noc.
Od začátku července policejní hlídky doprovázené psy přistihly při kopání vltavínů pětačtyřicet lidí. Rozdaly jim pokuty, které v souhrnu činí přes 600 tisíc korun. V jejich síti uvázl i kopáč, který od policistů obdržel pokuty v celkové výši 91 tisíc korun.

Pokud policisté přistihnou někoho při opakovaném těžení vltavínů, může kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí skončit až na dva roky ve vězení.

Kopáč vltavínů se vyhýbal vězení, při dopadení hrozil s nožem u krku sebevraždou

„Tito lidé narušují půdní kryt a škodí majitelům luk, lesů a polí. To je věc jedna. Ta druhá je, že do jam může někdo spadnout, zranit se a pomoci se v odlehlých částech těžko dovolá,“ upozornila mluvčí.

Jámy, často hluboké několik metrů, se mohou stát pastí i pro samotné kopáče. Jsou známé případy, kde se stěny děr zbortí a uvězní je samotné.

Nevadí jim tma, zima ani déšť. Kopáčům vltavínů policie rozdala tučné pokuty

